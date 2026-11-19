Torna anche la MotoGP nel weekend di Portimao con il Gran Premio del Portogallo 2026 del motomondiale sempre più ad un passo per Marc Marquez. Pronostici MotoGP Portogallo 2026.

Pronostici MotoGP Portogallo 2026: i protagonisti a Portimao

Dopo la trasferta tanto temuta del Qatar causa Conflitto in Medio Oriente la MotoGP torna in Europa ed esattamente all’Algarve, sul circuito di Portimao, dove è in programma il Gran Premio del Portogallo 2026, 21esimo e penultimo appuntamento del Motomondiale.

Marc Marquez è ad un passo dalla storia, il #93 della Ducati ha la possibilità di vincere il decimo Titolo iridato e sorpassare così Valentino Rossi, con cui non corre buon sangue dall’ormai famoso 2015. Il leader della classifica arriva infatti con la concreta possibilità di conquistare già questo fine settimana l’ottavo titolo mondiale della propria carriera nella classe regina, il decimo in carriera. Dopo aver mancato il primo match point in Qatar, il pilota Ducati avrà a disposizione la Sprint Race in Portogallo per conquistare il suo decimo titolo iridato. Marquez potrebbe laurearsi campione del mondo di MotoGP già nella gara corta del sabato. Per riuscirci dovrà guadagnare almeno due punti su Jorge Martin e non perderne dodici nei confronti di Bezzecchi. Esiste però una soluzione ancora più semplice: in caso di vittoria nella Sprint Race, lo spagnolo sarebbe matematicamente campione indipendentemente dai risultati dei suoi rivali. Se invece non dovesse riuscire a imporsi, avrebbe comunque diverse combinazioni favorevoli a disposizione: gli basterebbe arrivare secondo con Martin terzo, oppure terzo con il rivale soltanto quinto. Lo stesso discorso vale per un eventuale quarto posto con Martin sesto, quinto con Martin settimo, sesto con Martin ottavo, settimo con Martin nono oppure ottavo, a condizione che il pilota Aprilia rimanga fuori dalla zona punti.

La situazione con Marco Bezzecchi presenta una piccola variabile: se l’italiano dovesse vincere il Gran Premio e chiudere a soli 37 punti dalla vetta, entrerebbe in gioco anche il criterio delle vittorie stagionali, dato che entrambi si ritroverebbero con sette successi. Tradotto in termini semplici, Marquez dovrà perdere al massimo 23 punti nei confronti di Martin e non più di 36 rispetto a Bezzecchi durante l’intero weekend.

In Qatar i riflettori sono stati inevitabilmente puntati sull’incredibile rientro di Jorge Martin appena due settimane dopo la frattura del polso, ma un’altra prestazione meritava grande attenzione. Martinator convive con la frattura al polso destro che gli ha fatto saltare la Malesia. In Qatar è salito sul podio della Sprint e ha chiuso settimo la gara lunga, in affanno negli ultimi giri, e per Portimao si aspetta di essere vicino al 100%

Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP) ha conquistato uno splendido terzo posto nonostante fosse ancora alle prese con due dita fratturate alla mano destra. Dopo una settimana supplementare di recupero, lo spagnolo si presenta a Portimao con concrete ambizioni da podio, su una pista dove in passato ha già conquistato una vittoria in Moto2. Ottimo momento anche per il compagno di squadra Ai Ogura, quarto in Qatar e sempre più saldo nella top five del campionato. Il giapponese può addirittura ambire al quarto posto finale. Alle sue spalle cerca conferme Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), che arriva su un tracciato particolarmente favorevole dopo aver conquistato qui il suo primo podio MotoGP nel 2024.

Da seguire inoltre Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), reduce da due quinti posti consecutivi e già protagonista a Portimao con il secondo posto ottenuto nel 2024. Il weekend portoghese rappresenta un’importante occasione di riscatto per diversi protagonisti. Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) ha lasciato il Qatar con parecchia amarezza dopo alcuni problemi accusati in gara che gli hanno impedito di lottare per il podio, ma arriva in terra portoghese dopo aver annunciato che diventerà papà.

Torna inoltre in azione Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP). Lo spagnolo aveva saltato il GP del Qatar per sottoporsi a un intervento chirurgico finalizzato alla rimozione di placche alla clavicola destra e alla mano sinistra dopo l’incidente del GP di Catalogna ed è atteso nuovamente in pista a Portimão. Nel box Ducati manca Francesco Bagnaia. Il torinese si è fratturato il quarto e il quinto metatarso del piede destro nella caduta della Sprint in Qatar, innescata da un contatto con Fermin Aldeguer, ed è stato operato a Torino. L’obiettivo è rientrare a Valencia. Al suo posto corre Iker Lecuona, 26 anni, secondo nel Mondiale Superbike 2026 con quattro vittorie e alla sesta presenza stagionale in MotoGP.

La situazione in casa Honda continua a essere condizionata dagli infortuni. Luca Marini aveva dovuto rinunciare al Gran Premio del Qatar a causa del perdurare di problemi fisici, mentre Joan Mir era già assente. Entrambi sperano di poter tornare in azione in Portogallo, ma restano in attesa delle ultime valutazioni mediche. Anche Diogo Moreira aveva vissuto un fine settimana complicato in Qatar, costretto al ritiro per alcuni problemi neurologici riconducibili alle conseguenze dell’incidente avuto al Sachsenring in Moto2 nel 2025. In questo contesto, il miglior rappresentante Honda era stato Johann Zarco (Castrol Honda LCR), protagonista di una Sprint chiusa al quinto posto e di una gara lunga conclusa in nona posizione.

