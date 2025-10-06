Pronostici MotoGP: risultati GP Indonesia 2025, vittoria di Aldeguer dopo le uscite di Bezzecchi e Marc Marquez. Prossimo GP in Australia

Risultati MotoGP Indonesia 2025
Pronostici Moto GP
6 Ottobre 2025

A Mandalika succede di tutto, e dopo la vittoria del sabato in Sprint, Marc Bezzecchi alla domenica stende Marc Marquez. Senza i due grandi favoriti della MotoGP si mettono in mostra i giovani spagnoli, il rookie Fermin Aldeguer che batte Pedro Acosta, in vista del prossimo appuntamento del motomondiale, il 19 ottobre a Phillip Island per il Gran Premio d’Australia. Risultati MotoGP Indonesia 2025.

Risultati MotoGP Indonesia 2025: Bez e Marquez si eliminano, vince Aldeguer

Gran Premio d’Indonesia a Mandalika è stato un GP pieno di colpi di scena ed imprevisti per il mondiale di MotoGP che continua anche se è già stato vinto da Marc Marquez.

Veniamo alla cronaca del weekend del motomondiale. La gara di domenica è stata decisa, di fatto, al primo giro. Marco Bezzecchi (che aveva confermato il suo ottimo momento con la vittoria della sprint del sabato), partito dalla pole position ma autore di uno scatto infelice, nel tentativo di recuperare furiosamente il terreno perduto ha commesso un grave errore di valutazione in frenata, tamponando violentemente la Ducati del neo-campione del mondo Marquez. 

L’incidente tra i due grandi favoriti ha spalancato le porte a un finale inatteso e ad approfittarne più di tutti è stato il rookie spagnolo Fermín Aldeguer. Dopo che Pedro Acosta aveva preso il comando nelle fasi iniziali, Aldeguer lo ha seguito come un’ombra, studiandolo per poi sferrare l’attacco decisivo al settimo giro. 

Un trionfo dal peso statistico enorme: a 20 anni e 183 giorni, Aldeguer è diventato il secondo più giovane vincitore di sempre nella classe regina, un record che lo pone alle spalle del solo Marc Marquez. A completare il podio il ritorno di Alex Marquez che si è lasciato alle spalle una KTM e un Honda in ripresa con Brad Binder 4° e Luca Marini in 5° posizione.

Ordine d’arrivo – GP d’Indonesia 2025

  1. F. Aldeguer (Gresini Ducati)
  2. P. Acosta (KTM)
  3. A. Marquez (Gresini Ducati)
  4. B. Binder (KTM)
  5. L. Marini (Honda)
  6. R. Fernandez (Trackhouse Aprilia)
  7. F. Quartararo (Yamaha)
  8. F. Morbidelli (VR46 Ducati)
  9. F. Di Giannantonio (VR46 Ducati)
  10. A. Rins (Yamaha)

Classifiche Motomondiale 2025

Vediamo gli aggiornamenti delle classifiche di MotoGP per piloti e team.

Classifica mondiale piloti MotoGP

  1. M. Marquez – 545 punti
  2. A. Marquez – 362 punti
  3. F. Bagnaia – 274 punti
  4. M. Bezzecchi – 254 punti
  5. P. Acosta – 215 punti
  6. F. Morbidelli – 207 punti
  7. F. Di Giannantonio – 191 punti
  8. F. Aldeguer – 181 punti
  9. F. Quartararo – 158 punti
  10. J. Zarco – 128 punti

Classifica mondiale costruttori MotoGP

  1. Ducati – 621 punti
  2. Aprilia – 298 punti
  3. KTM – 260 punti
  4. Honda – 225 punti
  5. Yamaha – 180 punti

Prossimo GP: si corre a Phillip Island il Gran Premio dell’Australia

Anche la MotoGP, come la F1, va in pausa la prossima settimana, e tornerà nel weekend del 18 e 19 ottobre a Phillip Island per il Gran Premio d’Australia 2025. Al momento non sono disponibili le quote per questo appuntamento.

