L’ultima a Phillip Island non c’è stata, con le condizioni meteo che hanno annullato la gara lunga, dopo il successo di Marc Marquez nella Sprint e l’incidente di Jorge Martin che sta facendo di tutto per esserci a Sepang, dove va in scena il prossimo appuntamento del Motomondiale. Pronostici MotoGP Malesia 2026.

Pronostici MotoGP Malesia 2026: i protagonisti a Sepang

Il Gran Premio di Malesia 2026 sul circuito di Sepang si preannuncia come uno dei fine settimana più tesi ed entusiasmanti della stagione MotoGP. I lunghi rettilinei, le violente staccate e il meteo tropicale imprevedibile mettono in risalto doti tecniche ben precise: la velocità di punta sul dritto e la stabilità in frenata.

Dopo il difficile fine settimana vissuto a Phillip Island, Jorge Martin guarda già al prossimo appuntamento pur senza sbilanciarsi sui tempi del proprio recupero. Il pilota spagnolo dell’Aprilia sta proseguendo il percorso di cure in seguito alla caduta avvenuta nella Sprint Race del Gran Premio d’Australia, incidente che gli ha provocato una frattura composta del radio distale. Le ultime news lo danno abile per la corsa e in pista dalle Libere 1.

Ci sarà Marc Marquez che ha storicamente sofferto Sepang nei primi anni di carriera ma in questo momento con la Ducati è uno dei pretendenti principali alla vittoria, specialmente se le temperature dell’asfalto dovessero diventare critiche per le gomme. Sul circuito malese Francesco Bagnaia vanta un feeling straordinario e il record assoluto della pista. “Pecco” adora i curvoni d’appoggio di Sepang ma è difficile pensare di vederlo tra i primi in questo momento. Ci prova ancora Marco Bezzecchi che arriva al circuito di Sepang estremamente motivato a riaprire la rincorsa iridata. Il pilota di Rimini ha dichiarato di non vedere l’ora di scendere in pista su un tracciato che apprezza molto e spera che le condizioni meteo tropicali consentano uno svolgimento lineare delle sessioni.

Alcuni outsiders di lusso potrebbero essere Pedro Acosta con la sua KTM che porta costantemente aggiornamenti aerodinamici e Acosta ha dimostrato nel 2025 di saper spingere la moto a velocità di punta record proprio su questo tracciato (342,8 km/h). Sul bagnato o in condizioni miste è un serio candidato al podio. Enea Bastianini ha già vinto a Sepang in passato grazie alla sua proverbiale gestione degli pneumatici nella seconda metà di gara.

Gran Premio della Malesia: circuito, record, statistiche, meteo

Circuito. Il Petronas Sepang International Circuit è uno dei tracciati più completi, tecnici e impegnativi del mondo. Progettato da Hermann Tilke e inaugurato nel 1999, è famoso per i suoi due mastodontici rettilinei opposti divisi dalla tribuna centrale e per le condizioni climatiche estreme. Lunghezza tracciato: 5,548 km con 15 curve (10 a destra, 5 a sinistra) e un rettilineo principale di 920 metri.

Record. Record Assoluto della pista: 1:56.337 – Francesco Bagnaia su Ducati (2024, Qualifiche). Record ufficiale in Gara: 1:58.873 – Álex Márquez su Ducati (2023). Plurivincitore (Piloti): Valentino Rossi detiene il record assoluto a Sepang con 6 vittorie nella classe regina. Vincitori recenti: Negli ultimi anni la pista è diventata feudo Ducati: Álex Márquez (2025), Francesco Bagnaia(2024, 2022) ed Enea Bastianini (2023).

Meteo. Il meteo a Sepang è storicamente una delle variabili più imprevedibili e determinanti di tutto il motorsport. Le temperature medie dell’aria oscillano costantemente tra i 24°C di minima e i 32°C di massima. L’umidità relativa supera regolarmente il 75-80%, creando condizioni di stress fisico estremo per i piloti e mettendo a dura prova il raffreddamento dei motori e la gestione degli pneumatici. In questo periodo sono sempre possibili improvvisi, violentissimi acquazzoni tropicali capaci di allagare la pista in pochi minuti e rimescolare totalmente le strategie.

