Dopo l’antipasto della SBK, da questo fine settimana si fa sul serio con la stagione dei Motori visto che inizia la MotoGP 2026. Anche quest’anno è Marc Marquez l’uomo da battere nel motomondiale, ma le domande sono tante. Bezzecchi e Aprilia saranno i rivali più accreditati del Cabroncito? Pecco Bagnaia si riprenderà? Yamaha e Honda continueranno la loro agonia? Pronostici MotoGP Thailandia 2026.

Pronostici MotoGP Thailandia 2026: i protagonisti al Buriram

La MotoGP 2026 inizia col Gran Premio della Thailandia che da il via alla nuova stagione del motomondiale dal Chang International Circuit di Buriram.

Si riprende ovviamente dal campione del mondo in carica, e uomo da battere anche nel 2026, ovvero Marc Marquez, che con la Ducati ufficiale andrà a caccia del suo 8° titolo iridato personale nella categoria massima delle due ruote. I principali avversari del Cabroncito dovrebbero essere il fratello Alex Marquez che quest’anno avrà la stessa moto del fratello, ma anche Marco Bezzecchi (Aprilia) e Pedro Acosta (KTM) sono i principali candidati a insidiare il #93.

Non dimentichiamo poi Francesco Bagnaia, chiamato al riscatto dopo un 2025 disastroso e sarà interessante anche per rivedere all’opera Jorge Martin, che di questa Aprilia avrebbe dovuto esserne il capitano dopo il trionfo del 2024 con Ducati, ma gli infortuni e i continui stop rischiano di rendere ininfluente la sua parentesi con la moto di Noale, tanto che i rumors di mercato lo danno vicinissimo alla sella della Yamaha nel 2027, anno in cui in molti scommettono anche su Pecco via dalla Ducati, per approdare proprio in Aprilia, in una stagione che dovrebbe avere parecchi ribaltamenti dal mercato piloti, ma è presto per pensare a queste cose, prima c’è da seguire un intero motomondiale 2026.

Parlando ancora di Ducati, attenzione anche al team VR46 satellite, con una coppia tutta italiana: Fabio Di Giannantonio dispone della nuovissima GP26 di ultima generazione, equiparandosi di fatto a Bagnaia e ai fratelli Marquez sul piano del potenziale. Nei test di Buriram “Diggia” ha mostrato discreti risultati, lontano però dai big citati. Franco Morbidelli invece, affronta la sua terza stagione consecutiva in VR46 con la GP25, la moto della stagione precedente, anche se l’italo-brasiliano si è ben distinto nei test di Buriram e sembra non accusare lo svantaggio generazionale: terzo tempo nel day 1 in 1:29.262, dietro ai soli fratelli Marquez

La grande novità tecnica della stagione è la Yamaha, che porta in pista per la prima volta il motore V4, segnando una rivoluzione ingegneristica per la casa di Iwata. Purtroppo la M1 di Fabio Quartararo (infortunatosi nel primo test) e compagni non sembra però competitiva per le posizioni di vertice, e anzi lo stesso pilota francese ha dichiarato che la moto è più lenta di 7 decimi rispetto a quella dello scorso anno, che già non andava di certo forte.

Capitolo Honda, Luca Marini vive il secondo anno con HRC con l’obiettivo esplicito di contribuire al rilancio di una moto ormai in difficoltà da diverse stagioni. Nei test di Buriram è apparso attivo già nei primissimi minuti della sessione, ma le Honda restano lontane dai tempi di Ducati e Aprilia. Enea Bastianini invece arriva al primo atto stagionale dopo aver chiuso i test di Buriram in 18° posizione, a oltre un secondo dalla vetta, ammettendo che il feeling con la nuova RC16 non è ancora al massimo

La griglia 2026 conta 11 team e 22 piloti. Due le new entry: il turco Toprak Razgatlioglu, tre volte campione del mondo Superbike, che debutta con il team Prima Pramac Yamaha, e il brasiliano Diogo Moreira, campione Moto2 2025, che approda in LCR Honda. In occasione del GP inaugurale in Thailandia, Fermin Aldeguer sarà sostituito dal collaudatore Michele Pirro perché infortunato.

