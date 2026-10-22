Lo storico circuito di Phillip Island è pronto ad ospitare il suo ultimo Gran Premio d’Australia che sarà un crocevia importante per la corsa al titolo iridato di MotoGP, in una stagione del Motomondiale combattutissima tra Jorge Martin e Marc Marquez, ma a Mandalika è tornato a sorridere Marco Bezzecchi che qui ha dominato lo scorso anno, quindi anche l’azzurro ha motivi per sorridere e per sperare di rientrare nella corsa mondiale. Pronostici MotoGP Australia 2026.

Pronostici MotoGP Australia 2026: i protagonisti a Phillip Island

Dalla sua prima apparizione nel calendario iridato nel 1989, Phillip Island ha regalato alcune delle pagine più memorabili della storia della MotoGP. Dal 1997 sede fissa del Gran Premio d’Australia, il tracciato oceanico è stato teatro di duelli epici, arrivi al fotofinish e battaglie che hanno deciso campionati. Ora, però, il circuito si prepara a salutare il Motomondiale: dal 2027 l’appuntamento australiano si trasferirà ad Adelaide. Prima di voltare pagina, però, Phillip Island potrebbe ospitare uno dei weekend più importanti dell’intera stagione 2026. In vetta alla classifica ci sono appena due punti tra i due principali contendenti al titolo e, con cinque Gran Premi in appena sei settimane, ogni errore potrebbe risultare decisivo nella corsa iridata.

Marc Marquez è uscito da Mandalika mantenendo esattamente lo stesso distacco con cui vi era arrivato. IlCampione del Mondo in carica ha limitato i danni, restando a soli due punti da Jorge Martin. La domenica indonesiana è stata dominata dall’Aprilia, capace di monopolizzare le prime quattro posizioni, con Martin terzo al traguardo. Un risultato che ha permesso allo spagnolo di conservare il comando del campionato e arrivare in Australia con il vantaggio ancora intatto. Nel 2026 Martin ha conquistato una sola vittoria, ma è salito sul podio nelle ultime tre gare. Marquez, invece, conta appena sei podi domenicali: un dato che potrebbe sembrare modesto, se non fosse che tutti e sei si sono trasformati in vittorie.

Fino a poche settimane fa le ambizioni iridate di Marco Bezzecchi sembravano essersi ridimensionate sensibilmente. Il successo ottenuto a Mandalika, però, ha cambiato nuovamente il quadro. Il pilota riminese arriva da cinque podi nelle ultime sei gare ed è tornato alla vittoria proprio in Indonesia. Pur pagando ancora 46 punti da Martin, il numero 72 resta matematicamente e concretamente in corsa per il campionato.

Alle spalle del trio di testa infuria una battaglia altrettanto intensa. Ai Ogura occupa la quarta posizione con un solo punto di margine su Pedro Acosta, reduce da un periodo difficile tra Giappone e Indonesia. Anche Fabio Di Giannantonio e Raul Fernandez restano pienamente coinvolti nella lotta per le posizioni di vertice. Proprio Fernandez arriva in Australia galvanizzato dal secondo posto conquistato a Mandalika e da ricordi particolarmente positivi: nel 2025 ottenne infatti la sua prima vittoria in MotoGP proprio a Phillip Island, davanti a Di Giannantonio.

Più indietro, Alex Marquez, Fermin Aldeguer e Francesco Bagnaia completano la top ten iridata. Aldeguer, tuttavia, sarà nuovamente assente a causa dell’infortunio alla mano rimediato a Lombok e verrà sostituito da Iker Lecuona.

La seconda metà della classifica resta estremamente compatta. Enea Bastianini, Luca Marini e Brad Binder sono racchiusi in pochi punti, mentre Fabio Quartararo continua a raccogliere risultati utili con la Yamaha. Grande attenzione sarà riservata anche a Diogo Moreira, miglior rookie della stagione, e a Franco Morbidelli, separati da appena pochi punti. Johann Zarco cercherà invece di rinverdire il ricordo del successo ottenuto in Australia nel 2023.

Gli occhi del pubblico locale saranno però tutti per Jack Miller. Il pilota australiano si prepara infatti a disputare il suo ultimo Gran Premio di casa in MotoGP e sogna di salutare Phillip Island con una prestazione da protagonista dopo aver sfiorato il podio nella Sprint del 2025. Nel frattempo Toprak Razgatlioglu torna su una pista che conosce bene grazie all’esperienza maturata in Superbike, mentre resta ancora in dubbio la presenza di Joan Mir, alle prese con problemi di salute.

