Pronostici MotoGP; risultati GP Indonesia 2026: Bezzecchi vince a Mandalika e tiene vive le speranze nel motomondiale

Risultati MotoGP Indonesia 2026
Pronostici Moto GP
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14 Ottobre 2026

L’astinenza di Marco Bezzecchi si interrompe a Mandalika dove il pilota Aprilia torna a vincere al GP Indonesia e mantiene viva qualche piccola speranza per il titolo iridato di MotoGP dove rimane favorito Marc Marquez, ma in testa al motomondiale (che torna tra due settimane in Australia a Philip Island) rimane Jorge Martin. Risultati MotoGP Indonesia 2026.

Risultati MotoGP Indonesia 2026: Marco Bezzecchi torna al successo

Torna a sorridere Marco Bezzecchi. Il pilota dell’Aprilia torna a vincere e recupera punti importanti in classifica. Il titolo MotoGP è un sogno complicato, ma la vittoria nel Gran Premio d’Indonesia 2026 dà nuova spinta all’italiano, che trionfa in un poker Aprilia davanti a Raul Fernandez, Jorge Martin e Ai Ogura. Quinto Acosta, poi Marc Marquez che perde di nuovo la leadership del Mondiale.

ORDINE D’ARRIVO MOTOGP INDONESIA 2026

1 Marco Bezzecchi (Aprilia)
2 Raul Fernandez (Aprilia) +4.260
3 Jorge Martin (Aprilia) +6.890
4 Ai Ogura (Aprilia) +9.378
5 Pedro Acosta (KTM) +9.492
6 Marc Marquez (Ducati) +10.778
7 Alex Marquez (Ducati) +16.821
8 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +19.840
9 Fabio Quartararo (Yamaha) +19.999
10 Enea Bastianini (KTM) +21.111
11 Brad Binder (KTM) +21.912
12 Luca Marini (Honda) +22.656
13 Johann Zarco (Honda) +26.260
14 Franco Morbidelli (Ducati) +28.012
15 Alex Rins (Yamaha) +31.555
16 Diogo Moreira (Honda) +33.948
17 Maverick Viñales (KTM) +53.592
RIT Toprak Razgatlioglu ritiro
RIT Francesco Bagnaia ritiro
RIT Jack Miller ritiro
RIT Fermin Aldeguer ritiro

Classifica MotoGP 2026

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Quote Antepost: Marc Marquez rimane favorito

Marco Bezzecchi ritrova la vittoria nel Gran Premio d’Indonesia, la sesta del 2026, interrompendo un digiuno che durava dal Gran Premio d’Italia del 31 maggio. Un successo che tiene aperte le speranze del pilota italiano dell’Aprilia nella corsa al titolo della MotoGP: il romagnolo passa infatti da 15,00 a 11,00 nella lavagna di Goldbet e Better, ma deve recuperare un ritardo di 46 punti dal leader della classifica generale, il compagno-rivale Jorge Martin, tornato in vetta grazie al terzo posto di Mandalika e alla sesta piazza di Marc Marquez, ora secondo a -2. 

Se la regolarità è il punto debole di Bez (pesano come macigni i cinque ritiri) continua invece a essere l’arma più micidiale di “Martinator” che, in quota, scende da 4,00 a 3,50. El “Cabroncito” resta però in “pole”, secondo i bookmaker, a 1,25, grazie al successo nella Sprint Race che compensa la delusione nella gara di domenica.

Ora anche la MotoGP, come la F1, va in pausa, quindi avremo un weekend senza motori, ma si tornerà dal 23 al 25 ottobre in pista a Phillip Island per il GP Australia.

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