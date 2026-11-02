73 anni dopo Alberto Ascari, l’Italia torna a festeggiare un titolo iridato di Formula 1. Kimi Antonelli è il nuovo, nonché il più giovane campione del mondo della storia della Formula Uno. Risultati F1 GP Messico 2026.

Risultati F1 GP Messico 2026: vince Max ma è Kimi il re

Ad appena 20 anni e 68 giorni Kimi Antonelli diventa il più giovane campione del mondo della Formula 1, superando il precedente record di Sebastian Vettel che resisteva dal 2010. L’italiano chiude il discorso Mondiale dopo il terzo gradino del podio nel Gran Premio di Città del Messico 2026 vinto da Max Verstappen (che ci manda in cassa vincendo il testa a testa di gara proprio su Kimi) dopo l’interruzione con bandiera rossa per un incidente occorso a Valtteri Bottas (Cadillac) causato dalla rottura della sospensione anteriore sinistra alla staccata di curva-1 al quarantaseiesimo dei settantuno giri in programma.

Alla ripartenza con standing start, Verstappen difende la prima posizione dagli attacchi di Lewis Hamilton, raggiunta prima dello stop, fino alla Safety Car provocata da un contatto tra Oscar Piastri (McLaren) e il rookie Arvid Lindblad (Racing Bulls). Per Verstappen, che raggiunge il terzo successo stagionale dopo quelli di Sepang e Singapore, si tratta di una vittoria ampiamente meritata ma favorita dall’autogol iniziale della Ferrari, con una staccata-killer di Charles Leclerc su Hamilton. A tal proposito il britannico si è lasciato andare a un team radio particolarmente duro nei confronti dei commissari di gara, contestando la gestione dell’episodio che ha coinvolto le due Ferrari nel corso del primo giro, ritenendo troppo esigua la penalità di cinque secondi inflitta a Charles Leclerc. “I commissari stanno praticamente consegnando questa vittoria a Charles. Avevamo concordato durante il briefing dei piloti”, le parole del sette volte campione del mondo.

ORDINE D’ARRIVO GP MESSICO 2026

Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) +0.799 Kimi Antonelli (Mercedes) +4.006 Charles Leclerc (Ferrari) +10.707 Lando Norris (McLaren) +11.778 George Russell (Mercedes) +12.263 Oscar Piastri (McLaren) +19.475 Franco Colapinto (Alpine) +20.204 Liam Lawson (Racing Bulls) +20.899 Pierre Gasly (Alpine) +21.483 Gabriel Bortoleto (Audi) +22.041 Isack Hadjar (Red Bull) +22.503 Ryo Hirakawa (Haas) +25.373 Alexander Albon (Williams) +27.562 Carlos Sainz (Williams) +28.638 Nico Hulkenberg (Audi) +29.977 Sergio Perez (Cadillac) +30.695 Arvid Lindblad (Racing Bulls) – Ritirato Oliver Bearman (Haas) – Ritirato Valtteri Bottas (Cadillac) – Ritirato Lance Stroll (Aston Martin) – Ritirato Fernando Alonso (Aston Martin) – Ritirato

Classifiche F1: gli ultimi aggiornamenti

FORMULA 1 – CLASSIFICA PILOTI

Kimi Antonelli (Mercedes) 380 punti (Campione del mondo) Max Verstappen (Red Bull) 261 Lewis Hamilton (Ferrari) 259 George Russell (Mercedes) 250 Charles Leclerc (Ferrari) 245 Lando Norris (McLaren) 221 Oscar Piastri (McLaren) 150 Isack Hadjar (Red Bull) 105 Liam Lawson (Racing Bulls) 79 Pierre Gasly (Alpine) 43 Arvid Lindblad (Racing Bulls) 38 Franco Colapinto (Alpine) 31 Oliver Bearman (Haas) 23 Nico Hulkenberg (Audi) 13 Gabriel Bortoleto (Audi) 10 Esteban Ocon (Haas) 7 Fernando Alonso (Aston Martin) 7 Carlos Sainz (Williams) 7 Alexander Albon (Williams) 5 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 1 Lance Stroll (Aston Martin) 0 Valtteri Bottas (Cadillac) 0 Sergio Perez (Cadillac) 0

FORMULA 1 – CLASSIFICA COSTRUTTORI

Mercedes 630 punti Ferrari 504 Red Bull 380 McLaren 371 Racing Bulls 104

I numeri da record di Kimi Antonelli

Kimi Antonelli succede ad Alberto Ascari, a distanza di ben 73 anni, tra i piloti italiani campioni del mondo. Nel 1953 al volante della Ferrari 500 2.0 L4, Ascari conquistò il titolo con 5 vittorie in 8 gare vincendo il braccio di ferro con l’argentino Juan Manuel Fangio. Antonelli, che con il filotto di 5 successi consecutivi ottenuti fra il Gran Premio di Cina e quello di Montecarlo ha eguagliato Ascari anche per numero di vittorie di fila ottenute in una singola annata di Formula 1, è solo il terzo pilota italiano a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro dei piloti campioni del mondo F1 che oltre ad Ascari comprende Nino Farina, il primo campione del mondo della Formula 1 moderna nel 1950.

