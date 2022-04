Pronostici GP Americhe 2022, non c’è un attimo di sosta per il Motomondiale che torna subito in pista ad Austin per il Gran Premio delle Americhe, dopo quello d’Argentina vinto dall’Aprilia di Aleix Espargaro che aveva fatto anche la pole al sabato, e in cui non c’era Marc Marquez che torna in pista negli States secondo le ultime indiscrezioni. Vediamo i nostri pronostici MotoGP.

Risultati pronostici MotoGP

Arriviamo da un GP Argentina positivo con le scommesse di PANDA dove abbiamo sbagliato la free pick sulla pole di Bagnaia, ma ci siamo rifatti nel VIP BETTING MANIAC incassando il gruppo qualifica di Rins @3.25 e soprattutto la giocata principale, una doppia sui Testa a Testa Qualifica in quota @3.75 su cui avevamo piazzato un investimento di 3 stake.

Pronostici GP Americhe 2022: i favoriti ad Austin

La MotoGP si appresta a vivere il quarto weekend “caldo” della stagione: dall’8 al 10 aprile, infatti, il Motomondiale farà tappa ad Austin per il GP delle Americhe. Nessuna sosta, dunque, per il campionato delle due ruote, che almeno per quel che riguarda la “top class” non sembra avere ancora un padrone.

La domanda che ci si pone inevitabilmente in questo weekend è: chi sfrutterà al meglio la pista di Austin? La tappa americana arriva infatti subito dopo il GP d’Argentina che ha visto trionfare a sorpresa l’Aprilia di Aleix Espargaro, davanti alla Ducati Pramac di Jorge Martin e alla Suzuki di Alex Rins.

In vetta alla classifica piloti c’è proprio la moto italiana con in sella lo spagnolo, ma è davvero troppo presto per capire quali siano le gerarchie della “top class”, visto che al momento c’è stata una vera e propria alternanza, con i big apparsi in grande difficoltà. A partire dal campione del mondo Fabio Quartararo, che con la sua Yamaha ufficiale non è andato oltre l’ottavo posto in Argentina ed è attualmente 5° in classifica generale.

Sarà una prova d’appello per le Aprilia, che stanno dando buoni segnali anche con Maverick Vinales, ma ci si attende sicuramente di più dalle Desmosedici, soprattutto da “Pecco” Bagnaia, che comunque è stato protagonista di una buona gara in un weekend difficile in Argentina. Occhio infine al recordman di Austin, Marc Marquez che ha avuto l’ok dai medici per tornare in pista dopo aver saltato l’Argentina.

Pronostici GP Americhe 2022: tracciato e condizioni meteo

Il COTA (Circuit of the Americans) misura 5.5 Km e conta 11 curve a sinistra e 9 a destra. Il primo settore è caratterizzato dalla salita della prima curva, ben 41 metri di dislivello, e prosegue con una sequenza di curve medio veloci. Il secondo settore è caratterizzato dalla lentissima curva 11 che lancia sul rettilineo più lungo del circuito, 1200 metri.

Il recordman assoluto della pista è lo spagnolo Marc Marquez (Honda) con 7 vittorie su 8, che ha lasciato solo l’edizione 2019 al connazionale Alex Rins (Suzuki). Insomma, nel Texas fin qui è stato dominio spagnolo con Marquez che detiene ancora anche il record della pista, ottenuto nel 2014 fermando il cronometro in 2’03″575.

Meteo Gp Austin. Al momento il meteo prevede sole per l’intero weekend.

Il tracciato di Austin è lungo 5.513 metri e consta di 20 curve, di cui 9 a destra e 11 a sinistra, con una differenza di altitudine totale di 41 metri. Progettato inizialmente solo per la Formula 1, il circuito è stato proposto al Motomondiale per la prima volta nel 2010, ma il debutto delle due ruote è avvenuto solo nel 2013. Molte curve sono ispirate ad alcuni circuiti storici come Silverstone e Hockenheim, ma la pista americana ha assunto negli anni un prestigio tutto suo.

Condizioni Meteo: nessun problema per il fine settimana texano che dovrebbe essere sempre soleggiato dalle libere di venerdì alla gara di domenica.

Pronostici GP Americhe 2022: Programma completo e dove vedere il GP in TV

Il weekend del GP delle Americhe della MotoGP sarà trasmesso in diretta TV interamente da Sky Sport MotoGp (canale 208 del satellite), mentre in streaming l’appuntamento live è su Sky Go e NOW. La gara di Austin è anche una delle cinque in stagione che andranno in chiaro su TV8, che trasmetterà anche le qualifiche in tempo reale.

