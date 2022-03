Pronostici MotoGP: quote, programma e scommesse sul GP Qatar, primo Gran Premio del 2022

MotoGP Qatar, la stagione 2022 del motomondiale inizia dal 4 al 6 marzo a Doha. Vediamo tutto quello che c’è da sapere su questa stagione e sulla prima gara a Losail, con una free pick per voi.

Inizia il motomondiale, il programma completo

Prende il via nel weekend il Motomondiale 2022, con i fari che saranno inevitabilmente puntati sulla MotoGP. Saranno in tutto 21 le tappe della stagione, ovvero 3 in più rispetto al Mondiale del 2021: si parte questo weekend, con il GP del Qatar a Doha (6 marzo), e si chiude il 6 novembre a Valencia. Addio ai GP di Stiria e a quello dell’Algarve, mentre la novità assoluta è rappresentata dal GP di Finlandia.

MotoGP 2022: il calendario completo

6 marzo – Gran Premio Qatar, Losail

20 marzo – Gran Premio Indonesia, Mandalika

3 aprile – Gran Premio Argentina, Termas de Rio Hondo

10 aprile – Gran Premio USA, Circuit of the Americas

24 aprile – Gran Premio Portogallo, Portimao

1 maggio – Gran Premio Spagna, Jerez de la Frontera

15 maggio – Gran Premio Francia, Le Mans

29 maggio – Gran Premio Italia, Mugello

5 giugno – Gran Premio Catalogna, Montmelò

19 giugno – Gran Premio Germania, Sachsenring

26 giugno – Gran Premio Olanda, Assen

10 luglio – Gran Premio Finlandia, KymyRing

7 agosto – Gran Premio Gran Bretagna, Silverstone

21 agosto – Gran Premio Austria, Red Bull Ring

4 settembre – Gran Premio San Marino, Misano

18 settembre – Gran Premio Aragon, MotorLand

25 settembre – Gran Premio Giappone, Motegi

2 ottobre – Gran Premio Thailandia, Buriram

16 ottobre – Gran Premio Australia, Phillip Island

23 ottobre – Gran Premio Malesia, Sepang

6 novembre – Gran Premio Comunitat Valenciana, Ricardo Tormo

I favoriti al via per la vittoria del motomondiale

Secondo gli addetti ai lavori si prospetta un campionato equilibrato, al momento senza padrone assoluto. Fabio Quartararo si presenta ai nastri di partenza da campione in carica, ma ora potrebbe dover fare i conti con un “nuovo” Marc Marquez (Honda). I primi test sono incoraggianti per lui e il diretto interessato ha confermato di essere competitivo.

Attenzione a Franco Morbidelli, che dopo aver lasciato il team Petronas farà coppia con Quartararo nel team Yamaha ufficiale e potrebbe davvero vivere una stagione da protagonista assoluto.

Assente Valentino Rossi, che ha salutato le due ruote dopo una carriera di 25 anni, le speranze italiane sono riposte anche nella Ducati che, dopo aver conquistato per due anni consecutivi la classifica dei costruttori, vuole fortemente riportare il titolo piloti in Italia. A 15 anni dal trionfo di Casey Stoner, la casa di Borgo Panigale si presenta ai nastri di partenza con un team ufficiale e tre satelliti: Pramac, VR46 e il nuovo Gresini Racing Team appunto.

Inevitabile che la Ducati punti molto su Francesco Bagnaia, che ad un certo punto l’anno scorso ha sperato di soffiare il titolo a Quartararo. Le 4 vittorie negli ultimi 6 gran premi pongono inevitabilmente “Pecco” in prima fila per la lotta al titolo, ma attenzione anche a Jack Miller e Jorge Martin.

Più staccati sulla griglia di partenza i piloti di Suzuki, Aprilia e KTM, con Miguel Oliveira che avrà il compito di fare da portabandiera del team austriaco. Apripista spagnoli, invece, per Suzuki (Joan Mir e Alex Rins) e Aprilia, con Aleix Espargaro e Maverick Viñales che però non sembrano avere chance di lottare alla pari con quelli davanti.

MotoGP Qatar 2022: Le novità tra i piloti

Le novità sono rappresentate principalmente dai piloti al debutto nella classe regina, dopo essersi messi in mostra in quelle inferiori. Il nuovo Gresini Racing Team accoglie Fabio Di Giannantonio, proveniente dalla Moto2, che farà coppia con il confermato Enea Bastianini.

Altro debuttante è Marco Bezzecchi, che ha chiuso al 3° posto il mondiale di Moto2 nel 2021 e che affiancherà Luca Marini, fratello di Valentino Rossi, nel team VR46 del “Dottore”.

Cambia tutto in KTM con la coppia Remy Gardner-Raul Fernandez (rispettivamente primo e secondo della passata Moto2) che prendono il posto di Danilo Petrucci e Iker Lecuona.

Il team Yamaha Petronas, l’ultimo di Rossi prima dell’addio, punterà invece su Andrea dovizioso e su Darryn Binder, proveniente addirittura dalla Moto3.

MotoGP Qatar 2022: si inizia dal 4 marzo a Doha

Con le prove libere di venerdì 4 marzo prende il via il weekend di Losail della MotoGP. Il circuito del Qatar misura 5.4 chilometri, conta 6 curve a sinistra e 10 a destra. E’ entrato nel nel calendario del Motomondiale nel 2004. Dal 2008 la gara si disputa in notturna grazie ad un faraonico impianto di illuminazione.

I piloti più vincenti nella classe regina nella storia del Gp del Qatar sono Valentino Rossi e Casey Stoner, con 4 successi, seguiti da Jorge Lorenzo (3).

Lo scorso anno si sono svolte due gare sul tracciato di Doha. La prima vinse Maverick Vinales seguito da Johann Zarco e Francesco Bagnaia, mentre nella seconda a vincere fu Quartararo, seguito da Johann Zarco e Jorge Martin.

Meteo Gp Qatar. Per questo fine settimana sul circuito di Losail non sono previste precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra i 25 e i 29 gradi.

Programma completo del weekend:

Venerdì 4 marzo

11.40-12.25 Prove libere 1

16.00-16.45 Prove libere 2

Sabato 5 marzo

11.15-12.00 Prove libere 3

15.20-15.50 Prove libere 4

16.00-16.15 Qualifica 1

16.25-16.40 qualifica 2

Domenica 6 marzo

11.40-12.00 Warm Up

16.00 Gara

MotoGP Qatar 2022: le Free Pick di Panda

Per la prima gara abbiamo scelto 4 giocate sulle qualifiche nel VIP TELEGRAM BETTING MANIAC dove seguiremo giorno per giorno il GP e daremo pick anche sulla Gara. Qui in Free Pick vi propongo subito un azzardo con la pole position. Ricordo che per i primo gran premio useremo comunque sempre stake molto bassi.

MotoGP Qatar 2022: tutte le quote sulla prima gara della stagione

Trovi tutte le giocate complete sui Motori (Formula 1, MotoGP, SBK) nel canale TELEGRAM BETTING MANIAC.