Il motomondiale è in pausa estiva dal 12 luglio, dopo l’ennesima vittoria di Marc Marquez in Germania, e tornerà il 9 agosto a Silverstone, prima di un altra pausa fino a fine agosto. Vediamo gli aggiornamenti, le classifiche, le quote antepost con il Cabroncito in rilancio, e anche i rumors di mercato che potrebbero cambiare la griglia della MotoGP 2027. Aggiornamento MotoGP.

Aggiornamento MotoGP: i grandi protagonisti del Motomondiale

Dopo il weekend di Germania, 11mo atto del mondiale 2026 della MotoGP, il motomondiale è andato in pausa, e tornerà la prossima settimana Silverstone. Vediamo gli aggiornamenti e le ultime news. Intanto al Sachsenring Marc Marquez ha fatto esattamente quello che ci si aspettava, pole, vittoria nella sprint e anche nella gara lunga, comandata dal primo all’ultimo dei 30 giri. opo il Mugello, primo weekend al ritorno dopo l’operazione Marquez era 102 punti dietro al leader in classifica, in quel momento Bezzecchi, ora si presenta alla pausa estiva con 190 punti, addirittura a +4 da Marco, soltanto 18 meno di Jorge Martin, terzo alle spalle di Ai Ogura in una classifica che vede i primi cinque racchiusi in 24 lunghezze. Tre vittorie negli ultimi quattro round – Ungheria, Repubblica Ceca e Germania – più un bottino pieno al Sachsenring e a Brno hanno rimesso al centro della scena il nove volte campione iridato.

Se Marc Marquez ha dominato, in Germania Jorge Martin ha limitato i danni, non è mai stato realmente in corsa per il podio, ma ha chiuso sesto nella sprint e quinto in gara, difendendo la leadership del mondiale

La sorpresa è rappresentata da Ai Ogura. Il giapponese di Trackhouse ha chiuso secondo alle spalle di Marquez dopo aver vinto il duello interno con Raul Fernandez, sorpassato a sei giri dalla fine alla curva 1 e poi staccato di oltre tre secondi. È il terzo podio domenicale consecutivo per Ogura, che arrivava in Germania sull’onda della vittoria di Assen e conferma un pacchetto pilota‑moto ormai maturo per stare stabilmente nella parte alta della classifica. Ogura ha ancora margine di crescita e la combinazione con la Aprilia di Trackhouse è oggi una delle storie più interessanti della stagione.

Per Fabio Di Giannantonio il Sachsenring invece rischia di essere ricordato come lo snodo più amaro della stagione. Il romano era stato protagonista assoluto al sabato, con la prima fila alle spalle di Marquez e Alex e il terzo posto nella sprint, chiusa incollato ai due fratelli in un podio tutto Ducati. Domenica, però, la storia è cambiata alla curva 10: mentre inseguiva Ogura, Diggia ha perso l’anteriore ed è scivolato, firmando il suo primo zero domenicale del 2026 proprio nel weekend in cui avrebbe potuto addirittura presentarsi alla pausa da leader mondiale. Il crash lo fa scendere dal terzo al quinto posto in classifica generale.

Un motomondiale apertissimo, con le carte che sono state rimescolate anche dall’infortunio di Marco Bezzecchi. Fino a qualche settimana fa il pilota Aprilia guardava tutti dall’alto, forte di un margine importante e di un feeling incredibile con la sua Aprilia. Oggi si ritrova quarto nella generale, battuto da Martin, Ogura e dallo stesso Marquez. La botta in Germania arriva dopo un periodo nero e sfortunato, iniziato a Balaton per colpa dello strike di Martin, per poi arrivare alla squalifica dopo lo schiaffo al Marshall, la brutta caduta di Assen e ora l’highside. Aprilia spera di riaverlo a Silverstone, ma la realtà è che il mondiale sta prendendo altre strade.