Sono nove le vittorie stagionali conquistate da Kimi Antonelli in questa straordinaria stagione. Mai un pilota italiano ne aveva ottenute tante: il precedente primato apparteneva ancora ad Alberto Ascari, in grado di centrare 6 vittorie nel lontanissimo 1952 al volante della Ferrari. Allargando l’orizzonte a tutta la storia della F1 solamente 4 autentiche leggende hanno vinto un Mondiale cogliendo più successi: Max Verstappen (19 nel 2023 in Red Bull), Michael Schumacher (13 nel 2004 in Ferrari), Sebastian Vettel (13 nel 2013 in Red Bull) e Lewis Hamilton (11 nei 4 campionati vinti nel 2014, 2018, 2019 e 2020 con la Mercedes).

Sono state 7 le pole position di Kimi Antonelli in questa stagione. Come per le vittorie stagionali, nessun italiano ne aveva mai totalizzate tante in una singola annata in F1. Grazie allo stratosferico giro che gli ha regalato la pole position ad Austin, il giovane pilota italiano della Mercedes ha superato un altro primato di Ascari che durava anche questo da 73 anni di 6 partenze dalla prima casella della griglia. Ad Ascari, per il momento, resta il primato del maggior numero di pole position.

Escludendo Nino Farina, unico pilota fino ad oggi a poter fregiarsi di aver vinto il titolo alla sua prima stagione assoluta in F1, Antonelli è solo il terzo pilota nella storia della massima categoria automobilistica a essersi laureato campione del mondo alla seconda annata completa in F1. Oltre a Kimi, il ristretto gruppo comprende Jacques Villenueve, campione nel 1997 al volante della Williams e Lewis Hamilton, campione del mondo nel 2008 con la McLaren dopo aver sfiorato il titolo già nel suo anno da rookie dove chiuse secondo in campionato a un solo punto dal vincitore Kimi Raikkonen. Solo Il figlio del grande Gilles (33) e Sir Lewis (35) sono anche gli unici due piloti ad aver impiegato meno tempo di Kimi, nell’ultimo mezzo secolo, a portarsi a casa il titolo mondiale.

Dopo che nel maggio 2025, sul tracciato di Miami, Antonelli era diventato il più giovane pilota a scattare in pole position in una Sprint (18 anni e 250 giorni) e il più giovane ad ottenere un piazzamento a podio in una Sprint (19 anni e 75 giorni nel GP del Brasile), nello strepitoso fine settimana del Gran Premio di Cina – secondo round del Mondiale 2026 andato in scena dal 13 al 15 marzo – Kimi è diventato il più giovane pilota a partire dalla pole nella storia della Formula 1. Il driver bolognese ha battuto per quasi due anni il precedente primato realizzato da Sebastian Vettel che resisteva dal Gran Premio d’Italia 2008 (21 anni, 2 mesi e 11 giorni con la Toro Rosso motorizzata Ferrari). Nella magica gara corsa domenica sul tracciato di Shanghai, Kimi Antonelli è anche diventato il più giovane pilota ad ottenere una vittoria scattando dalla pole position, il più giovane a registare un hat trick (pole position, vittoria del GP e miglior giro veloce in gara) e anche il primo italiano a salire sul gradino più alto del podio dopo 20 anni dal trionfo di Fisichella in Malesia nel 2006.

Prossimo GP e Quote Antepost

Il mondiale piloti è già stato vinto, ma sui bookmakers nelle quote antepost F1 si gioca su chi chiuderà al secondo posto, che come diceva Enzo Ferrari è il primo dei perdenti. Max Verstappen @1.36 favorito su Lewis Hamilton @5 dopo la vittoria in Messico che ha permesso all’olandese, con una Red Bull in ripresa, di superare l’inglese della Ferrari. Ancora più indietro l’altro britannico della Mercedes, George Russel @8 mentre è quasi impossibile la rimonta di Charles Leclerc @17.

La F1 torna in pista senza soste la prossima settimana in Brasile col Gran Premio di San Paolo 2026 del 8 novembre dove è sempre Max Verstappen @2.25 ad aprire da favorito, su Kimi Antonelli @3.25 che non ha più necessità di vincere, e in questo momento la Red Bull sembra più veloce della Mercedes. Più indietro le Ferrari di Charles Leclerc @8 di poco avanti su Lewis Hamilton @9 dopo lo scontro interno messicano. In doppia cifra un George Russell @15 annichilito da Kimi quest’anno; stessa quota per Lando Norris @15 mentre Isack Hadjar si gioca @29 volte la posta, prima di salire ulteriormente con un Oscar Piastri @51 in piena crisi.

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