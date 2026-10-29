Città del Messico potrebbe essere la cornice che incoronerà Kimi Antonelli come campione del mondo piloti di Formula 1, ma prima c’è da correre una gara, e si tratta del Gran Premio del Messico 2026 dove anche la Ferrari cercherà di chiudere con onore in questa fase conclusiva di un altra stagione negativa a Maranello. Verstappen parte da favorito in quota e occhio a Norris che ha vinto qui lo scorso anno. Pronostici F1 GP Messico 2026.

Pronostici F1 GP Messico 2026: i protagonisti a Città del Messico

Archiviato il Gran Premio degli USA con la vittoria di Kimi Antonelli davanti a Charles Leclerc e Max Verstappen, il circus della Formula 1 è in viaggio verso l’Autódromo Hermanos Rodríguez, dove questo weekend si disputerà il Gran Premio di Città del Messico 2026.

La classifica mondiale di Formula 1 vede Kimi Antonelli sempre più al comando dopo il Gran Premio degli Stati Uniti: il pilota della Mercedes sale a 365 punti, portando a 123 lunghezze il vantaggio sul compagno di squadra George Russell, secondo a quota 242. Il titolo, dunque, è ormai a un passo: ad Antonelli basteranno due punti in Messico per laurearsi campione del mondo, indipendentemente dai risultati dei rivali.

Alle spalle dei due alfieri Mercedes, Lewis Hamilton è terzo con 241 punti, appena uno in meno rispetto al britannico, mentre Max Verstappen occupa la quarta posizione con 236. Charles Leclerc segue in quinta piazza a 233 punti, restando pienamente in corsa per il podio iridato.

Più staccati i piloti McLaren, con Lando Norris sesto a 211 punti e Oscar Piastri settimo a quota 144. Completano la top ten Isack Hadjar, ottavo con 105 punti, Liam Lawson, nono con 77, e Pierre Gasly, decimo con 42.

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP Messico 2026?

Si parte venerdì 30 ottobre alle 19:30 con le Prove Libere 1, seguite poi dalle Prove Libere 2 alle 23:00. Sabato 31 ottobre alle 18:30 si torna in pista per le Prove Libere 3, seguite alle 22:00 dalle Qualifiche. Domenica 1 novembre alle 21:00, si spegneranno i semafori che daranno il via alla gara. La diretta TV e sui canali Sky Sport e in streaming su Sky GO e NOW mentre su TV8 ci sarà la differita.

Venerdì 30 ottobre

19:30 – 20:30: Prove Libere 1

Prove Libere 1 23:00 – 00:00: Prove Libere 2

Sabato 31 ottobre

18:30 – 19:30: Prove Libere 3

Prove Libere 3 22:00 – 23:00: Qualifiche

Domenica 1 novembre

21:00: Gara (71 giri)

ORARI TV8

Sabato 31 ottobre: 23:30: Qualifiche (Differita)

Domenica 1 novembre: 22:30: Gara (Differita)



Gran Premio del Messico: circuito, statistiche, meteo, pneumatici

Circuito. Il circuito messicano fu costruito nei primi anni Sessanta ed è intitolato ai fratelli Ricardo e Pedro Rodriguez. Dal 2015 è tornato stabilmente nel calendario di Formula 1. Tra le sue caratteristiche spicca il tratto che attraversa uno stadio, dove si trovano anche il podio e una parte particolarmente scenografica del tracciato. L’Autódromo Hermanos Rodríguez detiene anche il primato geografico del calendario: sorge a 2.240 metri di altitudine sopra il livello del mare. L’aria così rarefatta rappresenta un record e una sfida tecnica estrema per il raffreddamento delle monoposto e l’efficienza aerodinamica.

Record. Record ufficiale in gara: 1:17.774, stabilito da Valtteri Bottas su Mercedes nel 2021. Record assoluto della pista (Qualifiche): 1:14.758, fatto segnare da Max Verstappen su Red Bull nel 2019. Maggior numero di vittorie (Piloti): Max Verstappen con 5 successi (2017, 2018, 2021, 2022, 2023). Maggior numero di vittorie (Costruttori): Red Bull Racing con 5 successi complessivi, tutti firmati da Max. Maggior numero di Pole Position: Jim Clark con 4 pole (1963, 1964, 1965, 1967). Maggior numero di podi: Lewis Hamilton con 6 piazzamenti nei primi tre. Costruttore con più podi: La Ferrari, che vanta ben 12 piazzamenti a podio nella sua storia sul circuito messicano.

Scorsa edizione (2025). La gara dell’anno passato è stata vinta da Lando Norris con la McLaren, dopo essere partito dalla pole position. Charles Leclerc ha concluso al secondo posto con la Ferrari, mentre Max Verstappen ha completato il podio in terza posizione con la Red Bull.

Meteo. Il meteo previsto a Città del Messico per il weekend del GP (30 ottobre – 1 novembre 2026) sarà prevalentemente asciutto, stabile e soleggiato offrendo condizioni ideali per le sessioni in pista. Le temperature massime toccheranno picchi di circa 27°C durante le qualifiche e la gara, con una probabilità di pioggia estremamente bassa (inferiore al 10%)

Pneumatici. Pirelli ha scelto di puntare sui compound più morbidi della gamma slick 2026. Hard (Dura): C3 (banda bianca), Medium (Media): C4 (banda gialla), Soft (Morbida): C5 (banda rossa).

Quote Formula 1 GP Messico 2026

Anche questa settimana per la gara parte davanti a tutti Max Verstappen @2.37 con Kimi Antonelli @2.75 molto vicino, anche se il pilota bolognese della Mercedes potrebbe accontentarsi di un piazzamento anche più indietro. Staccate le Ferrari di Charles Leclerc @9.00 e di Lewis Hamilton @9.50. Ancora più indietro George Russell @17.00 che si lascia dietro Lando Norris @19.00 (che ha vinto qui lo scorso anno) poi la seconda Red Bull di Isack Hadjar @26 che ritroviamo davanti alla seconda McLaren di Oscar Piastri @34,00 volte la posta.

Per il giro veloce della Pole Position nelle Qualifiche del sabato svetta sempre Verstappen @2.50 che si prende anche un margine maggiore qui rispetto ad Antonelli @3.25. Si avvicinano invece le Ferrari di Leclerc @6 ed Hamilton @7.50. Rimane in doppia cifra Russell @12.00, con Norris @15, Hadjar @23 e Piastri @34 a completare la lavagna dei piloti che hanno possibilità di prendere la pole.

Pronostici Formula 1: le nostre scommesse sul GP Messico 2026

Tutti i riflettori saranno puntati su Antonelli che potrà accontentarsi. Max Verstappen è l’imperatore di Città del Messico, col record di 5 vittorie. L’olandese, con una Red Bull in crescita e ormai competitiva, cerca di chiudere il 2026 a testa alta.

TaT Gara Antonelli v Verstappen: VERSTAPPEN @1.83

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