Il motomondiale torna in pista col Gran Premio del Giappone 2026 che si correrà nella consueta pista di Motegi dove Marc Marquez cerca di tornare al successo dopo un weekend austriaco un pò sotto tono dove invece a splendere è stato Acosta con la sua prima vittoria in MotoGP e proprio nella gara di casa della sua KTM. Pronostici MotoGP Giappone 2026.

Pronostici MotoGP Giappone 2026: i protagonisti a Motegi

Dopo un fine settimana di pausa il Motomondiale lascia l’Europa e riparte da Motegi per il Gran Premio del Giappone 2026, sedicesimo appuntamento di una stagione MotoGP che entra nella sua fase decisiva con sette round ancora da disputare.

Jorge Martin ci arriva da leader con 12 punti di vantaggio su Marc Marquez (che proprio qui un anno fa ha festeggiato il suo nono titolo mondiale) dopo l’Austria al Red Bull Ring dove è arrivata la prima vittoria in MotoGP di Pedro Acosta, che ha riportato la KTM al successo nella classe regina a quattro anni dall’ultima volta proprio nella gara di casa. Acosta ha rimediato con una gara di autorità all’errore commesso nella Sprint, quando era caduto a tre giri dalla fine mentre lottava per il successo poi andato a Martin. Nella gara lunga Acosta ha superato il leader del Mondiale al nono giro e non lo ha più rivisto con Marco Bezzecchi a completare il podio ma il romagnolo, dal canto suo, è apparso in difficoltà fisica nel finale austriaco e dovrà dimostrare di poter tenere il passo dei due davanti.

Il bilancio del weekend austriaco è quindi favorevole a Martin, che con pole, Sprint e secondo posto ha portato a 12 i punti di margine su Marquez. Bezzecchi resta terzo ma a 42 lunghezze dal compagno di squadra, mentre alle sue spalle Acosta ha scavalcato Fabio Di Giannantonio e Ai Ogura salendo al quarto posto a -72 e quarto anche nell’ultima gara a Spielberg, tenendosi alle spalle anche il Cabroncito solo 5° all’arrivo. Aprilia arriva in Giappone con la moto più costante del campionato e con Martin in fiducia, anche se il ricordo del 2025 non è dei migliori per via della caduta di Martinator

Attenzione ad un riscatto anche da parte di Pecco Bagnaia, che a Motegi ha sempre trovato il feeling giusto e cerca continuità dopo il settimo posto di Spielberg, primo segnale di ripresa dopo un periodo complicato.

Ogura, che quest’anno è diventato il primo giapponese a vincere in MotoGP dai tempi di Makoto Tamada nel 2004, corre il suo Gran Premio di casa da sesto in classifica. Da segnalare la wildcard di Takaaki Nakagami con la Honda: con il nuovo regolamento del 2027 le wildcard spariranno, quindi il giapponese potrebbe essere uno degli ultimi collaudatori a correre un Gran Premio. Dopo mesi di stop per l’infortunio alla spalla, tornerà anche Maverick Vinales che torna al fianco di Enea Bastianini.

Gran Premio del Giapppone: circuito, record, statistiche, meteo

Circuito. l circuito sorge nella prefettura di Tochigi, un centinaio di chilometri a nord di Tokyo, ed è stato costruito dalla Honda nel 1997 come pista di prova. Il Motomondiale corre qui dal 1999 e dal 2004: l’impianto è la sede fissa del Gran Premio del Giappone, dopo aver preso il posto di Suzuka. Il tracciato stradale misura 4.801 metri e conta 14 curve, sei a sinistra e otto a destra; accanto corre un ovale di 2.493 metri, da cui il vecchio nome Twin Ring, oggi sostituito da Mobility Resort Motegi. È una delle piste più stop-and-go del calendario: dieci punti di frenata, quattro dei quali con la leva tirata per oltre quattro secondi, e una sequenza di rettilinei e curve lente che mette a dura prova freni e trazione. Il tratto finale, con il passaggio sotto il ponte e la strettissima curva 13, è il punto in cui si costruisce l’uscita verso il traguardo.

Record. I primati sono tutti del 2025: Francesco Bagnaia detiene sia il record assoluto (1’42″991) sia il giro più veloce in gara (1’44″412), mentre la velocità massima è di Marc Marquez, 320,4 km/h. Motegi è un posto speciale per lo spagnolo della Ducati: qui ha chiuso i conti iridati in quattro occasioni, nel 2014, nel 2016, nel 2018 e un anno fa, quando il secondo posto dietro a Bagnaia gli è bastato per il nono titolo della carriera. Quel weekend fu l’unico perfetto della stagione di Pecco, vincitore sia della Sprint sia della gara davanti a Marquez e a Joan Mir, mentre Martin e Marco Bezzecchi finirono a terra insieme già al via.

