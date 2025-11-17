Siamo al termine della stagione di MotoGP ed è tempo di tirare le somme dopo un motomondiale 2025 dominato da Marc Marquez, nonostante il Cabroncito abbia corso solo l’80% delle gare. Finale di stagione in crescita per Marco Bezzecchi e l’Aprilia. Ora i test, sempre a Valencia, il 2026 è già qui! Finale MotoGP 2025.

Finale MotoGP 2025: si chiude con un ottimo Bez e un ottima Aprilia

Il Mondiale MotoGP 2025 si è chiuso col dominio di Marc Marquez che si è laureato campione del mondo con grande vantaggio e non ha nemmeno dovuto correre gli ultimi GP. Il Cabroncito ha vinto il titolo alla diciassettesima delle ventidue tappe.

Di rivali credibili non ne ha proprio avuti. Avrebbe dovuto esserlo Francesco Bagnaia, messo invece all’angolo del box Ducati Lenovo in una stagione davvero difficile per il piemontese. Nella prima parte di stagione il fratello Alex Marquez (vice campione del mondo) sembrava l’unico a tenere il passo di Marc, ma sotto sotto non ha mai rappresentato una vera minaccia per il fratello maggiore.

Aprilia è cresciuta strada facendo, permettendo a Marco Bezzecchi di diventare l’unico vero antagonista e di portare a casa anche l’ultimo atto di Valencia come vedremo a breve. Per il 2026 c’è molto hype sul Bez e sulla moto di Noale che si sta avvicinando a quella di Borgo Panigale, Marc Marquez permettendo.

Stagione di alti e bassi per Pedro Acosta con la Ktm e anche per Fabio Quartararo che ha faticato con la Yamaha, anche se nelle qualifiche sul giro secco El Diablo rimane un pilota di punta.

GP Valencia: i risultati dell’ultimo round stagionale

Un fantastico Marco Bezzecchi domina il Gran Premio di Valencia, ultimo atto del mondiale 2025 della MotoGP, riscattandosi dopo il passo falso in partenza in Sprint Race il giorno prima. Trionfo dell’Aprilia con Raul Fernandez secondo. Chiude la top three un buon Fabio Di Giannantonio, che tiene la Ducati sul podio battendo nel finale Pedro Acosta, ma ci si aspettano grandi cose da lui per il 2026, sempre che la KTM lo supporti.

Quinto il rookie Fermin Aldeguer, davanti ad Alex Marquez. Chiudono la top ten Marini ancora ottimo con la Honda, Binder, Miller ed Enea Bastianini. Ancora una volta out Francesco Bagnaia, centrato dopo pochi secondi da Johan Zarco, a completare una stagione davvero da incubo per Pecco, al quinto ritiro di fila.

CLASSIFICA GP VALENCIA: Bezzecchi, Raul Fernandez, Di Giannantonio, Acosta, Aldeguer, Alex Marquez, Marini, Binder, Miller, Bastianini, Oliveira, Zarco, Mir, Rins, Bulega.

Test di Valencia, subito un primo assaggio del 2026

La stagione 2025 della MotoGP si è appena conclusa ma il 2026 del motomondiale in qualche modo inizia subito sempre a Valencia con i test, un primo assaggio di quello che vedremo il prossimo anno, ad iniziare dalle prime prove in MotoGP del fresco campione di Moto 2, Diogo Moreira con la Honda RC213V del team LCR Racing.

Martedì si torna infatti in pista con i test di Valencia con le moto e le line-up 2026. La giornata di test di martedì inizierà alle 10.00 e proseguirà fino alle 17.00 con un’unica interruzione dalle 13.00 alle 14.00 per la pausa pranzo che dividerà la giornata in prima e seconda sessione. In tv i test saranno trasmessi in diretta da Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW.

Non solo Moreira, ci sono altri nomi interessanti da seguire. Per esempio dalla SBK arriva il 3 volte campione Superbike turco, Toprak Razgatlioglu che passa al team Prima Pramac Yamaha. Nicolò Bulega ha già corso gli ultimi due GP e lo vedremo nella veste del suo ruolo da test rider per il team Ducati factory di MotoGP in ottica 2027, che andrà di pari passo con il suo impegno da titolare in Superbike.

Assenti invece Marc Marquez e Franco Morbidelli. Per l’italiano il forfait è più recente ed è legato all’infortunio patito domenica nello strano incidente che l’ha visto protagonista prima della partenza della gara con Aleix Espargarò.

Calendario 2026: tutte le date e i GP del prossimo anno

Il Mondiale 2026 di MotoGP comincerà dalla Thailandia nel weekend a cavallo di febbraio e marzo, manca ancora tanto, ma iniziamo a vedere il calendario con tutti i GP e le date che ci attendono per la prossima stagione, con 22 Gran Premi totali, e alcuni cambiamenti, come il ritorno del Gran Premio del Brasile, che si disputerà dal 20 al 22 marzo a Goiania. L’appuntamento andrà a prendere il posto del GP d’Argentina al momento fuori dal programma MotoGP.

Confermati gli altri ventuno autodromi, ma alcuni di essi verranno affrontati in un momento dell’anno differente rispetto alla stagione appena conclusa. Gli spostamenti riguardano i GP di Catalogna, Cechia, Ungheria, Gran Bretagna, Aragona e Austria. I primi tre sono stati anticipati, gli altri tre posticipati. Avremo, come d’abitudine, due Gran Premi in Italia.

Nel nostro Paese si correrà al Mugello dal 29 al 31 maggio e a Misano Adriatico dall’11 al 13 settembre. A seguire, viene indicato il calendario completo della MotoGP 2026.

CALENDARIO MOTOGP 2026

01 – THAILANDIA (Buriram), 27 febbraio – 1 marzo

02 – BRASILE (Goiania), 20-22 marzo

03 – AMERICHE (Austin), 27-29 marzo

04 – QATAR (Lusail), 10-12 aprile

05 – SPAGNA (Jerez de la Frontera), 24-26 aprile

06 – FRANCIA (Le Mans), 8-10 maggio

07 – CATALOGNA (Montmelò), 15-17 maggio

08 – ITALIA (Mugello), 29-31 maggio

09 – UNGHERIA (Balaton Park), 5-7 giugno

10 – CECHIA (Brno), 19-21 giugno

11 – OLANDA (Assen), 26-28 giugno

12 – GERMANIA (Sachsenring), 10-12 luglio

13 – GRAN BRETAGNA (Silverstone), 7-9 agosto

14 – ARAGONA (Alcaniz), 28-30 agosto

15 – SAN MARINO (Misano), 11-13 settembre

16 – AUSTRIA (Spielberg), 18-20 settembre

17 – GIAPPONE (Motegi), 2-4 ottobre

18 – INDONESIA (Mandalika), 9-11 ottobre

19 – AUSTRALIA (Phillip Island), 23-25 ottobre

20 – MALESIA (Sepang), 30 ottobre – 1 novembre

21 – PORTOGALLO (Portimao), 13-15 novembre

22 – VALENCIA (Cheste), 20-22 novembre

