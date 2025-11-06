Tappa lusitana per il motomondiale che torna in Europa e si avvia verso il gran finale della stagione 2025 di MotoGP già da tempo in mano a Marc Marquez, ma che ha ancora molto da dire per gli altri piloti che nel weekend del 7-9 novembre saranno impegnati a Portimao. Pronostici MotoGP Portogallo 2025.

Pronostici MotoGP Portogallo 2025: i protagonisti a Portimao

Si torna in pista in Europa per gli ultimi due eventi della stagione Motogp 2025, col Gran Premio del Portogallo 2025, prima del gran finale di settimana prossima a Valencia.

Senza il campione del mondo 2024 Jorge Martin, e senza il nuovo campione del mondo 2025, Marc Marquez (e con Alex Marquez che ha portato a casa il 2° posto), in ballo c’è il terzo posto nella generale, con in lotta Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia. Al momento il Bez è avanti di 5 punti e può diventare il primo pilota della storia a portare l’Aprilia così in alto, dato che neanche Aleix Esparagaro ci riuscì nel suo prime nel 2022. Il centauro riminese dell’Aprilia arriva a Portimao dopo un Gran Premio della Malesia al di sotto delle aspettative. Punta a tornare tra i protagonisti in una pista che apprezza molto. Per GoFree invece sarebbe una minima soddisfazione dopo un anno veramente difficile per il due volte campione del mondo piemontese della Ducati ufficiale.

Questa sarà la chiave più interessante del weekend lusitano, ma attenzione anche al debutto ufficiale sulla Ducati Desmosedici GP 25, lasciata libera dall’infortunato Marc Marquez, per il vice-campione del Mondo Superbike, Nicolò Bulega. Il recente test di Jerez, dove il pilota di Montecchio Emilia ha provato per la prima volta il prototipo della Top Class, è stato molto positivo da lì la decisione di schierarlo sia a Portimao che a Valencia in sella alla Desmosedici.

Bisognerà fare i conti anche con i piloti del VR46 Ducati Team, Franco Morbidelli e Fabio Digiannantonio. Il Morbido non ha dei bellissimi ricordi della pista di Portimao, dove nel 2024, mentre si allenava con gli altri piloti Ducati in sella alla Ducati V4R Panigale, era caduto violentemente, perdendo conoscenza. “Ci aspetta un weekend tosto, Portimao è una pista molto complicata”, queste le due parole.

Vedremo cosa potrà fare Luca Marini. Il pilota della Honda è a sole 6 lunghezze da Johann Zarco nella corsa al miglior piazzamento tra i piloti della casa giapponese, e da quando è rientrato dopo l’infortunio, il pesarese ha mancato la top ten solo in due occasioni domenicali, dimostrando una crescita costante. Nella sfida tra deluse la casa di Tokio si sta dimostrando più competitiva e in crescita dell’altra grande malata giapponese, la casa di Iwata, ovvero la Yamaha che a parte qualche acuto di Fabio Quartararo in qualifica, ha poco di cui sorridere.

In casa KTM Enea Bastianini arriva a Portimao in buona forma, forte della fiducia conquistata con due buone prestazioni in Australia e Malesia. Resta però aperta la sfida del giro secco nelle qualifiche, un aspetto su cui il pilota riminese dovrà ancora lavorare per garantirsi posizioni di partenza più favorevoli, e proprio su questo aspetto si sono concentrate le dichiarazioni della Bestia. La KTM si affida principalmente a Pedro Acosta, unico rider della casa di Mattighofen sempre al vertice nelle ultime gare.

Gran Premio del Portogallo 2025: tracciato, numeri, statistiche

Circuito. L’Autodromo Internacional do Algarve è stato inaugurato il 2 novembre 2008 dal WorldSBK quando si sono diretti in Portogallo per il round finale di quella stagione. In termini di layout del circuito attuale ha 15 curve: nove a destra, sei a sinistra. L’ondulazione a Portimao è incredibile e il rettilineo principale permetterà ai piloti della MotoGP di spingere prima della discesa che precede curva 1.

Record. Nel 2020 a vincere fu Miguel Oliveira in sella alla KTM Tech3 mentre nella stagione 2021 la prima gara sul circuito portoghese è stata conquistata da Quartararo e la seconda da Francesco Bagnaia. Nel 2022 vinse Fabio Quartararo davanti a Johann Zarco e Aleix Espargarò, mentre nel 2023 Bagnaia vinse sia la Sprint che la main Race. Lo scorso anno la Sprint fu vinta da Maverick Vinales, mentre la gara domenicale fu appannaggio di Jorge Martin.

Meteo. Al momento le previsioni danno tempo nuvoloso al venerdì e soleggiato il sabato e la domenica.

Guida TV MotoGP: dove vedere il GP Portogallo 2025?

L’Intero weekend del GP del Portogallo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208 di Sky, su NOW e anche su TV8, che farà vedere in chiaro e in diretta qualifiche, sprint e gare domenicali. Il GP del Portogallo sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky e su NOW.

Venerdì 7 novembre

FP1 MotoE: 9:30-9:45

FP1 Moto3: 10:00-10:35

FP1 Moto2: 10:50-11:30

FP1 MotoGP: 11:45-12:30

FP2 MotoE: 13:35-13:50

P Moto3: 14:15-14:50

P Moto2: 15:05-15:45

P MotoGP: 16:00-17:00

Qualifiche MotoE: 18:00-18:30

Sabato 8 novembre

FP2 Moto3: 9:40-10:10

FP2 Moto2: 10:25-10:55

FP2 MotoGP: 11:10-11:40

Qualifiche MotoGP: 11:50-12:30

Gara 1 MotoE: 13:15 (7 giri)

Qualifiche Moto3: 13:45-14:25

Qualifiche Moto2: 14:40-15:20

Sprint MotoGP: 16:00 (12 giri)

Gara 2 MotoE: 17:00 (7 giri)

Domenica 9 novembre

Warm-Up MotoGP: 10:40-10:50

Gara Moto2: 12:15 (21 giri)

Gara MotoGP: 14:00 (25 giri)

Gara Moto3: 15:30 (19 giri)

Quote motomondiale, GP Portogallo 2025

L’assenza del Cabroncito e la motivazione e forma del Bez spingono proprio Marco Bezzecchi @3.25 per la prima volta in stagione favorito per la vittoria del Gran Premio, ma Alex Marquez @3.50 rimane vicino, e attenzione anche a Pecco Bagnaia @5 che cerca di risorgere, stessa quota per il giovane della KTM, Pedro Acosta, mentre con il rookie Fermin Aldeguer, già vincente in questa stagione, si sale @9, per non parlare di Fabio Quartararo @19, la stessa quota a cui troviamo Nicolò Bulega che sostituisce Marc Marquez in Ducati ufficiale e spera di centrare un successo alla sua prima in MotoGP, sarebbe incredibile.

I nostri pronostici sul GP del Portogallo 2025 di MotoGP

Come sempre per le scommesse sul motomondiale vi diamo appuntamento nel fine settimana sul canale Telegram di Betting Maniac dove aspettiamo aggiornamenti e soprattutto quote utili per le nostre scommesse MotoGP (testa a testa, gruppi e piazzamenti), visto che al momento sono disponibili, a malapena su qualche book, solo le quote per la vittoria della gara.

