Sarà davvero l’anno buono del Bez? Dopo aver chiuso il 2025 con due vittorie nel motomondiale, Marco Bezzecchi ha continuato anche nella nuova stagione 2026 del MotoGP, vincendo alla prima in Thailandia e confermandosi anche in Brasile. Ora arriva il GP delle Americhe e un altra affermazione della Aprilia dell’azzurro sarebbe un ulteriore segnale che quest’anno si punta al mondiale a Noale, e lo sanno anche gli scommettitori italiani che stanno puntando in massa sul Bez. Aggiornamenti MotoGP.

Aggiornamenti MotoGP: Marco Bezzecchi ci crede, come gli scommettitori

Marco Bezzecchi cala il poker. Con il trionfo di domenica in Brasile, il riminese dell’Aprilia fa due su due nelle prime due gare del Mondiale 2026 ma il filotto arriva a quattro vittorie consecutive, considerando anche le ultime due della scorsa stagione. Una striscia di vittorie (con leadership in classifica generale) che alimenta il sogno italiano di strappare lo scettro iridato della MotoGP a Marc Marquez.

Ci credono anche gli scommettitori e, secondo i dati forniti da Snai, il 15% punta ora su Bez, più del doppio rispetto al 7% di inizio stagione. Una crescita che rosicchia la fetta del “Cabroncito”, sceso dal 73% al 65%. I due rivali sono molto più vicini nelle quote dei bookmaker, dove l’italiano a 2,25 su William Hill, tallona lo spagnolo, offerto a 1,90. Prima della gara di Goiania, i due rivali erano proposti rispettivamente a 3 e 1,65.

Completano il podio dei favoriti, a 10,00 volte la posta, la Ktm di Pedro Acosta (davanti a tutti nella prima Sprint Race in Thailandia) e l’altra Aprilia di Jorge Martin, campione del mondo nel 2024 e secondo Brasile domenica, a certificare il dominio della casa di Noale. Sale invece a 33,00 il tris iridato di Pecco Bagnaia dopo la doppietta 2022-2023. Il ritiro sul circuito brasiliano conferma il pessimo inizio di campionato del ducatista, preceduto in lavagna anche da Fabio Di Giannantonio (sul podio domenica) e Alex Marquez a 20,00 volte la posta.

Prossimo appuntamento MotoGP: Gran Premio delle Americhe

Il prossimo appuntamento del motomondiale è il Gran Premio delle Americhe, che si terrà ad Austin dal 27 al 29 marzo 2026. La gara principale della classe regina è prevista per domenica 29 marzo alle ore 22:00 italiane (ore 14:00 locali) presso il Circuit of the Americas in Texas.

Come sempre parleremo di questo appuntamento approfondendo analisi, piloti, favoriti, circuito, meteo, quote e tutto quello che serve per le scommesse sulla MotoGP in cui siamo stati fermi nei primi due appuntamenti, ma potremmo iniziare a muoverci proprio questo fine settimana ad Austin. Sarà inoltre un giovedì davvero ricco per gli appassionati di motori e scommesse visto che torna anche la F1 e ci saranno le analisi e le scommesse sul GP Giappone, e in Formula 1 invece siamo già partiti, eccome, con le free pick chiuse con un 2 su 2 con quote oltre la pari nei primi 2 appuntamenti.

Le prime quote premiano ancora Marco Bezzecchi @2.37 per la vittoria della gara lunga, col Bez che stacca di poco Marc Marquez @2.50 poi c’è uno stacco con Jorge Martin @8 che sta però tornando competitivo. Con Pedro Acosta @11 si sale in doppia cifra, e c’è anche Fabio Di Giannantonio @11 che sui lascia di poco alle spalle Francesco Bagnaia ed Alex Marquez entrambi @13 volte la posta.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.