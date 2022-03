Pronostici MotoGP: quote, analisi e scommesse GP Indonesia 2022, prima volta a Mandalika

MotoGP Indonesia 2022, per la prima volta il motomondiale corre questo Gran Premio a Mandalika dove le incognite sono tante, non solo perchè siamo appena al 2° GP dell’anno in una stagione che si presenta come equilibrata e con almeno una decina di piloti che ogni GP possono ambire alla vittoria, e anche i riferimenti assenti su un tracciato in cui non si è mai corso.

MotoGP Indonesia 2022: Marquez favorito ma occhio a Bagnaia

Il Motomondiale 2022 porta con sé la grande novità del Gran Premio di Indonesia dove, domenica, si correrà sul circuito di Mandalika. I centauri della MotoGP hanno avuto modo di conoscere in parte il tracciato grazie ad alcuni test pre-stagionali ma adesso si corre per la classifica iridata.

Marc Marquez, quinto in Qatar nella gara di esordio, parte davanti a tutti per il successo: gli esperti Sisal, infatti, vedono il Cabroncito vincente, insieme alla sua Honda, @4,50. Lo spagnolo, dopo le traversie degli ultimi due anni, vuole riprendersi immediatamente un ruolo da protagonista.

Occhio anche al suo compagno, Pol Espargaro, che ha iniziato con un convincente podio la stagione e che nei test pre-stagionali ha messo in mostra un gran passo qui.

Con la stessa voglia di primeggiare di Marquez, arriva in Indonesia Pecco Bagnaia dopo una gara a Losail tutta da dimenticare. Il pilota italiano, in sella alla Ducati ufficiale, vuole mostrare a tutti gli avversari il vero potenziale del binomio tricolore e sul tracciato asiatico il numero 63 in rosso va a caccia del primo successo stagionale. Bagnaia tallona da vicino Marquez tanto che passare primo sotto la bandiera a scacchi è in quota @5,00. Pecco ha parlato di quanto saranno fondamentali le gomme e ha aggiunto che potrebbe comunque essere una pista favorevole alla Ducati.

MotoGP Indonesia 2022: Bastianini per il bis, Quartararo per il riscatto

Il terzo gradino del podio tra i favoriti se lo dividono Enea Bastianini, attuale leader della classifica iridata dopo il trionfo in Qatar, e il campione del mondo in carica Fabio Quartararo.

La Bestia è consapevole che confermarsi sia molto più difficile che vincere ma lui, che ama le sfide, non si tira certo indietro. Bastianini e la Ducati del Team Gresini hanno mostrato di che pasta sono fatti e cercano un’altra vittoria per confermarsi anche in ottica titolo.

Vuole invece invertire la rotta Quartararo visto che il nono posto nel gran premio d’esordio non lo può certo soddisfare. Il Diablo non è ancora a proprio agio con la Yamaha ma farà di tutto per portare la moto dei tre diapason sul gradino più alto del podio, e nei test qui era andato molto bene. Il successo di uno tra Bastianini e Quartararo pagherebbe @6 volte la posta.

Devono battere un colpo le Suzuki di Alex Rins e Joan Mir da cui ci si aspettava molto alla prima gara ma hanno deluso, al contrario di KTM ed Aprilia apparse molto veloce. Vedremo se sapranno confermarsi anche questo weekend.

MotoGP Indonesia 2022: tracciato e programma completo

Prima volta a Mandalika ma non in Indonesia dove già nel 1996 e nel 1997 si corse in entrambi i casi a Sentul con la Honda a dominare le due corse. Trattandosi di un tracciato nuovissimo, è difficile fare un pronostico per questo fine settimana anche se abbiamo i riferimenti dei test che lasciano però il tempo che trovano, anche perchè Michelin porta una gomma diversa da quella dei test.

Le condizioni climatiche di Mandalika non sono molto diverse da quelle di Sepang, per cui ci si attende un alto tasso di umidità, vento, temperature elevate, ma allo stesso tempo anche rischio di acquazzoni improvvisi vista l’instabilità meteo in queste zone (secondo le ultime previsioni questo fine settimana sul circuito di Mandalika sono previste piogge). Per tale motivo, nei cordoli del circuito indonesiano sono state ricavate feritoie per lo scolo dell’acqua.

