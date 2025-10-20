Pronostici MotoGP: risultati GP Australia 2025. Grande weekend per Aprilia a Phillip Island

Risultati MotoGP Australia 2025
Pronostici Moto GP
Avatar
di
20 Ottobre 2025

Quando il gatto non c’è i topi ballano. L’assenza di Marc Marquez spinge l’Aprilia come grande protagonista del weekend di Phillip Island del motomondiale, prima con la vittoria di Bezzecchi nella Sprint Race, poi col primo successo in carriera di Raul Fernandez nella gara lunga della domenica. Risultati MotoGP Australia 2025.

Risultati MotoGP Australia 2025: Aprilia domina

Raul Fernandez conquista il successo nel GP d’Australia 2025 vincendo la prima gara della carriera in MotoGP. A Phillip Island, dopo il secondo posto ottenuto nella Sprint Race dietro a Marco Bezzecchi, il pilota Aprilia del team Trackhouse si conferma in palla sul tracciato texano e trionfa in fuga, imponendosi davanti alla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e alla Aprilia del Bea che è a sua volta grande protagonista della gara: dopo un super avvio, il doppio long lap (comminato per l’incidente com Marc Marquez in Indonesia) che lo ha portato a scivolare fino al sesto posto con oltre cinque secondi dal gruppo di testa, e il terzo posto finale conquistato al penultimo giro dopo la vittoria nella gara corta del sabato. 

Altra domenica da dimenticare per Francesco Bagnaia, caduto a tre giri dal termine dopo aver avuto problemi continui nel domare la sua Desmosedici. Alex Marquez e Pedro Acosta ai piedi del podio davanti a Luca Marini, Alex Rins, Brad Binder, Enea Bastianini e Pol Espargaro. Il poleman Fabio Quartararo invece chiude 11° davanti a Miguel Oliveira, Ogura, Aldeguer e Franco Morbidelli.

MotoGP, GP Australia: ordine di arrivo

1. Raul Fernandez (Aprilia)
2. Fabio Di Giannantonio (Ducati)
3. Marco Bezzecchi (Aprilia)
4. Alex Marquez (Ducati)
5. Pedro Acosta (KTM)
6. Luca Marini (Honda)
7. Alex Rins (Yamaha)
8. Brad Binder (KTM)
9. Enea Bastianini (KTM)
10. Pol Espargaro (KTM)
11. Fabio Quartararo (Yamaha)
12. Miguel Oliveira (Yamaha)
13. Ai Ogura (Aprilia)
14. Fermin Aldeguer (Ducati)
15. Franco Morbidelli (Ducati)
16. Lorenzo Savadori (Aprilia)
17. Somkiat Chantra (Honda)
18. Michele Pirro (Ducati)

RITIRATI
Francesco Bagnaia (Ducati)
Joan Mir (Honda)
Jack Miller (Yamaha)
Johann Zarco (Honda)

Classifiche Motomondiale 2025

MotoGP, la classifica piloti

  1. Marc Marquez 545 punti
  2. Alex Marquez 379 punti
  3. Marco Bezzecchi 282 punti
  4. Pecco Bagnaia 274
  5. Pedro Acosta 233
  6. Fabio Di Giannantonio 216
  7. Franco Morbidelli 208
  8. Fermin Aldeguer 183
  9. Fabio Quartararo 166
  10. Raul Fernandez 146
  11. Johann Zarco 128
  12. Brad Binder 126
  13. Luca Marini 120
  14. Enea Bastianini 96
  15. Joan Mir 77
  16. Ai Ogura 73
  17. Maverick Vinales 72
  18. Jack Miller 66
  19. Alex Rins 60
  20. Miguel Oliveira 36
  21. Jorge Martin 34
  22. Pol Espargaro 23
  23. Takaaki Nakagami 23
  24. Lorenzo Savadori 10
  25. Augusto Fernandez 8
  26. Somkiat Chantra 6
  27. Aleix Espargaro 0
  28. Michele Pirro 0

MotoGP, Classifica costruttori

  1. Ducati – 671 punti
  2. Aprilia – 345 punti
  3. KTM – 298 punti
  4. Honda – 248 punti
  5. Yamaha – 205 punti

Prossimo GP: nessuna pausa, domenica prossima si corre a Sepang

Anche la MotoGP, come la Formula 1, non fa pausa questa settimana, e si sposta a Sepang per il Gran Premio della Malesia 2025 dal 24 al 26 ottobre, che come sempre seguiremo con l’anteprima e i consigli delle scommesse del giovedì, e gli aggiornamenti Telegram per tutto il weekend. Al momento non sono disponibili le quote antepost sul Gran Premio malese.

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
