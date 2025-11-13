Siamo arrivati all’ultimo appuntamento del motomondiale, già vinto da settimane da Marc Marquez, col fratello Alex 2°, ma si gioca ancora per il 3° posto, con Marco Bezzecchi che vuole difendere il posto dopo la bella vittoria della settimana scorsa cercando di fare bene anche in quest’ultimo Gran Premio del Comunitat Valenciana. Portogallo Pronostici MotoGP Valencia 2025.

Pronostici MotoGP Valencia 2025: i protagonisti nell’ultimo atto del motomondiale

Dopo la vittoria del Bez la settimana scorsa in Portogallo, la MotoGP torna subito in pista per l’ultima gara della stagione col Gran Premio del Comunitat Valenciana 2025 sul circuito Ricardo Tormo di Valencia.

I giochi per i primi due posti del motomondiale sono ormai fatti, ma c’è ancora la lotta per la terza posizione, che in questo momento vede Marco Bezzecchi favorito, visti i 35 punti di vantaggio sul connazionale della Ducati Pecco Bagnaia.

Sarà la seconda gara in sella alla Ducati Desmosedici Factory per Nicolò Bulega, che dopo il debutto di Portimao, è pronto a tornare in sella. Il pilota di Montecchio Emilia sostituisce l’infortunato Marc Marquez, con il nove volte iridato che salterà anche i test post-Gp.

Torneranno in pista sia Jorge Martin che Maverick Vinales, il primo in sella all’Aprilia Factory, il secondo in sella alla KTM del Team Tech3. La KTM si affida ancora a Pedro Acosta, unico rider della casa di Mattighofen sempre al vertice nelle ultime gare mentre Honda e Yamaha cercano gli ultimi acuti di una stagione da dimenticare per entrambe le moto giapponese.

Gran Premio di Valencia 2025: tracciato, numeri, statistiche

Tracciato. Il circuito di Valencia misura 4 km e conta 9 curve a sinistra e 5 a destra. Fu completato nel 1999 e nello stesso anno ospitò prove del MotoGP e del Campionato Spagnolo di Motociclismo.

Record. Pilota con più vittorie: Jorge LORENZO e Dani PEDROSA (4). Piloti in attività con vittorie a Valencia: 2 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014, 2019}, 2 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2021, 2023}. Moto vincitrici a Valencia: 10 – HONDA (2002, 2019). Piloti in attività con pole position a Valencia: 2 – MARQUEZ Marc (ESP) {2013, 2017}, 2 – MARTIN Jorge (ESP) {2021, 2022}, 2 – VIÑALES Maverick (ESP) {2018, 2023}. Le Sprint sono state vinte da: 2023 – MARTIN Jorge (Ducati).

Meteo. Al momento le previsioni danno tempo bel tempo per tutto il weekend

Guida TV MotoGP: dove vedere il GP Valencia 2025?

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato mentre leggera differita per le gare della domenica (Moto3 ore 12:00, Moto2 ore 13:15, MotoGP ore 15:00).

Venerdì 14 Novembre

Prove Libere 1 Moto3 09:00-09:35

Prove Libere 1 Moto2 09:50-10:30

Prove Libere 1 MotoGP 10:45-11:30

Prove Moto3 13:15-13:50

Prove Moto2 14:05-14:45

Prove MotoGP 15:00-16:00

Sabato 15 Novembre

Prove Libere 2 Moto3 08:40-09:10

Prove Libere 2 Moto2 09:25-09:55

Prove Libere 2 MotoGP 10:10-10:40

Q1 MotoGP 10:50-11:05

Q2 MotoGP 11:15-11:30

Q1 Moto3 12:45-13:00

Q2 Moto3 13:10-13:25

Q1 Moto2 13:40-13:55

Q2 Moto2 14:05-14:20

Sprint Race MotoGP 15:00 (13 giri)

Domenica 16 Novembre

Warm – Up MotoGP: 09:40-09:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00 (27 giri)

Quote Motomondiale, GP Valencia 2025

Marco Bezzecchi domina le lavagne delle quote per le Qualifiche @2.75 e per Gara Sprint @3 ma nella gara lunga della domenica l’italiano dell’Aprilia @3 è affiancato da Alex Marquez, ed è molto vicino anche Pedro Acosta @3.50. Più indietro troviamo Pecco Bagnaia @9 mentre con Fabio Quartararo e Fermin Aldeguer @12 si sale in doppia cifra.

I nostri pronostici sul GP Valencia di MotoGP

Per tutta la stagione di MotoGP è stato complicato uscire con le giocate al giovedì, anche perchè le quote non sono quasi mai presenti, e se ci sono riguardano solo pole, vittoria gara lunga e a volte vittoria sprint, senza darci le possibilità di giocare su testa a testa, piazzamenti, podio e gruppi che sono le giocate migliori sul motomondiale, quindi anche per quest’ultimo appuntamento vi invitiamo sul canale VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC dove usciranno aggiornamenti ed eventuali giocate lungo il weekend.

Intanto se volete mettere un cippino fuori bilancio su BAGNAIA GARA LUNGA @9.00 potrebbe avere valore. Sappiamo bene che il piemontese ha passato una stagione da incubo, e anche la settimana scorsa ha faticato, ma qui ha vinto 2 volte in carriera, l’ultima nel 2023, e chiudere questa stagione pessima con un successo a Valencia riporterebbe un minimo il sorriso al pilota della Ducati ufficiale, due volte campione del mondo.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.