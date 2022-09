Quote MotoGP 5 Settembre 2022. 4° vittoria di fila di Pecco Bagnaia che accende una bellissima sfida tra Ducati con Enea Bastianini nel GP di casa, quello di San Marino e della Riviera di Rimini da Misano. Ora Pecco può credere nella rimonta su Quartararo?

Quote MotoGP 5 Settembre: a Misano Pecco Bagnaia chiude il poker

Quarto successo di fila per Francesco Bagnaia, che si assicura la vittoria anche nel GP di San Marino e Riviera di Rimini sul circuito di Misano. Sulla pista intitolata a Marco Simoncelli, il pilota piemontese della Ducati sarebbe dovuto partire in prima fila, ma una penalità di tre posizioni lo ha costretto a occupare la quinta casella. Questo non gli ha impedito di andare a vincere dopo un avvincente sfida con Enea Bastianini (Ducati Gresini), giunto alle sue spalle ad appena 34 millesimi.

Sul podio anche l’Aprilia con Maverick Vinales. Al quarto posto un ottimo Luca Marini (Ducati Mooney VR46) ormai a proprio agio e ormai presenza fissa nel contendersi la top-10. Si deve accontentare del 5° posto il campione in carica e leader del mondiale Fabio Quartararo, costretto ancora una volta a limitare i danni. In top 10 anche Aleix Espargarò (Aprilia), Alex Rins (Suzuki), Brad Binder (Red Bull KTM), Jorge Martin (Ducati Pramac) e Alex Marquez (LCR Honda).

Chiude la carriera con un 12° posto Andrea Dovizioso (Yamaha Withu), mentre cade in avvio e chiude al 17° posto Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46). Solo 20° Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini), mentre figurano tra i ritirati Franco Morbidelli (Yamaha) e Michele Pirro (Ducati).

Quote MotoGP 5 Settembre: ordine d’arrivo Misano e aggiornamento classifiche

6 gare dal termine, Bagnaia (181) si porta in seconda posizione nella classifica iridata a 30 punti di distacco da Quartararo (211) e a +3 su Aleix Espargaro: “È stata durissima – dichiara a fine gara “Pecco” – perché ho fatto fatica all’inizio col grip, però poi ho visto che con l’andare della benzina migliorava giro per giro, alla fine con Enea (Bastianini, ndr) abbiamo fatto dei tempi incredibili. Molto felice di questa vittoria partendo dalla quinta posizione”.

MotoGP, GP San Marino: l’ordine d’arrivo

1) Bagnaia

2) Bastianini

3) Vinales

4) Marini

5) Quartaro

6) Espargaro

7) Rins

8) Binder

9) Martin

10) Marquez

11) Oliveira

12) Dovizioso

13) Fernandez

14) Bradl

15) Nakagami

16) Binder

17) Bezzecchi

18) Miller

19) Garnder

20) Di Giannantonio

21) Watanabe

Ritirati:

Morbidelli

Pirro

Zarco

Espargaro

MotoGP 2022: classifica piloti aggiornata

Quartararo 211

Bagnaia 181

Espargaro A. 178

Bastianini 138

Zarco 125

Miller 123

Binder 115

Vinales 101

Rins 101

Martin 94

Oliveira 90

Marini 82

Mir 77

Bezzecchi 68

Marquez 60

Nakagami 46

Espargaro 42

Marquez 35

Morbidelli 26

Di Giannantonio 23

Dovizioso 15

Binder 10

Gardner 9

Fernandez 8

Bradl 2

Pirro 0

Savadori 0

Watanabe 0

Tutte le quote antepost del motomondiale

Ora una breve sosta di una settimana poi si torna in pista al Motorland per il GP di Aragon il 18 settembre. Vediamo anche gli aggiornamenti delle quote antepost dove il poker di vittorie consecutive firmato da Francesco Bagnaia si fa sentire e riapre definitivamente il Mondiale di MotoGP nelle lavagne antepost.

L’italiano della Ducati trionfa a Misano e riduce a 30 punti il distacco dal leader Fabio Quartararo, che rimane distante dal principale inseguitore, nonostante una serie di risultati meno importanti del torinese. I betting analyst di Snai vedono la rimonta di Bagnaia, che gli varrebbe il primo titolo in classe regina, @2,75, mentre il campione in carica rimane avanti a @1,65. Più indietro Aleix Espargaro, per cui il Mondiale vale @6,50 la posta.

