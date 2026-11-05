Pronostici Formula 1: quote, guida e scommesse GP Brasile 2026. Ad Interlagos passerella per Kimi nel tempio di Senna

Pronostici F1 GP Brasile 2026
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5 Novembre 2026

Con ancora negli occhio l’emozione della scorsa settimana a Città del Messico, la Formula 1 si sposta ad Interlagos per il Gran Premio del Brasile 2026 dove si continuerà a celebrare il più giovane campione del mondo di F1, Kimi Antonelli. Pronostici F1 GP Brasile 2026.

Pronostici F1 GP Brasile 2026: i protagonisti ad Interlagos

Archiviato il Gran Premio del Messico con il trionfo Mondiale di Kimi Antonelli e la vittoria di Max Verstappen davanti a Lewis Hamilton e lo stesso Kimi, il circus della Formula 1 è già in viaggio verso Interlagos dove questo weekend si disputerà il Gran Premio del Brasile, 20esimo appuntamento della stagione 2026 del Mondiale di Formula 1.

Kimi Antonelli ha conquistato matematicamente il titolo iridato con 380 punti come sappiamo bene, e correrà ad Interlagos celebrando Senna, mito di casa qui in Brasile, con un casco speciale.

Resta comunque apertissima la battaglia per il secondo posto: Max Verstappen è in grande ripresa con una Red Bull competitiva ed attualmente è al secondo posto con 261 punti, appena due in più rispetto a Lewis Hamilton, terzo a quota 259 e anche la Ferrari ultimamente ha fatto vedere cose buone, se non fosse per le scaramucce dei due piloti che hanno pesato sul rendimento di tutto il team la settimana scorsa. 

Il grande battuto in questo 2026, George Russell, che doveva essere il grande favorito per il titolo mondiale è stato sverniciato dal compagno di team in Mercedes, e al momento occupa solo la quarta posizione con 250 punti, seguito da Charles Leclerc a 245 che è tornato a casa per la nascita della figlia e in FP1 al suo posto sulla SF-25 ci sarà il collaudatore svedese Dino Beganovic.

Più staccate le McLaren del campione dello scorso anno Lando Norris (221) e di un ancora più deludente Oscar Piastri (150), ma in generale è stata una stagione di forte calo per le Papaya che avevano dominato nel 2025. In ogni caso la McLaren punta al 3° posto nel mondiale costruttori e per il Brasile dovrebbero arrivare altri aggiornamenti per la MCL40 del team di Woking.

Situazione Haas. Rafael Camara è pronto a realizzare il sogno di una vita: questo fine settimana, in occasione del Gran Premio del Brasile, il giovane brasiliano farà il suo debutto ufficiale in Formula 1. Il ventunenne, entrato a far parte della Ferrari Driver Academy nel 2021, salirà al volante della Haas VF-26, affiancando il britannico Oliver Bearman e dando vita a una line-up inedita composta da due giovani talenti cresciuti nell’orbita del Cavallino Rampante. Un esordio che arriva prima del previsto: Camara era infatti già stato annunciato come pilota Haas per la stagione 2027, ma la squadra americana ha deciso di anticipare il suo ingresso in seguito alla conferma che Esteban Ocon non tornerà in pista nel finale del campionato 2026. Ocon già la settimana scorsa non era sceso in pista in Messico, lasciando il volante al giapponese Hirakawa.

Pronostici F1 GP Brasile 2026

Pronostici F1 GP Brasile 2026

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP Brasile 2026?

Il fine settimana del Gran Premio di San Paolo sarà disponibile in diretta ed esclusiva su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 e 149 di Sky e 8 del digitale terrestre) non saranno disponibili in differita le prove libere, mentre le qualifiche del sabato saranno in differita alle ore 21.30, mentre la gara sarà disponibile a partire dalla ore  21.30. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su TV8.it sarà disponibile la programmazione di TV8.

Venerdì 6 novembre
Ore 16.30-17.30 Prove libere 1
Ore 20.00-21.00 Prove libere 2

Sabato 7 novembre
Ore 15.30-16.30 Prove libere 3
Ore 19.00-20.00 Qualifiche

Domenica 8 novembre
Ore 18.00 Gran Premio di San Paolo

Gran Premio del Brasile: circuito, statistiche, meteo, pneumatici

Circuito. L’Autódromo José Carlos Pace, storicamente noto come Interlagos, è uno dei circuiti più iconici e amati della Formula 1. Situato a San Paolo del Brasile, sorge in un avvallamento tra due laghi artificiali. Il circuito fu inaugurato il 12 maggio 1940, ma la Formula 1 vi approdò ufficialmente solo nel 1973, con la vittoria dell’idolo locale Emerson Fittipaldi. È una delle poche piste del calendario che si percorre in senso antiorario (insieme a Baku, Singapore e Austin). Questo mette a dura prova i muscoli del collo dei piloti, abituati a circuiti destrorsi. Il circuito si trova a circa 800 metri sopra il livello del mare. L’aria più rarefatta riduce la resistenza aerodinamica ma anche il carico verticale delle vetture, oltre a mettere sotto sforzo i compressori della Power Unit.

