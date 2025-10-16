Questa settimana non torna solo la F1 impegnata ad Austin, negli Stati Uniti, ma torna in pista anche la MotoGP, col Gran Premio d’Australia 2025 sul mitico tracciato di Phillip Island. Il motomondiale è già stato vinto da Marc Marquez che inoltre si è operato alla spalla e non sarà neanche in pista, un occasione per tanti. Pronostici MotoGP Australia 2025.

Pronostici MotoGP Australia 2025: i protagonisti a Phillip Island

Torna il motomondiale con una tappa storica, il Gran Premio d’Australia 2025 a Phillip Island, che si correrà senza Marc Marquez, che si è già laureato campione del mondo di MotoGP, ma ha anche finito in anticipo la propria stagione, visto che si è operato per l’infortunio a Mandalika, dopo essere caduto in Indonesia ad alta velocità a causa del tamponamento da parte di Bez. Il Cabroncito non sarà presente ne qui, ne nei prossimi GP. Al suo posto questo weekend vedremo Michele Pirro in sella alla Ducati ufficiale che dall’altra parte del box vedrà Pecco Bagnaia che si gioca il 2° posto nel mondiale con Alex Marquez che al momento lo precede, e ormai tallonato anche da un Marco Bezzecchi (uscito praticamente incolume dalla brutta caduta in cui ha coinvolto l’incolpevole Marc Marquez) in buona forma, che lo insidia a -20 punti.

Dopo la vittoria dominante di Mandalika (secondo pilota più giovane a vincere in MotoGP, alle spalle del solo Marc Marquez), Fermin Aldeguer proverà a confermarsi. I piloti Ducati VR46 Racing Team Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio potrebbero essere degli outsider, con “Diggia” che proprio a Phillip Island ottenne il primo podio in MotoGP in sella alla Ducati del Gresini Racing. In casa Aprilia sarà ancora assente Jorge Martin, che sarà sostituito da Lorenzo Savadori. Nel Trackhouse Racing Team potrebbe rientrare Ai ogura al fianco di Raul Fernandez.

La KTM si affida ancora a Pedro Acosta, anche se in Indonesia Brad Binder aveva ottenuto un ottimo quarto posto nella gara domenicale. Punta a tornare competitivo Enea Bastianini, mentre l’infortunato Maverick Vinales sarà sostituito dal tester Pol Espargarò.

Honda cerca conferme con Luca Marini che negli ultimi GP hanno lottato per il podio, sul quale è salito a Motegi il suo compagno Joan Mir, segnale che la moto sta finalmente tornando competitiva. Altro discorso per Yamaha che è invece in cerca di riscatto, e questa sarà la gara di casa per Jack Miller (Yamaha Pramac).

Gran Premio d’Australia 2025: tracciato, meteo, numeri e statistiche

Tracciato. Il tracciato di Phillip Island misura 4.4 km e conta 7 curve a sinistra e 5 a destra. Il circuito è stato costruito nel 1956 e nel 1997 è sede del Gran Premio d’Australia. La prima gara motociclistica fu inaugurata nel 1931, ma soltanto verso la metà degli anni cinquanta fu costruito un circuito permanente. Nel 1985, fu restaurato e modernizzato.

Record. Il re incontrastato del tracciato australiano è Casey Stoner, qui il pilota di casa ottenne 6 vittorie consecutive e 6 pole.

Meteo. Al momento le previsioni danno tempo variabile al venerdì, mentre sabato e domenica il sole dovrebbe essere protagonista, anche se il clima australiano è sempre un’incognita.

Guida TV MotoGP: dove vedere il GP Australia 2025?

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato mentre la differita delle gare delle tre classi la domenica (Moto3 ore 11:00, Moto2 ore 12:15 e MotoGP ore 14:00).

Venerdì 17 ottobre

Prove Libere 1 Moto3 00:00-00:35

Prove Libere 1 Moto2 00:50-01:30

Prove Libere 1 MotoGP 01:45-02:30

Prove Moto3 04:15-04:50

Prove Moto2 05:05-05:45

Prove MotoGP 06:00-07:00

Sabato 18 ottobre

Prove Libere 2 Moto3 23:40 (venerdì)-00:10

Prove Libere 2 Moto2 00:25-00:55

Prove Libere 2 MotoGP 01:10-01:40

Q1 MotoGP 01:50-02:05

Q2 MotoGP 02:15-02:30

Q1 Moto3 03:45-04:00

Q2 Moto3 04:10-04:25

Q1 Moto2 04:40-04:55

Q2 Moto2 05:05-05:20

Sprint Race MotoGP 06:00 (13 giri)

Domenica 19 ottobre

Warm – Up MotoGP: 00:40-00:50

Gara Moto3: 02:00

Gara Moto2: 03:15

Gara MotoGP: 05:00 (27 giri)

Quote Motomondiale, GP Australia 2025

L’assenza del Cabroncito apre le possibilità per tanti, ad iniziare dal rookie Fermin Aldeguer @3.25 che dopo la vittoria dello scorso GP, secondo i book è favorito per un altro successo, con Alex Marquez @3.75 molto vicino, e anche Francesco Bagnaia @4.33 ha qualche possibilità, come Pedro Acosta @4.50. Molto più staccato Marco Bezzecchi @17.00 nonostante il buon momento del centauro Aprilia.

I nostro pronostici sul Gran Premio d’Australia 2025 di MotoGP

Come sempre è molto complicato fare scommesse sulla MotoGP al giovedì, con pochissime quote a disposizione, e senza i gruppi e soprattutto i testa a testa che su questo sport sono la base, e come ogni volta vi consigliamo di seguirci sul nostro canale TELEGRAM BETTING MANIAC per eventuali aggiornamenti e giocate quando usciranno più quote, anche se l’assenza di Marc Marquez apre a possibilità di vittoria e bilanciamento delle quote pure sul mercato del vincitore della gara, o della gara sprint. Al momento giochiamo solo un caffè sul Bez a questa quota, ma puntata simbolica.

🏁MOTOGP AUSTRALIA 2025

🔸Vittoria Gara: BEZZECCHI @17.00☕️

