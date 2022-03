Risultati MotoGP: in Indonesia vittoria di Oliveira. Marc Marquez rimane favorito nelle quote antepost

Risultati GP Indonesia 2022, Marc Marquez non corre ed esce con uno zero dalla prima del GP Indonesia 2022 in questa stagione di MotoGP molto equilibrata e aperta a tanti pretendenti, soprattutto nei singoli Gran Premi, e lo abbiamo visto col successo a sorpresa di Miguel Oliveira sotto la pioggia.

Risultati GP Indonesia 2022: vittoria di Miguel Oliveira su KTM

È il portoghese Miguel Oliveira su KTM ad aggiudicarsi il GP di Indonesia della MotoGP, primo appuntamento sul nuovo circuito di Mandalika e seconda tappa del Motomondiale. Il portoghese si è rivelato un vero e proprio asso sul bagnato, aggiudicandosi una corsa iniziata con un’ora di ritardo rispetto a quanto programmato inizialmente proprio a causa di un violento acquazzone abbattutosi sul circuito.

Il Mondiale della classe regina, come molti addetti ai lavori avevano previsto, rischia di non avere un vero e proprio padrone, con diversi piloti ad alternarsi davanti a seconda del circuito e delle rispettive criticità. Oliveira ha chiuso davanti a tutti alla bandiera a scacchi, precedendo il campione del mondo in carica Fabio Quartararo su Yamaha e la Ducati di Johann Zarco, protagonista di una bella rimonta dopo una partenza da dimenticare. Al quarto posto un’altra Ducati, quella di Jack Miller, che ha preceduto la Suzuki di Alex Rins.

Delude ancora il piemontese Francesco Bagnaia, che non va oltre il 15° posto, mentre il vincitore della prima gara della stagione, Enea Bastianini, conclude 11° ma riesce a mantenere la vetta provvisoria della classifica piloti. Ritirati Andrea Dovizioso (guasto tecnico) e Jorge Martin (caduta per fortuna senza conseguenze).

Risultati GP Indonesia 2022: ordine d’arrivo e classifica piloti

MotoGP GP Indonesia 2022: ordine d’arrivo

1 Oliveira

2 Quartararo

3 Zarco

4 Miller

5 Rins

6 Mir

7 Morbidelli

8 Binder B.

9 Espargaro A.

10 Binder D.

11 Bastianini

12 Espargaro P.

13 Marque A.

14 Marini

15 Bagnaia

16 Vinales

17 Fernandez

18 Di Giannantonio

19 Nakagami

20 Bezzecchi

21 Gardner

Ritirati:

Dovizioso

Martin

MotoGP: la classifica piloti

1 Enea Bastianini (Ducati) 30

2 Brad Binder (KTM) 28

3 Fabio Quartararo (Yamaha) 27

4 Miguel Oliveira (KTM) 25

5 Johann Zarco (Ducati) 24

6 Pol Espargaro (Honda) 20

7 Aleix Espargaro (Aprilia) 20

8 Alex Rins (Suzuki) 20

9 Joan Mir (Suzuki) 20

10 Franco Morbidelli (Yamaha) 14

11 Jack Miller (Ducati) 13

12 Marc Marquez (Honda) 11

13 Darryn Binder (Yamaha) 6

14 Takaaki Nakagami (Honda) 6

15 Luca Marini (Ducati) 5

16 Maverick Vinales (Aprilia) 4

17 Alex Marquez (Honda) 3

18 Andrea Dovizioso (Yamaha) 2

19 Remy Gardner (KTM) 1

20 Francesco Bagnaia (Ducati) 1

