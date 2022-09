Quote MotoGP 19 Settembre 2022, ad Aragon vince Enea Bastianini ma i titoli sono tutti per Pecco Bagnaia che ha ormai agganciato Fabio Quartararo nella classifica del motomondiale, e per le quote antepost dei bookmakers il pilota Ducati ha già superato quello Yamaha, una rimonta pazzesca per come si era arrivati alla pausa!

Quote MotoGP 19 Settembre 2022: Pecco favorito per il titolo

La caduta di Fabio Quartararo al primo giro del GP di Aragon ha cambiato la storia del mondiale 2022 di MotoGP. Con il secondo posto di Alcaniz, infatti, Francesco Bagnaia ha ridotto a 10 punti il distacco dal francese, che rimane leader del campionato ma ora vede vicinissimo il rivale della Ducati.

L’italiano appare quindi per la prima volta favorito nelle quote per il titolo: adesso, infatti, i betting analyst di Snai offrono il successo finale di Bagnaia @1,55, in consistente vantaggio su Quartararo che si ferma @2,60. Chance di titolo minori, ma comunque vive, per Aleix Espargaro, per cui il Mondiale vale @5,50 la posta.

Quote MotoGP 19 Settembre 2022: una rimonta pazzesca

Anche vedendo l’andamento delle quote antepost, la rimonta di Francesco Bagnaia ha del pazzesco. Alla pausa Quartararo dominava le lavagne con una quota che al suo minimo si prendeva @1.35, mentre Bagnaia era salito anche sopra @7, una situazione talmente complicata che il centauro della Ducati si ritrovava anche dietro ad Aleix Espargaro dell’Aprila.

La seconda parte di stagione è stata incredibile per Pecco finora, e questo gli ha permesso di sovvertire le gerarchie anche nelle quote antepost. Bravo chi ci ha creduto nel momento più difficile prendendo il pilota Ducati al massimo del valore di quota, ma i giochi per il motomondiale e per il titolo iridato sono ancora lunghi. Seguiteli con noi con le nostre rubriche di analisi e Free Pick, ma anche con gli approfondimenti su TELEGRAM.

La prossima settimana si torna subito in pista a Motegi per il Gran Premio del Giappone dove non si corre dal 2019 e in quell’occasione a vincere fu Marc Marquez che è rientrato questa settimana, non troppo bene a dire il vero. In 2° posizione chiuse ElDiablo su Yamaha Petronas, solo 13° Bagnaia al suo primo anno in MotoGP e su Pramac. Le cose potrebbero andare molto diversamente questa volta.

Tutte le quote sul motomondiale

