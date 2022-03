Pronostici MotoGP: GP Argentina 2022, quote, analisi e scommesse da Termas de Rio Hondo

GP Argentina 2022, terzo appuntamento del mondiale di MotoGP che torna dopo due anni a Termas de Rio Hondo. Non ci sarà Marc Marquez dopo la caduta nell’ultimo Gran Premio. Regna l’incertezza tra i favoriti in questo inizio di motomondiale. Francesco Bagnaia stacca di poco Fabio Quartararo, ma sono vicini anche Pol Espargaro, Jorge Martin ed Enea Bastianini.

GP Argentina 2022: i favoriti a Termas de Rio Hondo

Dopo la vittoria in Qatar di Enea Bastianini e quella di Miguel Oliveira in Indonesia, è veramente difficile fare un pronostico per il Gp d’Argentina in cui l’ultima volta si è corso nel 2019 e molte cose sono cambiate.

Per la gara del Termas de Rio Hondo è certo il forfait di Marc Marquez, che ha sempre avuto un feeling particolare con il tracciato anche se oggi il pilota spagnolo è il lontano parente del pilota iridato che è stato. Ieri lo spagnolo si è sottoposto ad una visita medica importante per via dei postumi derivanti dalla caduta nel warm up in Indonesia. I dottori non gli hanno dato il via libera nonostante i miglioramenti della diplopia e a questo punto rimane in dubbio anche per la successiva gara di Austin.

La pista potrebbe dire bene ad Enea Bastianini e alla sua Ducati, ma sono attesi sicuramente da una prova migliore delle due precedenti Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale) e Jorge Martin (Pramac), che fin qui hanno deluso senza mezzi termini: con le loro Desmosedici dovrebbero trovarsi bene su questa pista e potrebbero puntare anche al podio.

Attenzione anche a Fabio Quartararo, che però dovrà metterci molto del suo: il francese è dato dagli addetti ai lavori molto preoccupato dalla competitività della sua Yamaha sul tracciato argentino.

GP Argentina 2022: tracciato Termas de Rio Hondo

Il circuito Termas de Rio Hondo è lungo 4,8 chilometri, consta in tutto di 14 curve, 5 a sinistra e 9 a destra, ed è largo 16 metri. Inaugurato nel 2013, ospita le gare della MotoGP dall’anno successivo.

In totale, ad oggi, si sono disputate 6 edizioni del GP d’Argentina e il recordman è senza dubbio Marc Marquez, che si è assicurato la vittoria ben 3 volte (compresa l’ultima del 2019). Un’affermazione a testa, invece, per Valentino Rossi (2015), Maverick Vinales e Cal Crutchlow.

Il record della pista lo detiene Valentino Rossi, che lo ha fatto registrare nell’anno del suo trionfo fermando il cronometro in 1:39.019 in sella alla Yamaha YZR-M1.

GP Argentina 2022: Meteo, Programma completo e dove vedere il GP in TV

Meteo. Al momento le previsioni meteorologiche sono buone per l’intero weekend.

Il weekend del Motomondiale sarà seguito integralmente in diretta da Sky Sport MotoGP, mentre TV8 trasmetterà in differita solamente le qualifiche e la gara.

DIRETTA SKY SPORT MOTOGP

Venerdì 1° aprile

15:50-16:35 Prove Libere 1

20:05-20:50 Prove Libere 1

Sabato 2 aprile

15:50-16:35 Prove Libere 3

19:25-19:55 Prove Libere 4

20:05-20:20 Qualifiche Q1

20:30-20:45 Qualifiche Q2

Domenica 3 aprile

15:40-16:00 Warm Up

20:00 Gara

DIFFERITA TV8

Sabato 2 aprile

21.00 – Moto3, Moto2 e MotoGP: qualifiche, sintesi

Domenica 3 aprile

22.15 Gara

Tutte le quote sul Motomondiale

Qualifica Motogp Argentina

Quartararo, Fabio 3,50

Martin, Jorge 5,50

Bagnaia, Francesco 5,50

Zarco, Johann 7,50

Espargaro, Pol 7,50

Miller, Jack 7,50

Morbidelli, Franco 10

Bastianini, Enea 10

Oliveira, Miguel 15

Binder, Brad 15

Mir, Joan 25

Rins, Alex 25

Espargaro, Aleix 25

Bradl, Stefan 33

Nakagami, Takaaki 50

Marquez, Alex 75

Vinales, Maverick 75

Bezzecchi, Marco 75

Gardner, Remy 100

Dovizioso, Andrea 100

Fernandez, Raul 100

Di Giannantonio, Fab 100

Marini, Luca 100

Binder, Darryn 250

Gara Motogp Argentina

Bagnaia, Francesco 4,50

Quartararo, Fabio 5,50

Espargaro, Pol 7,50

Martin, Jorge 7,50

Bastianini, Enea 7,50

Binder, Brad 10

Oliveira, Miguel 10

Miller, Jack 10

Rins, Alex 10

Mir, Joan 10

Morbidelli, Franco 15

Zarco, Johann 15

Espargaro, Aleix 25

Nakagami, Takaaki 50

Bradl, Stefan 50

Marquez, Alex 50

Vinales, Maverick 75

Di Giannantonio, Fab 100

Marini, Luca 100

Bezzecchi, Marco 100

Gardner, Remy 100

Dovizioso, Andrea 100

Fernandez, Raul 100

Binder, Darryn 250

Quote antepost Motomondiale

Mondiale Piloti Motogp 2022

Quartararo, Fabio 3,25

Bagnaia, Francesco 3,75

Marquez, Marc 5,50

Bastianini, Enea 7,50

Mir, Joan 10

Espargaro, Pol 12

Rins, Alex 15

Martin, Jorge 15

Zarco, Johann 15

Binder, Brad 15

Miller, Jack 20

Oliveira, Miguel 20

Morbidelli, Franco 33

Espargaro, Aleix 33

Testa A Testa Mondiale Piloti Motogp 2022

Bastianini, Enea – Martin, Jorge 1,55 2,30

Binder, Brad – Oliveira, Miguel 1,65 2,10

Fernandez, Raul – Bezzecchi, Marco 1,90 1,80

Gardner, Remy – Di Giannantonio, Fab 1,65 2,10

Morbidelli, Franco – Espargaro, Pol 2,30 1,55

Nakagami, Takaaki – Marini, Luca 1,65 2,10

Quartararo, Fabio – Mir, Joan 1,45 2,55

Rins, Alex – Zarco, Johann 1,85 1,85

Mondiale Piloti Moto3 2022

Foggia, Dennis 1,65

Garcia, Sergio 4,50

Migno, Andrea 7,50

Guevara, Izan 7,50

Mondiale Piloti Moto2 2022

Vietti, Celestino 3,50

Acosta, Pedro 4,50

Canet, Aron 4,50

Lowes, Sam 5,50

Fernandez, Augusto 6,50