Gran Premio Australia: circuito, record, statistiche, meteo

Circuito. Il tracciato di Phillip Island misura 4.4 km e conta 7 curve a sinistra e 5 a destra. Il circuito è stato costruito nel 1956 e nel 1997 è sede del Gran Premio d’Australia. La prima gara motociclistica fu inaugurata nel 1931, ma soltanto verso la metà degli anni cinquanta fu costruito un circuito permanente. I suoi impianti caddero in abbandono alla fine degli anni ’70 e all’inizio degli anni ’80, ma, nel 1985, fu restaurato e modernizzato con un finanziamento di 5 milioni di dollari australiani. Nel 1989 e 1990 si disputarono due Gran Premi d’Australia e nel 1995 si annunciò il ritorno del Campionato del Mondo di Velocità in questo circuito, che divenne realtà nel 1997.

Record. Il re incontrastato del tracciato australiano è Casey Stoner, qui il pilota di casa ottenne 6 vittorie consecutive e 6 pole. Piloti in attività con vittorie a Phillip Island: 4 – MARQUEZ Marc (ESP) {2015, 2017, 2019, 2024}. Moto vincitrici a Phillip Island: 15 – HONDA (1989, 2019) – 6 – YAMAHA (2000, 2018) – 6 – DUCATI (2007, 2024) – 1 – SUZUKI (2022) – 1 – APRILIA (2025).

Meteo. Al momento le previsioni danno tempo soleggiato venerdì, velato il sabato e con possibilità di precipitazioni per la domenica.

Guida TV MotoGP: dove vedere il GP Australia 2026?

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato mentre la differita delle gare delle tre classi la domenica (Moto3 ore 11:00, Moto2 ore 12:15 e MotoGP ore 14:00).

Venerdì 17 ottobre

Prove Libere 1 Moto3 00:00-00:35

Prove Libere 1 Moto2 00:50-01:30

Prove Libere 1 MotoGP 01:45-02:30

Prove Moto3 04:15-04:50

Prove Moto2 05:05-05:45

Prove MotoGP 06:00-07:00

Sabato 18 ottobre

Prove Libere 2 Moto3 23:40 (venerdì)-00:10

Prove Libere 2 Moto2 00:25-00:55

Prove Libere 2 MotoGP 01:10-01:40

Q1 MotoGP 01:50-02:05

Q2 MotoGP 02:15-02:30

Q1 Moto3 03:45-04:00

Q2 Moto3 04:10-04:25

Q1 Moto2 04:40-04:55

Q2 Moto2 05:05-05:20

Sprint Race MotoGP 06:00 (13 giri)

Domenica 19 ottobre

Warm – Up MotoGP: 00:40-00:50

Gara Moto3: 02:00

Gara Moto2: 02:15

Gara MotoGP: 04:00 (27 giri)

Quote Motomondiale, GP Australia 2026

In Australia il favorito per la gara lunga di domenica è Marc Marquez in quota massima @2.10 (ma parte anche più basso da @1.85), col solito testa a testa con Jorge Martin più staccato tra @3 e @3.50 di quota ma anche Marco Bezzecchi qui non è da sottovalutare e si gioca al massimo @5 volte la posta. Più staccati ci sono Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio con quote @12 o più.

Per la Sprint Race gli equilibri non cambiano, con Marquez @1.75 su Martin @2.50 che si avvicina nella gara corta, sua specialità, poi troviamo il Bez @4 e Pedro Acosta @9.

Infine la Qualifica e per la Pole Position c’è un cambio in testa alle lavagne delle quote proposte dai bookmakers con Martin @2.10 davanti a Marquez @3 mentre Bezzecchi rimane intorno @5 volte la posta per il giro veloce del sabato.

Le nostre scommesse sul GP Australia 2026 di MotoGP

Ci ricordiamo la battaglia memorabile andata in scena nel 2024 tra i due attuali competitor per il titolo 2026, allora fu Marquez ad avere la meglio du Martin al termine di uno dei Gran Premi più spettacolari della stagione. Vincitore della Sprint Race a Phillip Island nel 2025, Bezzecchi sembra aver ritrovato quella brillantezza che nella passata stagione gli aveva consentito di cambiare marcia nel finale del campionato. Con cinque appuntamenti ancora da disputare, il sogno mondiale è tutt’altro che svanito ma servirà un altro grande weekend. Teoricamente, le caratteristiche del circuito di Phillip Island dovrebbero avvantaggiare Aprilia, qui Ducati non potrà far valere la sua forza in accelerazione ma Marquez avrà dalla sua il senso di marcia (Phillip Island è antioraria). Questa è la prima di Martin a Philip Island con Aprilia visto che l’anno scorso non aveva potuto gareggiare per l’infortunio. L’Italia riuscirà a riconciliarsi con un tracciato dove non vince da ben 12 anni? L’Inno di Mameli non risuona sul podio addirittura dal 2014, quando Valentino Rossi conseguì il suo sesto successo. Il meteo può sempre cambiare la carte in tavola, insomma, troppe incognite per questo GP. La nostra giocata sui motori questo fine settimana va sulla F1 in gara ad Austin.

betting online 1 Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€

Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.