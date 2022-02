Quote MotoGP: duello Marquez-Bagnaia per il motomondiale 2022. Più indietro Quartararo

Quote Antepost MotoGP, vediamo le quote antepost per la stagione 2022 di motomondiale che inizia a scaldare i motori dopo la presentazione dei team ufficiali. Secondo i bookmakers Marc Marquez potrà tornare al vertice e si attende una sfida con Pecco Bagnaia per il titolo iridato al momento nelle mani di Fabio Quartararo, anche se il francese della Yamaha parte più indietro per la doppietta.

Quote Antepost MotoGP: Marc Marquez tornerà al top? Testa a testa con Bagnaia per il Cabroncito

Con la presentazione dei team ufficiali e l’intensificarsi dei test si avvicina sempre di più la data di inizio della MotoGP, prevista per il prossimo marzo sul circuito di Losail.

Nella prima stagione senza Valentino Rossi, il ruolo di favorito spetta a un altro pilota italiano, Francesco Pecco Bagnaia, con i betting analyst di Snai che vedono il pilota Ducati come principale candidato al titolo a quota @2.00 davanti a Marc Marquez che, messi alle spalle i problemi fisici, vuole tornare a dettare legge con il suo successo a fine stagione che vale @2,75 volte la posta.

Quote Antepost MotoGP: il campione in carica Quartararo è più attardato

Fabio Quartararo, dopo aver vinto il primo titolo in classe regina, cerca con la sua Yamaha il bis mondiale, ma “El Diablo”, offerto @5,50, solamente terzo sulla lavagna Snai,

Più attardato, @15,00 il trio formato da Jack Miller, Joan Mir e Jorge Martin mentre si sale @20,00 per un successo di Enea Bastianini. Vale @33,00 volte la posta, invece, l’acuto iridato di Franco Morbidelli.

Quote Antepost MotoGP sulla stagione 2022

Ecco le proposte SNAI per la prossima stagione di MotoGP 2022. A seguire il calendario completo del motomondiale che ci attende da marzo per un altra emozionante stagione

Inoltre riprenderemo la nostra rubrica con tanti spunti, analisi e scommesse, con cui parleremo anche dell'imminente ripresa della Formula 1 che in questa stagione ha un cambio di regolamento che potrebbe cambiare gli equilibri in pista (speriamo positivamente per la Ferrari dopo anni di fatica).

Mondiale Piloti Motogp 2022

Bagnaia, Francesco 2,25

Marquez, Marc 2,75

Quartararo, Fabio 5,50

Miller, Jack 15

Espargaro, Pol 15

Martin, Jorge 15

Mir, Joan 15

Bastianini, Enea 20

Rins, Alex 33

Morbidelli, Franco 33

Zarco, Johann 33

Espargaro, Aleix 33

Vinales, Maverick 33

Marini, Luca 50

Nakagami, Takaaki 75

Binder, Brad 75

Oliveira, Miguel 75

Fernandez, Raul 75

Dovizioso, Andrea 100

Marquez, Alex 100

Bezzecchi, Marco 250

Di Giannantonio, Fab 250

Gardner, Remy 250

Binder, Darryn 500

Calendario completo del motomondiale

CALENDARIO COMPLETO MOTOGP 2022

6 marzo: Gran Premio Qatar, Losail;

20 marzo: Gran Premio Indonesia, Mandalika;

3 aprile: Gran Premio Argentina, Termas de Rio Hondo;

10 aprile: Gran Premio USA, Circuit of the Americas;

24 aprile: Gran Premio Portogallo, Portimao;

1 maggio: Gran Premio Spagna, Jerez de la Frontera;

15 maggio: Gran Premio Francia, Le Mans;

29 maggio: Gran Premio Italia, Mugello;

5 giugno: Gran Premio Catalogna, Montmelò;

19 giugno: Gran Premio Germania, Sachsenring;

26 giugno: Gran Premio Olanda, Assen;

10 luglio: Gran Premio Finlandia, KymyRing;

7 agosto: Gran Premio Gran Bretagna, Silverstone;

21 agosto: Gran Premio Austria, Red Bull Ring;

4 settembre: Gran Premio San Marino, Misano;

18 settembre: Gran Premio Aragon, MotorLand;

25 settembre: Gran Premio Giappone, Motegi;

2 ottobre: Gran Premio Thailandia, Buriram;

16 ottobre: Gran Premio Australia, Phillip Island;

23 ottobre: Gran Premio Malesia, Sepang;

6 novembre: Gran Premio Comunitat Valenciana, Ricardo Tormo