La MotoGP torna subito in pista per l’ultima delle gare extra-europee, il Gran Premio della Malesia, al Sepang International Circuit dove Aprilia cerca conferme. Pronostici MotoGP Malesia 2025.

Pronostici MotoGP Malesia 2025: i protagonisti a Sepang

Continua senza sosta anche il Motomondiale che è pronto per il Gran Premio della Malesia 2025 dove sarà ancora assente Marc Marquez, e dove l’Aprilia cerca conferme dopo l’ottimo scorso weekend in Australia con la vittoria di Marco Bezzecchi nella Sprint (e pole), e primo successo in carriera in MotoGP anche per Raul Fernandez, col Bez che si conferma anche qui sul podio, nonostante una penalità.

Grazie a questo weekend il pilota dell’Aprilia è ora terzo nella classifica generale, sorpassato Pecco Bagnaia, che anche in Australia è stato autore di un fine settimana da incubo, con tanto di caduta nella gara domenicale mentre era in lotta per posizioni di rincalzo con la sua Ducati ufficiale. Attenzione anche a Fabio Di Giannantonio (Ducati GP 25 VR46 Racing Team), quest’ultimo autore di una bellissima rimonta che lo ha portato sotto alla bandiera a scacchi in seconda posizione.

La KTM si affida ancora a Pedro Acosta, unico pilota della casa di Mattighofen sempre nelle prime posizioni, mentre sono chiamati a rispondere “presente” Brad Binder ed Enea Bastianini, con il tester Pol Espargarò (autore di una grande gara in Australia) che sostituisce ancora il convalescente Maverick Vinales.

Situazione diversa per Honda e Yamaha, la prima cerca conferme mentre la seconda prestazioni in gara, che non sono arrivate in Australia nonostante la pole di Fabio Quartararo.

Gran Premio della Malesia 2025: tracciato, meteo, numeri e statistiche

Tracciato. l tracciato di Sepang misura 5.5 km e conta 5 curve a sinistra e 10 a destra. Il primo Gran Premio della Malesia si corse nel 1991, ma solo nel 1999 con l’inaugurazione del Sepang International Circuit, il Motomondiale si trasferì in quella che è l’attuale pista. Con quattro curve lente seguite da vari rettilinei e una decina di curve abbastanza rapide, il circuito di Sepang favorisce i sorpassi e le elevate velocità. La competizione in questo tracciato, uno dei più lunghi del MotoGP, si sviluppa sotto un caldo intenso con alti indici di umidità. Sepang si trova a circa 50 km a sud di Kuala Lumpur.

Record. Valentino Rossi detiene il record assoluto di vittorie con sette successi complessivi in tutte le classi. Negli ultimi anni, Ducati ha dominato la scena, conquistando tre vittorie consecutive grazie a Pecco Bagnaia nel 2022 e 2024 e a Enea Bastianini nel 2023. L’ultima interruzione di questa supremazia rossa risale al 2019, quando Maverick Viñales trionfò con la Yamaha.

Meteo. Al momento le previsioni danno tempo variabile al venerdì, mentre sabato e domenica ci sarà il classico meteo malese, sole con possibili scrosci di pioggia improvvisi.

Guida TV MotoGP: dove vedere il GP Malesia 2025?

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato mentre la differita delle gare delle tre classi la domenica (Moto3 ore 11:00, Moto2 ore 12:15 e MotoGP ore 14:00).

Venerdì 24 ottobre

Prove Libere 1 Moto3 03:00-03:35
Prove Libere 1 Moto2 03:50-04:30
Prove Libere 1 MotoGP 04:45-05:30
Prove Moto3 07:15-07:50
Prove Moto2 08:05-08:45
Prove MotoGP 09:00-10:00

Sabato 25 ottobre

Prove Libere 2 Moto3 02:40-03:10
Prove Libere 2 Moto2 03:25-03:55
Prove Libere 2 MotoGP 04:10-04:40
Q1 MotoGP 04:50-05:05
Q2 MotoGP 05:15-05:30
Q1 Moto3 06:45-07:00
Q2 Moto3 07:10-07:25
Q1 Moto2 07:40-07:55
Q2 Moto2 08:05-08:20
Sprint Race MotoGP 09:00 (10 giri)

Domenica 26 ottobre

Warm – Up MotoGP: 03:40-03:50
Gara Moto3: 05:00
Gara Moto2: 06:15
Gara MotoGP: 08:00 (20 giri)

Quote motomondiale, GP Malesia 2025

I nostri pronostici sul Gran Premio della Malesia 2025 di MotoGP

Come sempre per le scommesse sulla MotoGP vi diamo appuntamento nei prossimi giorni sul nostro canale Telegram, se usciranno quote di valore, intanto però se amate le scommesse sui motori c’è la free pick della Formula 1 a Città del Messico questo fine settimana.

