L’astinenza di Marco Bezzecchi si interrompe a Mandalika dove il pilota Aprilia torna a vincere al GP Indonesia e mantiene viva qualche piccola speranza per il titolo iridato di MotoGP dove rimane favorito Marc Marquez, ma in testa al motomondiale (che torna tra due settimane in Australia a Philip Island) rimane Jorge Martin. Risultati MotoGP Indonesia 2026.

Risultati MotoGP Indonesia 2026: Marco Bezzecchi torna al successo

Torna a sorridere Marco Bezzecchi. Il pilota dell’Aprilia torna a vincere e recupera punti importanti in classifica. Il titolo MotoGP è un sogno complicato, ma la vittoria nel Gran Premio d’Indonesia 2026 dà nuova spinta all’italiano, che trionfa in un poker Aprilia davanti a Raul Fernandez, Jorge Martin e Ai Ogura. Quinto Acosta, poi Marc Marquez che perde di nuovo la leadership del Mondiale.

ORDINE D’ARRIVO MOTOGP INDONESIA 2026

1 Marco Bezzecchi (Aprilia)

2 Raul Fernandez (Aprilia) +4.260

3 Jorge Martin (Aprilia) +6.890

4 Ai Ogura (Aprilia) +9.378

5 Pedro Acosta (KTM) +9.492

6 Marc Marquez (Ducati) +10.778

7 Alex Marquez (Ducati) +16.821

8 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +19.840

9 Fabio Quartararo (Yamaha) +19.999

10 Enea Bastianini (KTM) +21.111

11 Brad Binder (KTM) +21.912

12 Luca Marini (Honda) +22.656

13 Johann Zarco (Honda) +26.260

14 Franco Morbidelli (Ducati) +28.012

15 Alex Rins (Yamaha) +31.555

16 Diogo Moreira (Honda) +33.948

17 Maverick Viñales (KTM) +53.592

RIT Toprak Razgatlioglu ritiro

RIT Francesco Bagnaia ritiro

RIT Jack Miller ritiro

RIT Fermin Aldeguer ritiro

Classifica MotoGP 2026

Quote Antepost: Marc Marquez rimane favorito

Marco Bezzecchi ritrova la vittoria nel Gran Premio d’Indonesia, la sesta del 2026, interrompendo un digiuno che durava dal Gran Premio d’Italia del 31 maggio. Un successo che tiene aperte le speranze del pilota italiano dell’Aprilia nella corsa al titolo della MotoGP: il romagnolo passa infatti da 15,00 a 11,00 nella lavagna di Goldbet e Better, ma deve recuperare un ritardo di 46 punti dal leader della classifica generale, il compagno-rivale Jorge Martin, tornato in vetta grazie al terzo posto di Mandalika e alla sesta piazza di Marc Marquez, ora secondo a -2.

Se la regolarità è il punto debole di Bez (pesano come macigni i cinque ritiri) continua invece a essere l’arma più micidiale di “Martinator” che, in quota, scende da 4,00 a 3,50. El “Cabroncito” resta però in “pole”, secondo i bookmaker, a 1,25, grazie al successo nella Sprint Race che compensa la delusione nella gara di domenica.

Ora anche la MotoGP, come la F1, va in pausa, quindi avremo un weekend senza motori, ma si tornerà dal 23 al 25 ottobre in pista a Phillip Island per il GP Australia.

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