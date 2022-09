Pronostici GP Aragon 2022, si torna in pista col Motomondiale e con Francesco Bagnaia che al Motorland parte favorito per quella che sarebbe la 5° vittoria consecutiva in questa stagione di MotoGP.

Pronostici GP Aragon 2022: I protagonisti del weekend

Il Motomondiale torna in pista per il 15° appuntamento della stagione MotoGP, ovvero il GP d’Aragona dove Francesco Bagnaia cercherà uno storico pokerissimo visto che l’ultima vittoria di Misano ha portato a 4 i successi consecutivi del centauro della Ducati che ora inizia a credere nell’incredibile rimonta su Fabio Quartararo (Yamaha) che però al momento guarda ancora tutti dall’alto con 211 punti, contro i 181 di Bagnaia e i 178 di Aleix Espargaro con cui bisogna sempre fare i conti con un Aprilia competitiva.

E’ però ancora il pilota italiano della Ducati a partire con i favori del pronostico nella comunità autonoma spagnola d’Aragona, dove tra l’altro ha vinto il suo primo Gran Premio in MotoGP la stagione scorsa. Si prospetta, invece, un’altra gara in salita per “El Diablo”, la cui Yamaha non gli consente di avere velocità di punta pari alla Desmosedici.

La variabile in più potrebbe essere il ritorno alle corse di Marc Marquez che, dopo l’ennesima operazione e il lungo recupero, ha annunciato il rientro e potrebbe inserirsi nel gruppone centrale, anche se difficilmente lottare per le primissime posizioni.

Pronostici GP Aragon 2022: Tracciato e condizioni meteo al MotorLand

Si corre ad Alcañiz, sul circuito della Ciudad del Motor de Aragón, che misura 5.344 metri e consta di 18 curve. La pista è stata inaugurata nel 2008, due anni prima il suo debutto nel campionato del mondo a due ruote, e attualmente il record della pista è detenuto da Franco Morbidelli, che su Yamaha nel 2020 ha fermato il cronometro in 1’48″089.

Lo scorso anno a vincere la gara è stato Francesco Bagnaia su Ducati, mentre nel 2020 è stato il turno di Alex Rins su Suzuki. Il recordman in assoluto è Marc Marquez, che vanta su questo tracciato ben 5 successi in sella alla Honda ufficiale, mentre il connazionale Jorge Lorenzo si ferma a 2, esattamente come Casey Stoner, che si è aggiudicato le prime due edizioni della corsa (2010-2011).

Meteo. Sabato in qualifica dovrebbe essere nuvoloso, quindi non ci saranno temperature torride come visto in passato qui. Siamo sotto i 30°, condizioni ideali per correre. C’è un piccolo 10% di possibilità di pioggia. Stesse condizioni in gara alla domenica.

Pronostici GP Aragon 2022: Programma completo e dove vedere il GP in TV

Il weekend di Aragon sarà trasmesso integralmente in diretta TV su Sky Sport MotoGP, mentre su TV8 si potranno seguire in chiaro solo la quarta sessione di prove libere, qualifiche e gara.

DIRETTA SKY SPORT MOTOGP

VENERDÌ 16 SETTEMBRE

Ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1

Ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2

SABATO 17 SETTEMBRE

Ore 09.55-10.40, Moto GP, Prove libere 3

Ore 13.30-14.00, Moto GP, Prove libere 4

14.10-14.25, Moto GP, Qualifiche – Q1

14.35-14.50, Moto GP, Qualifiche – Q2

DOMENICA 18 SETTEMBRE

Ore 9.40-10.00, MotoGP, Warm Up

Ore 14.00, MotoGP, GRAN PREMIO

DIRETTA TV8

SABATO 17 SETTEMBRE

Ore 13.30-14.00, Moto GP, Prove libere 4

Ore 14.10-14.25, Moto GP, Qualifiche – Q1

14.35-14.50, Moto GP, Qualifiche – Q2

DOMENICA 18 SETTEMBRE

Ore 14.00, MotoGP, GRAN PREMIO

Free Pick MotoGP da Aragona

Al momento non sono disponibili FREE PICK su questo Gran Premio. Connettiti prossimamente su questo articolo in aggiornamento.

