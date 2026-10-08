Anche il motomondiale non conosce soste e dopo la vittoria di Marc Marquez a Motegi, il Cabroncito cerca di completare l’aggancio e il sorpasso su Jorge Martin a Mandalika. Pronostici MotoGP Indonesia 2026.

Pronostici MotoGP Indonesia 2026: i protagonisti a Mandalika

Il Motomondiale resta in Asia e dopo Motegi il prossimo round della stagione del motomondiale è infatti il Gran Premio dell’Indonesia 2026, in programma dal 9 all’11 ottobre al Pertamina Mandalika International Circuit, sull’isola di Lombok. Si tratta della seconda tappa della delicatissima tripletta asiatica. Il weekend rappresenta il 17esimo appuntamento del campionato, prima delle successive tappe in Australia e Malesia.

Marco Bezzecchi arriva a Mandalika con l’obiettivo di recuperare terreno sui due piloti che lo precedono e restare aggrappato alla lotta per il titolo. Dopo il terzo posto nel GP del Giappone, il pilota Aprilia è a 47 punti da Marc Marquez e 49 dal leader Jorge Martin. Il Cabroncito, reduce dalla doppietta tra Sprint e gara a Motegi, punta invece a conquistare la vetta della classifica e ha ridotto soltanto a 2 il suo ritardo da Martinator al comando della classifica piloti anche se lo spagnolo dell’Aprilia è riuscito a contenere i danni in Giappone, chiudendo al secondo posto e conservando così la leadership iridata in questo testa a testa iberico (per quanto riguarda i piloti) e italiano (per le moto).

Lo scorso anno a vincere a sorpresa fu Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP)., Gli altri protagonisti del podio dello scorso anno a Mandalika, Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) e Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP), arrivano invece con il desiderio di riscatto dopo un Giappone al di sotto delle aspettative. Acosta ha sofferto per la mancanza di ritmo nella gara lunga, mentre Alex Marquez ha visto la propria corsa compromessa da una doppia Long Lap Penalty culminata con il ritiro. Occhi puntati inoltre su Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), autore di un impressionante finale di gara a Motegi. Se riuscirà a mantenere quello stesso passo anche in Indonesia, potrà inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice.

Da non sottovalutare anche Raul Fernandez e Ai Ogura (Trackhouse MotoGP), protagonisti di un acceso confronto in Giappone insieme ad Acosta. Per Ogura, dopo il sesto posto ottenuto davanti al pubblico di casa, Mandalika rappresenta un’altra occasione per confermare i progressi mostrati nella stagione d’esordio.

Ultime notizie, Franco Morbidelli lascia la MotoGP. Il prossimo anno correrà in SBK con la Ducati ufficiale. L’annuncio segna uno storico “scambio di selle” sull’asse MotoGP-SBK: il pilota romano lascerà la classe regina al termine del 2026 per guidare la Panigale V4 R ufficiale, rilevando il posto del neo Campione del Mondo SBK Nicolò Bulega, che farà il percorso inverso per debuttare in MotoGP con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Questa settimana Fabio Di Giannantonio cercherà di riprendersi visto che non chiude una gara domenicale nella top 5 dal quarto posto ottenuto ad Assen e questo lo ha fatto scendere al sesto posto nella classifica generale. Dopo aver corso in Giappone ancora dolorante in seguito al contatto subito nella Sprint, il romano punta a ritrovare la miglior condizione fisica per tornare a lottare stabilmente per il podio.

Nonostante la caduta in Giappone, Diogo Moreira (LCR Honda) ha lasciato Motegi con ottime sensazioni grazie al suo primo podio Sprint in MotoGP. Anche Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) ha mostrato segnali incoraggianti. Il francese ha ottenuto il massimo dalla Yamaha a Motegi e, considerando il buon rendimento mostrato sulla pista indonesiana nelle ultime stagioni, potrebbe essere uno dei protagonisti del weekend insieme al compagno di squadra Alex Rins.

Anche Johann Zarco punta a invertire la tendenza dopo essere stato spesso preceduto dal compagno Moreira nelle ultime uscite, mentre Brad Binder cerca un ritorno nella top 10 su una pista dove nel 2025 aveva sfiorato il podio. Tra i possibili outsider figura anche Luca Marini. Il quinto posto ottenuto qui un anno fa rappresentò uno dei suoi migliori risultati stagionali e l’italiano arriva da un incoraggiante decimo posto a Motegi, confermando la sua straordinaria continuità a punti nelle gare domenicali del 2026.