TOP-10 CLASSIFICA PILOTI MOTOGP

Ducati contro Aprilia, la grande sfida in MotoGP

La lotta tra Aprilia e Ducati è più accesa che mai. L’inizio di stagione aveva suggerito un copione chiaro: Aprilia miglior moto del lotto, capace di portare due team stabilmente nelle zone nobili della classifica, mentre Ducati sembrava vivere un anno di transizione, in attesa del famoso cambio regolamentare del prossimo anno. Nelle ultime settimane la musica però è cambiata, merito sicuramente del Cabroncito. Ora si è rivista una Ducati vincente, guidata al meglio da Marc. Aprilia quindi incassa la rimonta, coscia che però il progetto tecnico di Noale è forte.

Il mondiale 2026 è quindi apertissimo tra Martin, Ogura, Marquez, Diggia e Bez. Ma soprattutto, dopo qualche tempo, è aperto tra due case, per di più italiane. Silverstone non sarà solo il ritorno in pista dopo le vacanze: sarà il nuovo atto di un campionato estremamente equilibrato, con tanti protagonisti differenti.

CLASSIFICA TEAM MOTOGP 2026

Quote Antepost MotoGP: rimonta Marc Marquez

Vediamo gli aggiornamenti sulle quote antepost per la vittoria finale della MotoGP dove Marc Marquez @1.36 domina su Jorge Martin @7.00 ed Ai Ogura @7.00 strepitoso che si mette alle spalle Marco Bezzecchi @8.00. Decolla la quota di Fabio Di Giannantonio @34.00, fuori dai giochi Pecco Bagnaia @151.00, al pari con Pedro Acosta @151.00 e dietro anche a Raul Fernandez @67.00.

Mercato piloti MotoGP: i possibili cambi in vista del 2027

La stagione di MotoGP è ancora lunga, si è appena conclusa la prima parte, ma si pensa già al mercato e al prossimo anno, con una prima conferma importante, Fabio Quartararo, che lascia Yamaha per approdare nel team Honda. Il pilota francese lascia così un team protagonista di risultati deludenti e cambia aria sperando di poter tornare un giorno a competere per quel titolo che aveva vinto nella stagione 2021. Si interrompe così un rapporto pluriennale, iniziato nel 2019 con il team Petronas e proseguito dal 2021 nella scuderia ufficiale. Ora la scelta di cambiare moto, firmando un contratto biennale con Honda che non ha ancora ufficializzato però chi sarà il compagno di box di Quartararo.

Le altre conferme tardano ad arrivare perché costruttori e team attendono la definizione del nuovo accordo commerciale per il ciclo 2027-2031, ma dietro le quinte molte scelte sembrano già essere state prese. Tra le squadre ufficiali di MotoGP, Ducati sarebbe pronta a inaugurare una nuova era puntando su Pedro Acosta accanto a Marc Marquez. Una decisione che, se confermata, segnerebbe la fine dell’era di Pecco Bagnaia in rosso dopo gli straordinari risultati ottenuti negli ultimi anni. Il due volte iridato piemontese potrebbe rilanciarsi in Aprilia, dove farebbe coppia con Marco Bezzecchi, dando vita a una formazione tutta italiana.

Anche KTM si prepara a una profonda rivoluzione: con Acosta destinato a lasciare la Casa austriaca, Alex Marquez sarebbe il favorito per guidare il team ufficiale insieme a Maverick Vinales, mentre Brad Binder potrebbe continuare la propria carriera in Tech3.

Nei team satelliti Gresini dovrebbe salutare Alex Marquez, mentre il futuro di Fermin Aldeguer è conteso tra una permanenza nella squadra di Nadia Padovani e il possibile approdo alla VR46, che valuta l’inserimento di un giovane accanto a un pilota d’esperienza. Honda, oltre all’arrivo di Quartararo, dovrà scegliere chi affiancargli tra Joan Mir, Luca Marini o un talento proveniente dalla Moto2 come David Alonso.

Anche Yamaha punta a un deciso rinnovamento con Jorge Martin destinato a raccogliere l’eredità del francese, mentre resta aperta la corsa per il secondo posto tra Alex Rins e lo stesso Marini. Restano infine da definire le strategie di Pramac e Trackhouse, dove sia il mercato sia le vicende societarie potrebbero influenzare le scelte definitive. Se queste indiscrezioni saranno confermate, la MotoGP 2027 si presenterà al via con una delle griglie più rivoluzionate degli ultimi anni.

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