Gran Premio della Thailandia 2026: tracciato, numeri e statistiche

Tracciato. Il tracciato, progettato dall’architetto Hermann Tilke e aperto nel 2014, misura 4554 m e conta 12 curve (5 a sinistra e 7 a destra). Il layout riprende molto quello del circuito di Spielberg, in Austria, con due lunghi rettilinei ‘uniti’ da una curva stretta e una seconda parte del tracciato più tortuosa.

Statistiche. Marc Marquez è il solo ad aver primeggiato più di una volta, ben tre, ma soprattutto ha saputo imporsi con entrambe le marche con cui ha gareggiato. Tre differenti piloti hanno conquistato il successo nella Sprint Race (Marquez, Bastianini e Martin) con una costante, la Desmosedici. Cinque centauri differenti si sono spartiti le pole position. Anche qui è impressionante notare come Marc Marquez abbia saputo ritornare velocissimo sul giro secco dopo tante vicissitudini.

Meteo. A Buriram al momento previsto tempo variabile venerdì e sabato, mentre la domenica è previsto il sole.

Guida TV MotoGP: dove vedere il GP Thailandia 2026?

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche e la Sprint nella giornata di sabato e le tre gare di domenica in differita.

Venerdì 27 febbraio

Prove 1 Moto3 03:00-03:35

Prove 1 Moto2 03:50-04:30

Prove Libere 1 MotoGP 04:45-05:30

Prove 2 Moto3 07:15-07:50

Prove 2 Moto2 08:05-08:45

Prove MotoGP 09:00-10:00

Sabato 28 febbraio

Prove 3 Moto3 02:40-03:10

Prove 3 Moto2 03:25-03:55

Prove Libere 2 MotoGP 04:10-04:40

Q1 MotoGP 04:50-05:05

Q2 MotoGP 05:15-05:30

Q1 Moto3 06:45-07:00

Q2 Moto3 07:10-07:25

Q1 Moto2 07:40-07:55

Q2 Moto2 08:05-08:20

Sprint Race MotoGP 09:00 (13 giri)

Domenica 01 marzo

Warm Up MotoGP 04:40-04:50

Gara Moto3 06:00

Gara Moto2 07:15

Gara MotoGP 09:00 (26 giri)

Quote motomondiale, GP Thailandia 2026

Anche le quote dei bookmakers sono concordi con Marc Marquez @1.80 favorito su Marco Bezzecchi @3.50 primo antagonista per la vittoria della prima gara (lunga) al GP Thailandia. Più staccato il fratello Alex @6.50 mentre con Francesco Bagnaia @11 si sale in doppia cifra, col Pecco che si lascia alle spalle Ai Ogura @17 e Pedro Acosta @24 mentre il ritorno subito vincente di Jorge Martin si gioca @34 volte la posta.

I nostri pronostici sul GP Thailandia di MotoGP

Lo scorso anno non abbiamo avuto molti spunti per le scommesse, con sempre meno quote a disposizione per la MotoGP, ma anche con le giocate antepost e con qualche centro lungo la stagione, ci siamo difesi bene, dopo la precedente stagione (2024) che invece ci aveva visti un pò in difficoltà con le giocate del nostro esperto di betting e motori, Panda, con cui continueremo la collaborazione anche in questa stagione di MotoGP ed F1, anche se per il primo Gran Premio dell’anno sulle due ruote aspettiamo, vediamo come partiranno i vari piloti, e i rendimenti veri (non da test) delle varie moto. Come sempre tutti i contenuti della stagione di motori, e non solo, saranno in esclusiva nel canale Telegram VIP BETTING MANIAC.