Meteo. Le previsioni meteo per il weekend del Gran Premio del Giappone 2026 a Motegi (2-4 ottobre 2026) indicano un inizio asciutto con un forte rischio di pioggia per la gara della domenica. Venerdì il cielo sarà parzialmente nuvoloso con ampie schiarite, specialmente nel pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 23°C – 24°C, con un rischio di pioggia molto basso (circa il 3%). Sabato per qualifiche e Sprint Race avremo condizioni ideali e stabili. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con temperature piacevoli fino a 24°C – 25°C. La probabilità di precipitazioni durante la Sprint è stimata solo al 2%. I problemi arrivano domenica, per la gara lunga dove è previsto l’arrivo di una perturbazione che porterà cieli coperti e un netto calo della temperatura massima a 21°C – 22°C. La probabilità di pioggia sale al 55% proprio in concomitanza della gara lunga del pomeriggio, preannunciando una possibile gara “flag-to-flag” sul bagnato.

Guida TV MotoGP: dove vedere il GP Giappone 2026?

Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (201) trasmettono l’intero fine settimana in diretta, con streaming su Sky Go e NOW. TV8 manda in chiaro e in diretta le qualifiche delle tre classi e la Sprint del sabato, mentre le gare della domenica arrivano in differita nel corso della mattinata e del primo pomeriggio. Tutti gli orari sono italiani.

Venerdì 2 ottobre

02:00 Moto3, Prove Libere 1

02:50 Moto2, Prove Libere 1

03:45-04:30 MotoGP, Prove Libere 1

06:15 Moto3, Pre-Qualifiche

07:05 Moto2, Pre-Qualifiche

08:00-09:00 MotoGP, Pre-Qualifiche

Sabato 3 ottobre

01:40 Moto3, Prove Libere 2

02:25 Moto2, Prove Libere 2

03:10-03:40 MotoGP, Prove Libere 2

03:50-04:05 MotoGP, Qualifiche Q1 (diretta anche su TV8)

04:15-04:30 MotoGP, Qualifiche Q2 (diretta anche su TV8)

05:45 Moto3, Qualifiche Q1 e Q2 (diretta anche su TV8)

06:40 Moto2, Qualifiche Q1 e Q2 (diretta anche su TV8)

08:00 MotoGP, Sprint su 12 giri (diretta anche su TV8)

Domenica 4 ottobre

02:40-02:50 MotoGP, Warm-Up

04:00 Moto3, Gara su 17 giri (differita su TV8 alle 11:00)

05:15 Moto2, Gara su 19 giri (differita su TV8 alle 12:15)

07:00 MotoGP, Gara su 24 giri (differita su TV8 alle 14:00)

Quote Motomondiale GP Giappone 2026

Gli esperti Sisal vedono Marc Márquez come grande favorito per il successo @2,50 di quota per la gara. Il Cabroncito, dall’Ungheria in poi, non è mai rimasto a bocca asciutta per due gare consecutive. I rivali principali, per Marc, sono sempre i due piloti dell’Aprilia, Jorge Martín e Marco Bezzecchi, in lotta con il pilota Ducati per il titolo mondiale. Martinator, finora, ha centrato una sola vittoria in stagione, a maggio in Francia, ma come sempre ha fatto della continuità un cavallo di battaglia. L’iridato 2024, al momento, guida la classifica mondiale e, a Motegi, sogna di allungare in classifica sul connazionale. Occhio poi al Bez che non sale sul gradino più alto del podio dal Mugello ma, dopo un periodo buio, ha ripreso a macinare punti. Entrambi sono offerti @4,50.

Non va sottovalutato neanche Ai Ogura, Aprilia Trackhouse, vincitore ad Assen, e sempre più a suo agio sulla moto di Noale. Davanti al pubblico di casa, il numero 79 potrebbe mettere a segno un altro risultato di prestigio. Leggermente indietro, nella griglia di partenza dei favoriti, Pedro Acosta, su KTM, trionfatore in Austria domenica scorsa, e Álex Márquez, Ducati Team Gresini, entrambi dati vincenti @9,00.

Le nostre scommesse sul GP Giappone 2026 di MotoGP

Le caratteristiche della pista, tutta frenate e accelerazioni, sono storicamente terreno fertile per la Ducati, che qui ha vinto le ultime due edizioni con Bagnaia. Marc Marquez è il candidato naturale alla vittoria: secondo un anno fa, ha bisogno di invertire la tendenza dopo un GP d’Austria sotto le aspettative e sa che su questa pista ha già costruito quattro titoli. Torniamo a puntare su Marc a Motegi, storicamente è contesto molto favorevole a Ducati. Proviamo la terza cassa di fila in MotoGP, sempre con Marquez vincente (non abbiamo dato giocate in Austria).

🏁MOTOGP GIAPPONE

🔸Vittoria Gara: M.MARQUEZ @2.50 (stake 0.25)

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.