Record. Pilota con più vittorie: Michael SCHUMACHER (4). Pilota con più pole position: 5 piloti alla pari con 3 pole a testa l’unico ancora in azione è Lewis Hamilton (2012, 2016, 2018). Piloti in attività con più vittorie a Interlagos: 3 – HAMILTON Lewis (2016, 2018, 2021) e 3 – VERSTAPPEN Max (2019, 2023, 2024). Pilota in attività con più podi: 9 (0-3-6) – ALONSO Fernando che però non ha mai vinto qui. Team con più vittorie: MC LAREN (8), compresa quella dello scorso anno con Norris. Team con più pole position: WILLIAMS (8) e MC LAREN (8)

Scorsa edizione (2025). Il GP del Brasile 2025 ha visto trionfare Lando Norris, protagonista di una prestazione impeccabile a Interlagos al volante della McLaren. Il pilota britannico ha conquistato la vittoria davanti a Kimi Antonelli, secondo con la Mercedes, e Max Verstappen, autore di una straordinaria rimonta fino al terzo posto dopo essere partito dalla pit lane. La Ferrari è stata protagonista di una domenica da dimenticare a Interlagos, con un doppio ritiro. 

Meteo. Il weekend del GP del Brasile 2026 a Interlagos (6-8 novembre 2026) sarà pesantemente condizionato da pioggia, temporali e da un brusco calo delle temperature. La giornata inaugurale di venerdì si preannuncia come la più stabile. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con ampie schiarite nel pomeriggio e temperature massime intorno ai 27°C – 28°C. Il rischio di pioggia per le prime due sessioni di prove è attualmente basso (circa il 20%). Sabato per le qualifiche è atteso un forte peggioramento. Le previsioni indicano un’alta probabilità di forti temporali proprio in concomitanza con la sessione di qualifica (rischio di pioggia fino al 90%). Le temperature massime toccheranno i 24°C – 28°C, ma l’asfalto bagnato e la visibilità ridotta renderanno la caccia alla pole position estremamente caotica. Infine domenica per il Gran Premio è previsto un vero e proprio collasso termico, con temperature massime che non supereranno i 16°C – 19°C e una forte ventilazione da sud-sud-est. Il rischio di pioggia e rovesci intermittenti durante la gara è stimato tra il 57% e il 60%, costringendo i team a prepararsi a una gestione termica delle gomme molto complessa su pista umida o bagnata.

Pneumatici. La Formula 1 chiude la trasferta americana a Interlagos, con Pirelli che porta la terna C3 Hard, C4 Medium e C5 Soft, più morbida rispetto al 2025. Il circuito ha subito interventi di riasfaltatura tra curva 3 e 5 e tra curva 8 e 9. Il degrado resta l’elemento chiave e la pioggia potrebbe avere un ruolo, come spesso accaduto in passato.

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Quote Formula 1 GP Brasile 2026

Anche in Brasile è Max Verstappen @2.25 a partire davanti a tutti per la vittoria in gara, con Kimi Antonelli @3.25 che rimane il primo antagonista e cercherà di festeggiare il titolo mondiale con un altro successo. Più indietro le Ferrari con Charles Leclerc @8 e Lewis Hamilton @9.50 mentre con Lando Norris @13 si sale in doppia cifra, poi arriva un disperso George Russell @15 per passare ad Isack Hadjar @29 ed Oscar Piastri @51 ancora più staccati.

Per la pole position nelle qualifiche del sabato abbiamo sempre Max @2.60 in testa su Kimi @3.50. Qui le Ferrari si avvicinano con Leclerc ed Hamilton alla pari @6 volte la posta mentre Russell @13 rimane in doppia cifra, ma in questo caso aggancia Norris @13 mentre Hadjar @26 ha una quota alta il doppio rispetto ai due. Anche qui Piastri @34 rimane indietro rispetto al gruppo di testa.

Pronostici Formula 1: le nostre scommesse sul GP Brasile

Lettura perfetta in Messico dove siamo tornati in cassa giocando su Max Verstappen meglio di Antonelli nel testa a testa gara, con bolognese che poteva accontentarsi, e così è stato, e l’olandese che è addirittura andato a vincere. Per il fine settimana brasiliano facciamo lo stesso ragionamento e andiamo “contro” Kimi andando sul compagno in crisi, Russell, che cercherà di chiudere a testa alta un annata che per lui è stata una disfatta, e speriamo possa riprendersi adesso che i giochi sono chiusi, proprio ad Interlagos dove nel 2022 il britannico raccolte la sua prima storia vittoria in carriera. Nelle ultime 2 edizioni ha sempre chiuso al 4° posto in Brasile. Vero che lo scorso anno Kimi andò meglio di Russell col 2° posto finale a Interlagos, ma con quota 3x proviamo uno stake minimo su Russell nel testa a testa interno alla Mercedes.

🏎F1 GP BRASILE 2026
TaT Gara Antonelli v Russell: RUSSELL @3.00

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