Ci sono diversi piloti KTM che puntano a chiudere positivamente la stagione. Brad Binder ha dimostrato in passato di essere competitivo a Portimão e proverà a ritrovare continuità di risultati. Discorso simile per Maverick Vinales, ancora alle prese con i postumi di un infortunio alla spalla che ne sta limitando il rendimento. Anche Franco Morbidelli vuole invertire la rotta nelle ultime due gare della sua carriera da pilota MotoGP a tempo pieno. Da monitorare inoltre la situazione di Fermin Aldeguer, ancora impegnato nel recupero dall’infortunio alla mano rimediato in Qatar.

Dopo l’assenza nel GP del Qatar dovuta a restrizioni aziendali sui viaggi, il quartetto Yamaha tornerà regolarmente in pista a Portimão. Saranno presenti Fabio Quartararo e Alex Rins con il team ufficiale Monster Energy Yamaha MotoGP, insieme a Jack Miller e al sostituto di Toprak Razgatlioglu, Augusto Fernandez, con Prima Pramac Yamaha MotoGP. Per diversi dei piloti della casa di Iwata si tratta delle ultime apparizioni con il marchio giapponese, e Quartararo in particolare può contare su uno storico particolarmente favorevole sul tracciato portoghese.

Oltre alla corsa iridata piloti, a Portimao potrebbero essere assegnati anche i titoli Costruttori e Team. Nella classifica Costruttori è Ducati a guidare le operazioni con otto punti di vantaggio su Aprilia. La casa di Borgo Panigale dovrà però aumentare sensibilmente il margine nel corso del weekend per poter festeggiare matematicamente già in Portogallo. Più vicina alla conclusione appare invece la lotta tra Team. Aprilia Racing si presenta al weekend con 124 punti di vantaggio sulla Ducati Lenovo Team e ha quindi un’importante occasione per chiudere definitivamente il discorso titolo. La squadra di Noale dovrà conservare almeno 66 punti di margine al termine del GP di domenica. Un distacco superiore ai 111 punti già dopo la Sprint consegnerebbe invece il campionato Team con un giorno di anticipo.

Gran Premio del Portogallo: circuito, record, statistiche, meteo

Circuito. L’Autodromo Internacional do Algarve è stato inaugurato il 2 novembre 2008 dal WorldSBK quando si sono diretti in Portogallo per il round finale di quella stagione. In termini di layout del circuito attuale ha 15 curve: nove a destra, sei a sinistra. L’ondulazione a Portimao è incredibile e il rettilineo principale permetterà ai piloti della MotoGP di spingere prima della discesa che precede curva 1.

Albo d’oro. Nel 2020 a vincere fu Miguel Oliveira in sella alla KTM Tech3 mentre nella stagione 2021 la prima gara sul circuito portoghese è stata conquistata da Quartararo e la seconda da Francesco Bagnaia. Nel 2022 vinse Fabio Quartararo davanti a Johann Zarco e Aleix Espargarò, mentre nel 2023 Bagnaia vinse sia la Sprint che la main Race. Nel 2024 Vinales vinse la Sprint Race davanti a Marc Marquez e Jorge Martin mentre la gara lunga fu vinta da Martin davanti a Bastianini e Acosta. Lo scorso anno Alex Marquez vinse la gara corta davanti ad Acosta e Bezzecchi mentre la gara domenicale fu vinta da Bezzecchi davanti ad Alex Marquez ed Acosta.

Meteo. Al momento le previsioni tempo danno tempo velato ma senza rischio pioggia per tutto il weekend

Guida TV MotoGP: dove vedere il GP Portogallo 2026?

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato e anche la diretta di tutte le gare della domenica.

Venerdì 20 novembre

Prove Libere 1 Moto3 10:00-10:35

Prove Libere 1 Moto2 10:50-11:30

Prove Libere 1 MotoGP 11:45-12:30

Prove Moto3 14:15-14:50

Prove Moto2 15:05-15:45

Prove MotoGP 16:00-17:00

Sabato 21 novembre

Prove Libere 2 Moto3 09:40-10:10

Prove Libere 2 Moto2 10:25-10:55

Prove Libere 2 MotoGP 11:10-11:40

Q1 MotoGP 11:50-12:05

Q2 MotoGP 12:15-12:30

Q1 Moto3 13:45-14:00

Q2 Moto3 14:10-14:25

Q1 Moto2 14:40-14:55

Q2 Moto2 15:05-15:20

Sprint Race MotoGP 16:00 (12 giri)

Domenica 22 novembre

Warm – Up MotoGP: 10:00-10:10

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00 (25 giri)

Quote Motomondiale, GP Portogallo 2026

Le prime quote preannunciano un testa a testa alla pari per la vittoria della Gara lunga di domenica tra Marc Marquez @2.25 e Marco Bezzecchi @2.25, con Jorge Martin @6 più indietro, e Pedro Acosta @9. In doppia cifra Álex Márquez @12 volte la posta, poi arrivano Ai Ogura e Raul Fernandez @16. Con Fabio Di Giannantonio @20 e Fermin Aldeguer @33 chiudiamo la serie di piloti in seconda fascia, mentre Enea Bastianini @100 è in tripla cifra.

Per le Qualifiche con la pole position del sabato abbiamo Marc Marquez @2.25 che sul giro secco si prende un pò di vantaggio sul Bez che si stacca @3.50, agganciato da Martinator, poi arriva Pedro Acosta @7.50, seguito da Alex Marquez @12 e dal trio Di Giannantonio, Fernandez, Ogura.

Le nostre scommesse sul GP Portogallo 2026 di MotoGP

Poche quote per il GP di Portimao dove non facciamo giocate. Per questo weekend di motori ci affidiamo alla Formula 1 che corre a Las Vegas per le nostre free pick.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.