Guida TV MotoGP: dove vedere il GP Malesia 2026?

La diretta integrale dell’evento è visibile su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW. Le qualifiche del sabato saranno trasmesse in diretta anche in chiaro, mentre la Sprint e le gare della domenica andranno in onda su TV8 in differita.

Venerdì 30 ottobre

02:00: Moto3 – Prove Libere 1

Moto3 – Prove Libere 1 02:50: Moto2 – Prove Libere 1

Moto2 – Prove Libere 1 03:45: MotoGP – Prove Libere 1

MotoGP – Prove Libere 1 06:15: Moto3 – Prove 1

Moto3 – Prove 1 07:05: Moto2 – Prove 1

Moto2 – Prove 1 08:00: MotoGP – Pre-Qualifiche

Sabato 31 ottobre

01:40: Moto3 – Prove Libere 2

Moto3 – Prove Libere 2 02:25: Moto2 – Prove Libere 2

Moto2 – Prove Libere 2 03:10: MotoGP – Prove Libere 2

MotoGP – Prove Libere 2 03:50: MotoGP – Qualifiche (Q1 e Q2)

05:45: Moto3 – Qualifiche

Moto3 – Qualifiche 06:40: Moto2 – Qualifiche

Moto2 – Qualifiche 08:00: MotoGP – Sprint Race (10 giri)

Domenica 1 novembre

03:40: MotoGP – Warm-Up

MotoGP – Warm-Up 05:00: Moto3 – Gara (15 giri)

06:15: Moto2 – Gara (17 giri)

08:00: MotoGP – Gara (20 giri)

Quote Motomondiale, GP Malesia 2026

Per la gara di Sepang c’è un grande favorito, Marc Marquez @1.70 con Marco Bezzecchi @2.75 comunque vicino e competitivo secondo i bookmakers alla vigilia del GP Malesia. Alex Marquez @5 è un altro contender vero poi c’è Pedro Acosta @9. Le ultime news danno Jorge Martin @11 abile per correre anche se lo spagnolo si trova indietro nelle quote visto che probabilmente non sarà al 100%. Alla stessa quota si gioca Ai Ogura @11 poi abbiamo Fabio Di Giannantonio @16, Raul Fernandez @21 e Pecco Bagnaia @26. Addirittura in tripla cifra Enea Bastianini @101 anche se la Bestia in passato ha fatto bene a Sepang.

Anche nella Sprint Race troviamo Marc Marquez @1.70 davanti a tutti, con Marco Bezzecchi @3.50 primo antagonista poi arriva il fratello Alex Marquez @5.00.Nella sua specialità, la gara corta del sabato, scende leggermente la quota di Jorge Martin @7.. Anche Pedro Acosta @9 potrà giocarsi le sue carte poi c’è un salto netto con un trio di centuari in doppia cifra, tutti in quota @16 volte la posta: Fabio Di Giannantonio, Raul Fernandez e Ai Ogura. Ancora più indietro Pecco Bagnaia @26.

Per la Qualifica del sabato Marc Marquez @2 è sempre il primo in lavagna con Bezzecchi @3 primo contendente ed Alex Marquez @5 stabile e pronto ad inserirsi. Più difficile il giro veloce di Pedro Acosta @9 anche qui mentre la Pole Position di Jorge Martin @11 si gioca in doppia cifra, come quelle di Di Giannantoniio, Ogura e Fernandez che anche qui si giocano tutti @16, come Bagnaia @26 volte la posta.

Le nostre scommesse sul GP Malesia 2026 di MotoGP

Per questo weekend con anche la F1 lasciamo la MotoGP e ci concentriamo sulla Formula 1 in pista a Città del Messico per la nostra free pick sui motori. Tra l’altro in Messico manca davvero pochissimo per il titolo mondiale di Kimi Antonelli. Concentriamoci sulle quattroruote, CLICCATE QUI per le scommesse sulla Formula 1 di questo weekend.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.