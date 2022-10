Quote MotoGP 3 ottobre 2022, anche al GP della Thailandia Pecco Bagnaia guadagna punti su Fabio Quartararo che fatica al Buriram. Ora il ducatista campione del motomondiale si gioca @1.50 mentre il francese campione in carica è salito fino @2.50.

Quote MotoGP 3 ottobre 2022: Bagnaia @1.50 per la vittoria del motomondiale

Si è corso sul circuito di Buriram il Gran Premio della Thailandia di MotoGP. A vincere la corsa è stato Miguel Oliveira che, in sella alla sua KTM, si è confermato un grande specialista del bagnato. Sul podio thailandese sono finite anche le Ducati ufficiali di Jack Miller e Francesco Bagnaia che, sfruttando il 17° posto di Fabio Quartararo, si è ora portato a soli due punti dalla vetta della classifica mondiale.

Al quarto posto dell’ordine d’arrivo si è classificato Johann Zarco con la Ducati Pramac, mentre al 5° ha chiuso Marc Marquez (vero e proprio specialista di questo circuito) in sella alla Honda ufficiale. Buon 6° posto per Enea Bastianini, mentre chiudono la top ten Maverick Vinales (Aprilia), Alex Marquez (Honda), Jorge Martin (Ducati) e Brad Binder (KTM). Aleix Espargarò non è andato oltre l’11° posto, mentre Luca Marini ha chiuso addirittura ultimo.

MotoGP, Thailandia 2022: l’ordine d’arrivo

1 Miguel Oliveira (KTM)

2 Jack Miller (Ducati)

3 Francesco Bagnaia (Ducati)

4 Johann Zarco (Ducati)

5 Marc Marquez (Honda)

6 Enea Bastianini (Ducati)

7 Maverick Vinales (Aprilia)

8 Alex Marquez (Honda)

9 Jorge Martin (Ducati)

10 Brad Binder (KTM)

11 Aleix Espargarò (Aprilia)

12 Alex Rins (Suzuki)

13 Franco Morbidelli (Yamaha)

14 Pol Espargarò (Honda)

15 Raul Fernandez (KTM)

16 Marco Bezzecchi (Ducati)

17 Fabio Quartararo (Yamaha)

18 Fabio Di Giannantonio (Ducati)

19 Cal Crutchlow (Yamaha)

20 Danilo Petrucci (Suzuki)

21 Darryn Binder (Yamaha)

22 Tetsuta Nagashima (Honda)

23 Luca Marini (Ducati)

Ritirati:

Remy Gardner (KTM)

Quote MotoGP 3 ottobre 2022: le classifiche

MotoGP 2022: la classifica piloti aggiornata

Quartararo 219

Bagnaia 217

Aleix Espargaro 199

Bastianini 180

Miller 179

Brad Binder 154

Zarco 151

Oliveira 131

Martin 126

Vinales 122

Rins 111

Marini 101

Marc Marquez 84

Bezzecchi 80

Mir 77

Alex Marquez 49

Pol Espargaro 49

Nakagami 46

Morbidelli 32

Di Giannantonio 23

Dovizioso 15

Binder 10

Gardner 9

Fernandez 9

Crutchlow 3

Bradl 2

Classifica costruttori

Ducati 391 punti (vincitore del titolo)

Aprilia 235

Yamaha 224

KTM 206

Suzuki 138

Honda 124

Classifica Team

Ducati Lenovo Team 396 punti

Aprilia Racing 321

Red Bull KTM Factory 285

Prima Pramac Racing 278

Monster Energy Yamaha 250

Gresini Racing 203

Suzuki Ecstar 189

Mooney VR46 Racing 181

Repsol Honda 135

LCR Honda 96

WithU Yamaha RNF 28

Tech3 KTM Factory 18

Prossimo Gran Premio in Australia

Il prossimo appuntamento con il motomondiale è in Australia il 17 ottobre e attualmente la classifica piloti vede Quartararo primo con 219 punti, Bagnaia a sole 2 lunghezze, mentre Aleix Espargaro è terzo a 199. Il piemontese riuscirà a piazzare la zampata del sorpasso a Phillip Island? Intanto la Ducati può festeggiare il titolo costruttori con l’ormai inarrivabile quota di 391 punti.

Al momento non sono ancora disponibili le quote per il GP Australia 2022. Anche qui non si corre dal 2019 quando a vincere fu Marc Marquez su Cal Crutchlow e Jack Miller mentre Francesco Bagnaia chiuse ai piedi del podio in 4° posizione. Proprio il Cabroncito in ripresa potrebbe essere la variabile impazzita per il GP australiano.

