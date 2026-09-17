Dopo le ultime 2 vittorie che gli hanno fatto agganciare Jorge Martin in testa al motomondiale, questo weekend Marc Marquez cerca di calare il tris e di allungare nella classifica di MotoGP a Spielberg, dove si corre il Gran Premio d’Austria. Pronostici MotoGP Austria 2026.

Pronostici MotoGP Austria 2026: i protagonisti a Spielberg

Non c’è pausa per la MotoGP che dopo Misano torna subito con il Gran Premio d’Austria 2026 a Spielberg questo fine settimana, 15° atto del motomondiale, una corsa tradizionalmente estiva, infatti di solito si corre nel mese di agosto, ma in questa stagione è stata spostata a settembre. Tappa fondamentale questa, perché è l’ultima prima della lunga trasferta asiatica-australiana. Ma soprattutto è l’ennesimo viatico per questo mondiale combattuto ed aperto.

l GP di San Marino ha riportato Marc Marquez in testa alle classifiche di MotoGP, ora però arriva una delle sue bestie nere, un tracciato dove ci ha vinto solo una volta, lo scorso anno dove si è finalmente sbloccato. È il circuito forse più “orario” che esista nel motomondiale, per cui sicuramente può avere dei problemi, guardando alla sua storia e al suo braccio destro malconcio. Al momento il Cabroncito ha agganciato in classifica il leader Jorge Martin, in un duello nel duello tra Ducati e Aprilia.

Ci sono anche due centauri italiani che ci credono ancora e sperano di raccogliere punti in Austria, in particolare Marco Bezzecchi che a Misano aveva potenziale per fare bene dopo la pole, ma è scivolato nei primi giri, portando a casa un pesante zero. L’altro azzurro chiamato a fare bene è Fabio Di Giannantonio, mentre sembra ormai disperso Pecco Bagnaia, anche lui uscito con uno zero dalla gara di casa nella riviera romagnola.

Quella di Spielberg è la gara di casa delle KTM e si cerca di capire cosa potranno fare i piloti di queste moto, in particolare l’alfiere principale, Pedro Acosta, che è alla sua ultima uscita a Spielberg in sella alla moto austriaca.

Gran Premio d’Austria: circuito, record, statistiche, meteo

Circuito. Il suggestivo Red Bull Ring è situato in quel di Spielberg bei Knittelfeld, in Austria. Misura 4,318 chilometri, con un totale di 11 curve, 8 a destra e 3 a sinistra. Il rettilineo ha una lunghezza di 626 metri e un dislivello di 65 metri. In questo circuito l’impianto frenante è particolarmente sollecitato. La frenata più complicata avviene alla curva 4: le moto passano da 299 km/h a 88 km/h in soli 6 secondi.

Record e Statistiche. Piloti con più vittorie: Andrea DOVIZIOSO e Francesco BAGNAIA (3). Sprint Race: Francesco BAGNAIA (2). Moto Vincitrici: Ducati (9). Lo scorso anno ha vinto Marquez nella gara lunga dopo aver conquistato anche la Sprint, mentre la pole al sabato la fece Marco Bezzecchi.

Meteo Spielberg. Le previsioni meteo per il Gran Premio d’Austria 2026 di MotoGP a Spielberg indicano un fine settimana instabile e fresco, con l’incognita della pioggia che minaccia soprattutto le prime sessioni del weekend. Venerdì sarà la giornata peggiore del weekend. Il cielo sarà coperto con un’alta probabilità di pioggia e rovesci (oltre il 90%). Le temperature saranno fresche, oscillando tra i 11°C e i 17°C. Sabato condizioni in graduale miglioramento. Il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con temperature in aumento fino a circa 21°C. Resta comunque il rischio di qualche breve e isolato rovescio passeggero. La giornata del Gran Premio dovrebbe godere di condizioni migliori, con alternanza di nubi e ampie schiarite. Le temperature massime saliranno fino a 23°C – 24°C.

Guida TV MotoGP: dove vedere il GP d’Austria 2026?

Sky Sport MotoGP seguirà in diretta tutte le sessioni del weekend, incluse prove, qualifica, Sprint e gare. TV8 invece trasmetterà in chiaro le qualifiche e la Sprint, mentre le gare della domenica saranno in differita: ore 14:00 Moto3; ore 15:15 Moto2; ore 17:00 MotoGP. In Streaming su Sky Go e NOW.

Venerdì 18 settembre

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP1 Baggers: 12:40-13:00

P Moto3: 13:15-13:50

P Moto2: 14:05-14:45

P MotoGP: 15:00-16:00

FP2 Baggers: 17:05-17:25

Sabato 19 settembre

FP2 Moto3: 8:40-9:10

FP2 Moto2: 9:25-9:55

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Qualifiche Baggers: 12:10-12:30

Qualifiche Moto3: 12:45-13:25

Qualifiche Moto2: 13:40-14:20

Sprint MotoGP: 15:00 (14 giri)

Gara 1 Baggers: 16:10 (9 giri)

Domenica 20 settembre

Gara 2 Baggers: 8:55 (9 giri)

Warm-Up MotoGP: 9:40-10:50

Gara Moto3: 11:00 (20 giri)

Gara Moto2: 12:15 (23 giri)

Gara MotoGP: 14:00 (28 giri)

Quote Motomondiale: GP Austria 2026

Dopo 2 vittorie di fila le quote convergono tutte su Marc Marquez @1.66 grande favorito, nonostante una sola vittoria in carriera a Spielberg, dove però le Ducati dominano, e occhio al fratello Alex Marquez @8.50, pari al co-leader Jorge Martin @8.50, ma entrambi alle spalle di Marco Bezzecchi @3.50 che sarà il primo antagonista del Cabroncito secondo le quote di Bet365.

Più indietro troviamo Pedro Acosta @12.00 nella gara di casa della sua KTM. In quota @19 troviamo un trio di piloti, Fabio Di Giannantonio, Raul Fernandez e Ai Ogura, con quest’ultimo dato in rientro da un infortunio. Staccato da questo gruppo abbiamo Fermin Aldeguer @34, profondo rosso, più che nuvola rossa, per Francesco Bagnaia @61.00 che da separato in casa continua ad accusare trattamenti diversi dal suo team, un peccato per un due volte campione del mondo con Ducati.

Le nostre scommesse sul GP Austria 2026

Con il Cabroncito arriviamo da 2 casse consecutive in MotoGP, grazie alle vittorie di Marc a Silverstone e Misano. Secondo le quote Marquez è favorito anche per questa gara, ma abbiamo meno convinzione per puntare ancora sullo spagnolo che ovviamente rimane uno dei nomi da annotare per questo fine settimana nei taccuini degli scommettitori, ma il Red Bull Ring, a differenza degli ultimi 2 circuiti, non è una pista amata da Marc che qui ha vinto solo una volta in carriera. Va però detto che Spielberg è anche un vero e proprio fortino per la Ducati. Detto questo occhio alle Ducati, occhio come sempre a Marc, ma noi ci prendiamo un GP di pausa dalle scommesse dopo due casse consecutive, anche perchè questa volta abbiamo l’aggravante di una quota davvero troppo bassa, sotto @2, per Marquez.

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