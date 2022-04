Quote e Risultati MotoGP Austin, dopo il GP delle Americhe sono 2 vittorie in 4 GP per Enea Bastianini che però rimane indietro nelle quote antepost per la vittoria del titolo iridato del motomondiale dove rimane in testa Marc Marquez, seguito dal campione in carica Fabio Quartararo.

Risultati MotoGP Austin: Bastianini vince ma Marquez rimane favorito

Enea Bastianini, dopo la vittoria a Austin (la seconda in quattro GP), torna ad essere il leader del motomondiale. Il pilota italiano guida infatti il campionato con 61 punti, ma per i betting analyst di Stanleybet.it il favorito continua ad essere Marc Marquez. Nonostante i problemi fisici e il ritardo in classifica, il successo nel campionato da parte dello spagnolo vale @3,50 volte la posta, seguito dal campione in carica Fabio Quartararo @4,50.

Bastianini, invece, segue in quota @5,50, davanti al ducatista Francesco Bagnaia @6,50. Il podio di Austin dà fiducia anche ad Alex Rins, (secondo nella classifica piloti con 56 punti e per cui la vittoria del Mondiale di MotoGP si gioca @7,50, mentre quella del compagno in Suzuki Joan Mir paga @10 volte la posta.

Risultati MotoGP Austin: classifica piloti

Bastianini 61

Rins 56

Aleix Espargaro 50

Mir 46

Quartararo 44

Brad Binder 42

Miller 31

Zarco 31

Oliveira 28

Martin 28

Pol Espargaro 23

Bagnaia 23

Marc Marquez 21

Vinales 19

Morbidelli 15

Nakagami 12

Marini 10

Bezzecchi 7

Darryn Binder 6

Alex Marquez 4

Dovizioso 2

Gardner 1

Di Giannantonio 0

Fernandez 0

Bradl 0

Tutte le quote e tutte le classi del motomondiale

Mondiale Piloti Motogp 2022

Marquez, Marc 3,50

Quartararo, Fabio 4,50

Bastianini, Enea 5,50

Bagnaia, Francesco 6,50

Rins, Alex 7,50

Mir, Joan 10

Martin, Jorge 15

Espargaro, Aleix 15

Binder, Brad 15

Miller, Jack 20

Zarco, Johann 25

Oliveira, Miguel 33

Espargaro, Pol 33

Vinales, Maverick 50

Marini, Luca 100

Morbidelli, Franco 100

Bezzecchi, Marco 100

Nakagami, Takaaki 100

Dovizioso, Andrea 250

Marquez, Alex 250

Di Giannantonio, Fab 350

Binder, Darryn 500

Gardner, Remy 500

Fernandez, Raul 500

Mondiale Piloti Moto2 2022

Vietti, Celestino 2,50

Canet, Aron 5,50

Fernandez, Augusto 7,50

Arbolino, Tony 7,50

Ogura, Ai 7,50

Acosta, Pedro 7,50

Lowes, Sam 7,50

Chantra, Somkiat 15

Dixon, Jake 25

Aldeguer, Fermin 25

Navarro, Jorge 50

Beaubier, Cameron 50

Schrotter, Marcel 50

Roberts, Joe 75

Alcoba, Jeremy 100

Bendsneyder, Bo 100

Arenas, Albert 100

Salac, Filip 250

Dalla Porta, Lorenzo 250

Zaccone, Alessandro 250

Kubo, Keminth 250

Rodrigo, Gabriel 250

Corsi, Simone 250

Fenati, Romano 250

Kelly, Sean Dylan 250

Antonelli, Niccolo 250

Gonzalez, Manuel 250

Ramirez, Marcos 250

Altro 100

Mondiale Piloti Moto3 2022

Foggia, Dennis 1,50

Garcia, Sergio 4,50

Guevara, Izan 6,50

Migno, Andrea 6,50

Masia, Jaume 15

Oncu, Deniz 25

Sasaki, Ayumu 33

Suzuki, Tatsuki 50

Toba, Kaito 50

Moreira, Diogo 50

Artigas, Xavier 50

Tatay, Carlos 50

Holgado, Daniel 50

Rossi, Riccardo 75

Mcphee, John 75

Yamanaka, Ryusei 100

Nepa, Stefano 100

Ortola, Ivan 100

Odgen, Scott 100

Bertelle, Matteo 250

Bartolini, Elia 250

Surra, Alberto 250

Fernandez, Adrian 250

Fellon, Lorenzo 250

Furusato, Taiyo 250

Aji, Mario 250

Altro 100