Pecco Bagnaia continua invece a vivere un momento complicato. Il tre volte iridato arriva da un altro fine settimana anonimo concluso con l’ottavo posto in Giappone e non sale sul podio da ben sette Gran Premi. Con Joan Mir ancora assente per problemi di salute e Somkiat Chantra impegnato nel Mondiale Superbike in Portogallo, il Team Honda Factory riabbraccia Aleix Espargarò, pronto a tornare in pista a Mandalika.

Gran Premio d’Indonesia: circuito, record, statistiche, meteo

Circuito. Il circuito di Mandalika misura 4.3 chilometri, conta 6 curve a sinistra e 11 a destra. Circuito immerso in spettacolari panorami tropicali! Situato a Lombok, nella provincia di West Nusa Tenggara, il Pertamina Mandalika International Circuit offre un’esperienza indimenticabile per gli appassionati di MotoGP™. Inaugurato nel 2021, il tracciato è lungo 4,3 km e presenta 17 curve, di cui 6 a sinistra e 11 a destra.

Record. Si è corso 4 volte sul tracciato di Mandalika, e non c’è mai stato lo stesso vincitore 2 volte. Nella prima edizione del 2022 vinse Oliveira su KTM, poi è iniziato il dominio Ducati con le successive vittorie di Bagnaia (2023), Martin (2024) ed Aldeguer (2025) che si presenta da campione in carica su questa pista. Le 3 sprint sono state vinte da: Martin (2023), Bagnaia (2024) e Bezzecchi (2025). Le pole sono andate a: Quartarato nel 2022 con Yamaha, poi Marini l’anno successivo con Ducati, Martin nel 2024 sempre con Ducati e il Bez nel 2025 con Aprilia.

Meteo. Al momento le previsioni danno tempo soleggiato per tutto il weekend.

Guida TV MotoGP: dove vedere il GP Indonesia 2026?

L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it.

Venerdì 9 ottobre (orari italiani)

Ore 03:00-03:35, Moto3, Prove libere 1

Ore 03:50-04:30, Moto2, Prove libere 1

Ore 04:45-05:30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 07:15-07:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 08:05-08:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 09:00-10:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Sabato 10 ottobre (orari italiani)

Ore 02:40-03:10, Moto3, Prove libere 2

Ore 03:25-03:55, Moto2, Prove libere 2

Ore 04:10-04:40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 05:50-05:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 05:15-05:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 06:45-07:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 07:10-07:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 07:40-07:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 08:05-08:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 09:00, MotoGP, Sprint Race

Domenica 11 ottobre (orari italiani)

Ore 03:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 05:00, Gara Moto3

Ore 06:15, Gara Moto2

Ore 08:00, Gara MotoG

Quote Motomondiale GP Indonesia 2026

A Mandalika in cima alle lavagne delle quote dei bookmakers per la vittoria della gara lunga di domenica, i bookmakers tornano a mettere Marco Bezzecchi @2.75 su Jorge Martin @3.00 mentre Marc Marquez @4.20 sembra dove giocare in difesa qui in Indonesia, ma si tiene alle spalle Pedro Acosta @8, poi con Fermin Aldeguer @12 si sale in doppia cifra, con Alex Marquez ed Ai Ogura entrambi @19 volte la posta.

Le nostre scommesse sul GP Indonesia di MotoGP

Arriviamo da 3 casse di fila con la MotoGP, tutte arrivate grazie a Marc Marquez, ma per questa settimana cambiamo strategia e pilota. Torniamo a Marquez, quella di Mandalika è la sua bestia nera, il Cabroncito non solo non ha mai vinto ma non ha ancora terminato un GP da queste parti. Vincendo qui raggiungerebbe Rossi e Dohan con 23 vittorie su 23 circuiti differenti. Attenzione a Marco Bezzecchi che qui lo scorso anno ha dimostrato di andare forte e ha dichiarato che gli piace molto questa pista. Potrebbe tornare protagonista nel weekend di Mandalika con la sua RS-GP26. Attenzione anche a Fermin Aldeguer, dominatore dell’edizione precedente del GP d’Indonesia; ripetersi non sarà facile, ma un piazzamento sul podio non è impossibile. A conti fatti, valutando anche le quote e la tipologia della pista, il nome forte per il ritorno alla vittoria questa volta potrebbe essere proprio JORGE MARTIN quotato @4 per la Sprint Race dove è uno specialista, inoltre questa pista fluida, con cambi di direzione rapidi, ricca di curve veloci e con poche staccate estreme sembra essere stata disegnata per la RS-GP e il miglior rappresentante Aprilia (soprattutto sulla gara corta del sabato) è Martinator.

🏁MOTOGP INDONESIA

🔸Vittoria Sprint Race: MARTIN @4.00

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.