Quando il gatto non c’è i topi ballano. L’assenza di Marc Marquez spinge l’Aprilia come grande protagonista del weekend di Phillip Island del motomondiale, prima con la vittoria di Bezzecchi nella Sprint Race, poi col primo successo in carriera di Raul Fernandez nella gara lunga della domenica. Risultati MotoGP Australia 2025.

Risultati MotoGP Australia 2025: Aprilia domina

Raul Fernandez conquista il successo nel GP d’Australia 2025 vincendo la prima gara della carriera in MotoGP. A Phillip Island, dopo il secondo posto ottenuto nella Sprint Race dietro a Marco Bezzecchi, il pilota Aprilia del team Trackhouse si conferma in palla sul tracciato texano e trionfa in fuga, imponendosi davanti alla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e alla Aprilia del Bea che è a sua volta grande protagonista della gara: dopo un super avvio, il doppio long lap (comminato per l’incidente com Marc Marquez in Indonesia) che lo ha portato a scivolare fino al sesto posto con oltre cinque secondi dal gruppo di testa, e il terzo posto finale conquistato al penultimo giro dopo la vittoria nella gara corta del sabato.

Altra domenica da dimenticare per Francesco Bagnaia, caduto a tre giri dal termine dopo aver avuto problemi continui nel domare la sua Desmosedici. Alex Marquez e Pedro Acosta ai piedi del podio davanti a Luca Marini, Alex Rins, Brad Binder, Enea Bastianini e Pol Espargaro. Il poleman Fabio Quartararo invece chiude 11° davanti a Miguel Oliveira, Ogura, Aldeguer e Franco Morbidelli.

MotoGP, GP Australia: ordine di arrivo

1. Raul Fernandez (Aprilia)

2. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

3. Marco Bezzecchi (Aprilia)

4. Alex Marquez (Ducati)

5. Pedro Acosta (KTM)

6. Luca Marini (Honda)

7. Alex Rins (Yamaha)

8. Brad Binder (KTM)

9. Enea Bastianini (KTM)

10. Pol Espargaro (KTM)

11. Fabio Quartararo (Yamaha)

12. Miguel Oliveira (Yamaha)

13. Ai Ogura (Aprilia)

14. Fermin Aldeguer (Ducati)

15. Franco Morbidelli (Ducati)

16. Lorenzo Savadori (Aprilia)

17. Somkiat Chantra (Honda)

18. Michele Pirro (Ducati)

RITIRATI

Francesco Bagnaia (Ducati)

Joan Mir (Honda)

Jack Miller (Yamaha)

Johann Zarco (Honda)

Classifiche Motomondiale 2025

MotoGP, la classifica piloti

Marc Marquez 545 punti Alex Marquez 379 punti Marco Bezzecchi 282 punti Pecco Bagnaia 274 Pedro Acosta 233 Fabio Di Giannantonio 216 Franco Morbidelli 208 Fermin Aldeguer 183 Fabio Quartararo 166 Raul Fernandez 146 Johann Zarco 128 Brad Binder 126 Luca Marini 120 Enea Bastianini 96 Joan Mir 77 Ai Ogura 73 Maverick Vinales 72 Jack Miller 66 Alex Rins 60 Miguel Oliveira 36 Jorge Martin 34 Pol Espargaro 23 Takaaki Nakagami 23 Lorenzo Savadori 10 Augusto Fernandez 8 Somkiat Chantra 6 Aleix Espargaro 0 Michele Pirro 0

MotoGP, Classifica costruttori

Ducati – 671 punti Aprilia – 345 punti KTM – 298 punti Honda – 248 punti Yamaha – 205 punti

Prossimo GP: nessuna pausa, domenica prossima si corre a Sepang

Anche la MotoGP, come la Formula 1, non fa pausa questa settimana, e si sposta a Sepang per il Gran Premio della Malesia 2025 dal 24 al 26 ottobre, che come sempre seguiremo con l’anteprima e i consigli delle scommesse del giovedì, e gli aggiornamenti Telegram per tutto il weekend. Al momento non sono disponibili le quote antepost sul Gran Premio malese.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.