L’asfalto è molto ampio (15 metri) e questo rende la pista più difficile da interpretare, soprattutto nei primi giri. Tra l’altro è stata recentemente riasfaltata dopo i problemi nel primo giorno di test pre-stagionali e questo potrebbe riservare ulteriori sorprese ai piloti nei primi giri.

In tutto la pista misura 4,3 km, con i cordoli che possono causare fortissime vibrazioni, come già verificatosi in Superbike, e con la possibile conseguenza di rotture importanti a ruote e telai. Un pensiero in più per i piloti, che dovranno affrontare per ciascun giro 6 curve a sinistra e 11 a destra.

Programma completo e dove vedere il GP di Indonesia in TV

DIRETTA SKY SPORT MOTOGP

Venerdì 18 marzo

03:50-04:35 – Prove Libere 1

08:05-08:50 – Prove Libere 2

Sabato 19 marzo

03:50-04:35 – Prove Libere 3

07:25-07:55 – Prove Libere 4

08:05-08:45 – Qualifiche

Domenica 20 marzo

04:05-04:45 – Warm-Up

08:00 – Gara

DIFFERITA TV8

Sabato 19 marzo

13:00 – Sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

Domenica 20 marzo

14:30 – Gara MotoGP

Tutte le quote sul Motomondiale

Qualifica Motogp Indonesia

Bagnaia, Francesco 5,50

Quartararo, Fabio 5,50

Marquez, Marc 5,50

Miller, Jack 7,50

Espargaro, Pol 7,50

Martin, Jorge 7,50

Bastianini, Enea 7,50

Zarco, Johann 10

Mir, Joan 20

Binder, Brad 20

Rins, Alex 20

Morbidelli, Franco 20

Espargaro, Aleix 20

Marini, Luca 33

Oliveira, Miguel 50

Vinales, Maverick 50

Marquez, Alex 50

Nakagami, Takaaki 50

Bezzecchi, Marco 75

Dovizioso, Andrea 100

Fernandez, Raul 100

Di Giannantonio, Fab 100

Gardner, Remy 100

Binder, Darryn 250

Gara Motogp Indonesia

Marquez, Marc 3,50

Bastianini, Enea 5,50

Bagnaia, Francesco 5,50

Quartararo, Fabio 6,50

Espargaro, Pol 10

Martin, Jorge 10

Mir, Joan 10

Binder, Brad 10

Rins, Alex 10

Zarco, Johann 15

Miller, Jack 15

Morbidelli, Franco 20

Espargaro, Aleix 33

Marini, Luca 50

Oliveira, Miguel 50

Vinales, Maverick 50

Marquez, Alex 50

Nakagami, Takaaki 50

Gardner, Remy 100

Dovizioso, Andrea 100

Fernandez, Raul 100

Bezzecchi, Marco 100

Di Giannantonio, Fab 100

Binder, Darryn 250

Mondiale Piloti Motogp 2022

Marquez, Marc 2,25

Bagnaia, Francesco 3,25

Bastianini, Enea 7,50

Quartararo, Fabio 10

Mir, Joan 12

Espargaro, Pol 12

Rins, Alex 20

Martin, Jorge 20

Espargaro, Aleix 25

Binder, Brad 25

Miller, Jack 25

Zarco, Johann 33

Morbidelli, Franco 33

Testa A Testa Antepost Mondiale Piloti Motogp 2022

Bagnaia, Francesco – Marquez, Marc 2,10 1,65

Bastianini, Enea – Martin, Jorge 1,72 2,00

Espargaro, Aleix – Binder, Brad 2,10 1,65

Fernandez, Raul – Bezzecchi, Marco 1,85 1,85

Gardner, Remy – Di Giannantonio, Fab 1,60 2,20

Morbidelli, Franco – Espargaro, Pol 2,75 1,40

Nakagami, Takaaki – Marini, Luca 1,65 2,10

Quartararo, Fabio – Mir, Joan 1,80 1,90

Rins, Alex – Zarco, Johann 1,65 2,10

