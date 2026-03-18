Dopo la Thailandia si torna in pista col motomondiale, con la new entry del tracciato della Goiania, col Gran Premio del Brasile 2026 che prende il posto del GP argentino. L’Aprilia di Marco Bezzecchi cerca conferme, ma Marc Marquez torna favorito per il riscatto. Pronostici MotoGP Brasile 2026.

Pronostici MotoGP Brasile 2026: i protagonisti in Goiania

Secondo atto del motomondiale della MotoGP con Gran Premio del Brasile 2026 che sostituisce la tappa sudamericana in Argentina di Termas de Rio Hondo, debutta così il circuito di Goiania. Non è un esordio a tutti gli effetti del motomondiale qui, dato che si correva negli anni ’80 su questo tracciato. Da allora però tutto è cambiato.

In Thailandia, l’Aprilia ha dominato la scena, mentre la Ducati si è trovata ad iniziare questa stagione con una debacle, specialmente se pensiamo agli standard a cui ci aveva abituato la casa di Borgo Panigale.

Se Marc Marquez non fosse stato penalizzato in maniera estremamente fiscale al sabato e non fosse incappato in una foratura domenica, Ducati avrebbe vinto la Sprint e si sarebbe proposta comunque sul podio nel Gran Premio, quindi c’è da capire se l’Aprilia riuscirà a confermarsi anche in Brasile, o se è stato solo un fuoco di paglia iniziale per la moto di Noale.

In Brasile da leader della classifica iridata ci arriva Pedro Acosta, che in sella alla KTM ha portato a casa una vittoria e un secondo posto nel weekend d’esordio in Thailandia. Acosta è stata però una sorpresa con KTM che è sparita con gli altri piloti, se si esclude il solo Brad Binder nelle posizioni di media classifica. Sono invece chiamati al riscatto i piloti del Team Tech3, Maverick Vinales e il nostro Enea Bastianini.

Altro grande protagonista il nostro Marco Bezzecchi, dominatore di tutti i turni, ma vittima di una scivolata nella Sprint Race del sabato. Il pilota riminese dell’Aprilia si è rifatto nella gara “lunga” della domenica, dominata in lungo e in largo. nche il team-mate Jorge Martin era stato solido nel weekend thailandese così come le Aprilia del Trackhouse Racing MotoGP di Raul Fernandez e Ai Ogura.

Tornando in casa Ducati si cerca il riscatto dopo che a Buriram l’unico a brillare era stato Marc Marquez, che dopo il secondo posto nella Sprint Race (dopo aver dovuto restituire la posizione ad Acosta per un sorpasso giudicato troppo aggressivo dalla Direzione Gara) aveva avuto un problema al posteriore della sua Ducati nella gara domenicale e che era stato costretto al ritiro. In Ducati cercano il riscatto anche Pecco Bagnaia ed Alex Marquez, mentre era andata meglio a Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team.

Gara di casa per il rookie Honda LCR, Diogo Moreira, che spera di continuare l’ottimo apprendistato in sella alla RC213V del Team capitanato da Lucio Cecchinello. In casa Honda si aspettano conferme da Johann Zarco, Joan Mir e Luca Marini.

In casa Yamaha rimane il grande punto interrogativo della competitività della nuova YZR-M1 V4, al momento molto lontana dalla concorrenza. Fabio Quartararo e Alex Rins hanno portato a casa dei punti in Thailandia, mentre Toprak Razgatlioglu ha messo insieme un weekend di qualità arrivando davanti al team-mate Jack Miller.

Gran Premio del Brasile 2026: tracciato, numeri e statistiche

Tracciato. Un circuito abbastanza corto, solo 3,835 chilometri, con 12 curve che combinano rettilinei veloci con tornanti tecnici, curve a velocità medio-alta, ma anche con qualche staccata impegnativa. Non ci sono stati test, per cui per tutti sarà da scoprire anche se i piloti delle tre classi avranno a disposizione delle sessioni di prove libere più lunghe nella giornata inaugurale del venerdì, questo perchè il circuito è nuovo per tutti. Il turno pomeridiano della classe MotoGP avrà una durata di 75 minuti invece dei 60 tradizionali.

Meteo. Al momento il meteo prevede tempo incerto venerdì e sabato, con più probabilità di pioggia alla domenica.

Guida TV MotoGP: dove vedere il GP Brasile?

Sky Sport MotoGP HD (canale 208) e la piattaforma streaming Now trasmettono in diretta integrale tutte le sessioni del weekend, comprese prove libere, qualifiche, Sprint e le gare di tutte e tre le classi. TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre) mostrerà in diretta le qualifiche di sabato di MotoGP, Moto2 e Moto3, più la Sprint della MotoGP. Domenica, le gare sono in differita.

Venerdì 20 marzo

FP1 Moto3: 13:00-13:45

FP1 Moto2: 14:00-14:50

FP1 MotoGP: 15:05-16:05

P Moto3: 17:15-18:00

P Moto2: 18:15-19:05

P MotoGP: 19:20-20:35

Sabato 21 marzo

FP2 Moto3: 12:40-13:10

FP2 Moto2: 13:25-13:55

FP2 MotoGP: 14:10-14:40

Qualifiche MotoGP: 14:50-15:30

Qualifiche Moto3: 16:45-17:25

Qualifiche Moto2: 17:40-18:20

Sprint MotoGP: 19:00 (15 giri)

Domenica 22 marzo

Warm-Up MotoGP: 14:40-14:50

Gara Moto3: 16:00 (24 giri)

Gara Moto2: 17:15 (26 giri)

Gara MotoGP: 19:00 (31 giri)

Quote Motomondiale, GP Brasile 2026

I bookmakers tornano a mettere in testa Marc Marquez @2.50 come favorito per la vittoria della gara lunga di domenica in Brasile, ma Marco Bezzecchi @2.75 è davvero vicino. Più staccato Pedro Acosta @7.50 e poi Alex Marquez @8.50 mentre Francesco Bagnaia @13 è in doppia cifra, assieme a Jorge Martin @13.

Tra le possibili sorprese abbiamo Raul Fernandez @23 ma anche Ai Ogura @41, stessa quota per Franco Morbidelli @41 per cui questa è una gara mezza di casa essendo italo-brasiliano.

I nostri pronostici sul Gran Premio del Brasile 2026

Con la F1 siamo partiti alla grande con due casse su due nei primi GP della stagione, e parliamo anche di belle quote @2.75 e @2.00, ma per la MotoGP siamo stati fermi all’esordio in Thailandia, e abbiamo deciso di stare fermi anche per la tappa verde-oro. Troppe incognite, tra la nuova pista e un motomondiale appena iniziato.

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