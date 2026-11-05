Nuovo appuntamento con il Motomondiale che torna subito in pista senza soste visto che nel fine settimana la MotoGP corre a Lusail dove è in programma il Gran Premio del Qatar, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale, in cui Marc Marquez cerca un altro successo che potrebbe blindare il titolo irridato. Pronostici MotoGP Qatar 2026.

Pronostici MotoGP Qatar 2026: i protagonisti a Lusail

Anche la MotoGP, come la F1, torna in pista senza soste questo weekend, ma il motomondiale (a differenza della Formula 1 con Antonelli) deve ancora incoronare il suo campione del mondo, anche se gli ultimi risultati stanno andando nettamente dalla parte di Marc Marquez che a Lusail, per il Gran Premio del Qatar 2026, cerca un altro colpo che potrebbe essere quello decisivo per la corsa al titolo in questo finale di stagione. Márquez può laurearsi campione MotoGP già a Lusail e conquistare il decimo titolo in carriera. Per festeggiare con due tappe d’anticipo, il pilota Ducati deve lasciare il Qatar guadagnando 30 punti su Martín e 8 su Marco Bezzecchi tra Sprint e gara.

Sarà un GP particolare visto che si presenta con i contorni di una vicenda senza precedenti: una casa costruttrice che decide di non correre, una parte consistente della griglia contraria alla trasferta e i vertici del campionato intenzionati a non fare un passo indietro. In mezzo, una questione che non può essere liquidata come una semplice disputa sportiva: la sicurezza. A rompere gli equilibri è stata Yamaha. La casa di Iwata ha deciso di non schierare le proprie quattro moto, recependo le indicazioni e le preoccupazioni espresse dal governo giapponese in merito alla sicurezza dei collegamenti e degli spostamenti nell’area mediorientale. Una decisione netta, che coinvolge tanto la squadra ufficiale quanto il team Prima Pramac e lascia fuori dal fine settimana Fabio Quartararo, Álex Rins, Jack Miller e Augusto Fernández. Dall’altra parte, però, non c’è alcuna intenzione di accettare il forfait senza reagire da parte dei vertici di MotoGP ma la mancata partecipazione di Yamaha potrebbe configurare una violazione degli impegni contrattuali assunti con l’IRTA.

Tornando ai protagonisti in pista, Jorge Martin ci riprova. Lo aveva già fatto la settimana scorsa ma poi era stato costretto al ritiro dato che l’infortunio nel corso della Sprint Race di Phillip Island non permetteva allo spagnolo di spingere al massimo con la propria Aprilia. Una decisione soffertissima quanto inevitabile. A questo punto il pesantissimo “zero” del fine settimana di Sepang è costato il titolo a “Martinator” a meno di clamorosi ribaltoni che, uno come Marc Marquez, difficilmente andrà a concedere. I punti di distacco tra i due piloti che hanno impreziosito questa stagione parla di 44 lunghezze, quando a disposizione ne rimangono 111.

Non ci sarà nemmeno Alex Marquez che si è sottoposto ad un intervento chirurgico nella giornata di lunedì a Madrid e non prenderà parte alla trasferta di Lusail. In Ducati continua anche il triste botta e risposta a distanza tra il team manager Tardozzi e Pecco Bagnaia che “conta i giorni” prima dell’addio (parole sue), un brutto finale di una storia che aveva visto Ducati e il pilota piemontese vincere due titoli mondiali.

Ad allungare la lista degli assenti ci pensano Raul Fernandez che ha già saltato la gara in Malesia per la frattura all’indice destro rimediata in Malesia, ma ha dichiarato che vorrebbe esserci, pur rimanendo in forte dubbio. Joan Mir si è ritirato dal GP di Sepang per il ritorno dei problemi alla vista, e dovrà sottoporsi a nuovi controlli medici. Mentre Fermin Aldeguer è out per l’operazione alla mano destra che lo ha già costretto a saltare le tappe in Australia e in Malesia. Iker Lecuona lo ha sostituto nei due appuntamenti precedenti, ma la possibilità di averlo ancora come back-up è dubbia. Tra ritiri e infortunati al momento è presente solo mezza griglia.