DIRETTA SKY SPORT MOTOGP

Venerdì 8 aprile

16:55 – Prove libere 1

21:10 – Prove libere 2

Sabato 7 aprile

16:55 – Prove libere 3

20:30 – Prove libere 4

21:10 – Qualifiche

Domenica 8 aprile

16:40 – Warm Up

20:00 – Gara

DIRETTA TV8

Sabato 9 aprile

21:10 – Qualifiche

Domenica 10 aprile

20:00 Gara

Tutte le quote sul Motomondiale

Qualifica Motogp America

Marquez, Marc 2,00

Martin, Jorge 4,50

Quartararo, Fabio 5,50

Bagnaia, Francesco 6,50

Espargaro, Aleix 15

Zarco, Johann 15

Mir, Joan 15

Binder, Brad 15

Oliveira, Miguel 15

Miller, Jack 15

Rins, Alex 15

Espargaro, Pol 15

Bastianini, Enea 15

Vinales, Maverick 33

Marquez, Alex 50

Bezzecchi, Marco 50

Nakagami, Takaaki 50

Marini, Luca 50

Morbidelli, Franco 50

Gardner, Remy 100

Dovizioso, Andrea 100

Fernandez, Raul 100

Di Giannantonio, Fab 100

Binder, Darryn 100

Altro 33

Gara Motogp America

Marquez, Marc 2,00

Bagnaia, Francesco 5,50

Quartararo, Fabio 5,50

Martin, Jorge 7,50

Mir, Joan 15

Binder, Brad 15

Rins, Alex 15

Espargaro, Pol 15

Bastianini, Enea 15

Espargaro, Aleix 15

Zarco, Johann 15

Oliveira, Miguel 20

Miller, Jack 20

Vinales, Maverick 50

Bezzecchi, Marco 50

Nakagami, Takaaki 50

Marini, Luca 50

Morbidelli, Franco 50

Marquez, Alex 75

Dovizioso, Andrea 100

Fernandez, Raul 100

Di Giannantonio, Fab 100

Binder, Darryn 100

Gardner, Remy 100

Altro 33

Quote antepost Motomondiale

Mondiale Piloti Motogp 2022

Marquez, Marc 4,50

Quartararo, Fabio 4,50

Bagnaia, Francesco 6,50

Espargaro, Aleix 10

Binder, Brad 10

Mir, Joan 12

Rins, Alex 12

Bastianini, Enea 12

Zarco, Johann 15

Martin, Jorge 15

Oliveira, Miguel 20

Espargaro, Pol 20

Miller, Jack 25

Morbidelli, Franco 50

Vinales, Maverick 75

Nakagami, Takaaki 75

Marini, Luca 75

Testa A Testa Mondiale Piloti Motogp 2022

Bastianini, Enea – Martin, Jorge 1,65 2,10

Binder, Brad – Oliveira, Miguel 1,60 2,15

Gardner, Remy – Di Giannantonio, Fab 1,65 2,10

Morbidelli, Franco – Espargaro, Pol 2,30 1,55

Nakagami, Takaaki – Marini, Luca 1,65 2,10

Quartararo, Fabio – Mir, Joan 1,50 2,40

Rins, Alex – Zarco, Johann 1,65 2,10

Mondiale Piloti Moto2 2022

Vietti, Celestino 2,50

Canet, Aron 5,00

Lowes, Sam 6,00

Fernandez, Augusto 7,00

Acosta, Pedro 7,00

Chantra, Somkiat 10

Ogura, Ai 10

Arbolino, Tony 15

Dixon, Jake 33

Mondiale Piloti Moto3 2022

Foggia, Dennis 1,75

Garcia, Sergio 3,50

Guevara, Izan 10

Migno, Andrea 15

Oncu, Deniz 20

Sasaki, Ayumu 20

Tatay, Carlos 20

Masia, Jaume 25

Suzuki, Tatsuki 25

Toba, Kaito 25

Moreira, Diogo 33

Mcphee, John 33

Artigas, Xavier 40

Rossi, Riccardo 40

Holgado, Daniel 50

FREE PICK: non anfora disponibili, collegati prossimamente…

Tutte le giocate sui motori di PANDA (e i consigli sulla Formula 1 anche di Morfeo) sono nel VIP di BETTING MANIAC, ma puoi accedere anche al canale TELEGRAM FREE dove ogni giorno escono analisi, statistiche e una free pick selezionata.