Gran Premio del Qatar: circuito, record, statistiche, meteo

Circuito. Il Lusail International Circuit sorge nei pressi di Doha ed è celebre per le sue affascinanti sessioni in notturna. Inaugurato nel 2004 per la MotoGP (e poi sbarcato anche in F1 dal 2021), il tracciato si sviluppa su una lunghezza complessiva di 5.380 metri (per le moto). Il layout è composto da 16 curve complessive (10 a destra e 6 a sinistra). Ol rettilineo principale misura ben 1.068 metri. È uno dei punti del mondiale dove le moto sprigionano la massima velocità di punta sfruttando la scia prima della violenta staccata di Curva 1.

Record. Tutti i recordo appartengono all’edizione 2025. Giro record assoluto: 1:50.499 – Stabilito da Marc Márquez su Ducati Desmosedici GP25 durante le qualifiche del 2025. Giro record in gara: 1:52.561 – Sempre siglato da Marc Márquez (Ducati) nel corso del Gran Premio del 2025. Top Speed assoluta: 362.4 km/h – Fatta registrare da Johann Zarco su Ducati Pramac nel 2021. Tra i piloti in attività nel weekend, Jorge Martín è il primatista assoluto di Pole Position a Lusail con ben 3 partenze dalla prima casella (2021, 2022, 2024), seguito da Maverick Viñales e Marc Márquez a quota 2.

Meteo. Temperature elevate ma ventilate: Sono attese massime diurne vicine ai 30°C – 33°C. Di sera, durante lo svolgimento di Sprint e Gara, le temperature scenderanno attorno ai 24°C – 26°C, offrendo una situazione termica ideale per il raffreddamento dei motori. Il rischio di pioggia è pari allo 0%. I team lavoreranno esclusivamente su assetti da asciutto.

Guida TV MotoGP: dove vedere il GP Qatar 2026?

Il fine settimana del Gran Premio del Qatar sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che proporrà ogni turno o sessione e Sky Sport 1 (201) che darà spazio ai momenti più importanti del weekend. Su TV8 (canale 125 e 148 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili live ed in chiaro le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP, mentre le gare domenicali saranno disponibili in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO.

Venerdì 6 novembre

Ore 11.00-11.35 Prove libere 1 Moto3

Ore 11.50-12.30 Prove libere 1 Moto2

Ore 12.45-13.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 15.15-15.50 Pre-qualifiche Moto3

Ore 16.05-16.45 Pre-qualifiche Moto2

Ore 17.00-18.00 Pre-qualifiche MotoGP

Sabato 7 novembre

Ore 10.30-11.00 Prove libere 2 Moto3

Ore 11.15-11.45 Prove libere 2 Moto2

Ore 12.00-12.30 Prove libere 2 MotoGP

Ore 12.40-12.55 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 13.05-13.20 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 14.50-15.05 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 15.15-15.30 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 15.45-16.00 Qualifiche 1 Moto2

Ore 16.10-16.25 Qualifiche 2 Moto2

Ore 17.00 Sprint Race MotoGP (11 giri)

Domenica 8 novembre

Ore 14.00 Gara Moto3 (16 giri)

Ore 15.15 Gara Moto2 (18 giri)

Ore 17.00 Gara MotoGP (22 giri)

Quote Motomondiale, GP Qatar 2026

La situazione è così delicata che anche pochi bookmakers si sono mossi quotando questo GP. Le rilevazioni principali danno comunque in testa Marc Marquez @2.10 per la vittoria della gara lunga, su Jorge Martin @3.50 (se presente), poi arrivano Marco Bezzecchi @4.50 ed Ai Ogura @6.50. In corsa anche Pedro Acosta @9, poi si sale in doppia cifra con Fabio Di Giannantonio @11, Francesco Bagnaia @16 ed Enea Bastianini @26 volte la posta.

Le nostre scommesse sul GP Qatar 2026 di MotoGP

In questa stagione la MotoGP ci ha dato soddisfazioni nelle scommesse, ma rimane molto imprevedibile, e questa settimana come non mai vista anche una griglia di partenza senza Yamaha e senza molti infortunati che rischia di essere ridotta e molto diversa dal solito. Anche questo weekend (come lo scorso) prendiamo l’occasione del doppio GP spostandosi sulla Formula 1 per le nostre free pick sui motori, una F1 che rimane migliore anche se il titolo mondiale è già andato a Kimi.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.