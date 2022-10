Pronostici GP Australia 2022, la MotoGP torna in pista a Phillip Island e anche su questo tracciato Francesco Bagnaia è favorito per la vittoria con la sua Ducati. Vediamo tutto quello che c’è da sapere per le migliori scommesse e FREE PICK sul Motomondiale.

Pronostici GP Australia 2022: i protagonisti del weekend

La MotoGP torna a Phillip Island, dove domenica mattina è in programma il Gran Premio d’Australia 2022 che torna dopo due anni di assenza dal calendario iridato. Pecco Bagnaia a tre gare dal termine si trova a soli due punti dalla testa della classifica attualmente occupata da Fabio Quartararo. Bagnaia, per gli esperti Sisal, è il grande favorito, in MotoGP, a Phillip Island vista la quota di @3,50. La Ducati, sul tracciato australiano, tra l’altro non trionfa proprio dal 2010, ultimo anno di Stoner con la Rossa a due ruote.

Pecco dovrà guardarsi in primis dal compagno di squadra, e padrone di casa, Jack Miller. Il pilota di Townsville è il più in forma di tutto il gruppo essendo reduce da un successo, in Giappone, e un secondo posto in Tailandia alle spalle di Miguel Oliveira. A Phillip Island Miller ha vinto, ma in Moto3, nel 2014 e sogna un trionfo sulla pista del cuore prima di salutare la Ducati dopo cinque stagioni. Thriller Jack profeta in patria come Doohan e Stoner è offerto @5,00.

Partono dalla terza fila dei favoriti Fabio Quartararo e Marc Márquez. Il campione del mondo in carica, in sella alla Yamaha, dovrà compiere un miracolo per respingere l’assalto delle Ducati e difendere la leadership iridata. Il francese, che non vince dal Gran Premio di Germania, nelle ultime 7 gare ha racimolato la miseria di 47 punti, permettendo a Bagnaia il recupero in classifica, ma se c’è una pista che sembra più adatta alla Yamaha del Diablo è proprio quella di Phillip Island, per via dei suoi curvoni veloci.

Possibili Outsiders a Phillip Island

Lo spagnolo della Honda, invece, è stato l’ultimo a vincere il Gran Premio d’Australia nel 2019. Il Cabroncito si è imposto tre volte sui tornanti australiani e va a caccia del primo successo stagionale. La vittoria di uno tra Quartararo e Márquez pagherebbe @6 volte la posta.

Attenzione anche alla KTM di Miguel Oliveira che ha trionfato nell’ultimo GP al Buriram ed ovviamente, ad Aleix Espargaro e alla sua Aprilia, che di recente ha fatto abbastanza bene in Australia. La pista sembra abbastanza congeniale alla moto di Noale, che potrebbe rappresentare una scheggia impazzita anche con l’altro pilota, Maverick Vinales.

Pronostici GP Australia 2022: tracciato e condizioni meteo a Phillip Island

Tracciato. Il circuito di Phillip Island, sito a Victoria, è entrato per la prima volta, nel calendario della MotoGP, nel 1989 e fino ad oggi ha ospitato 32 edizioni del Gran Premio d’Australia. Saltato l’appuntamento del 2020 del 2021 a causa della pandemia di Covid-19, il circuito torna ad ospitare una gara del Mondiale dopo l’ultima edizione disputata nel 2019 e vinta da Marquez. La pista è lunga 4,445 km e consta di 12 curve (5 a destra, 7 a sinistra) con il rettilineo più lungo che misura 900 metri. Il giro record resiste addirittura dal 2013, quando Marc Marquez su Honda fermò il cronometro in 1:28.108.

Record. I recordman in termini di vittorie nella top class sono comunque Valentino Rossi e Casey Stoner, che hanno ottenuto 6 successi a testa.

Meteo. Attenzione alla variabile meteo, l’umido potrebbe rendersi protagonista anche a Phillip Island, tracciato storicamente incerto per quello che riguarda le previsioni meteorologiche. Fino alle libere del sabato mattina, infatti, il bagnato potrebbe giocare un ruolo chiave nelle performance dei piloti. Diverso invece il discorso per le qualifiche e la gara, visto che l’asciutto potrebbe mescolare nuovamente le carte, rendendo incerto l’esito del fine settimana.

Pronostici GP Australia 2022: Programma completo e dove vedere il GP in TV

Il weekend australiano della MotoGP sarà trasmesso integralmente in diretta TV da Sky Sport MotoGP. In differita, TV8 trasmetterà solamente qualifiche e gara.

SKY SPORT MOTOGP

Venerdì 14 ottobre

0:55-1:40 Prove Libere 1

5:10-5:55 Prove Libere 1

Sabato 15 ottobre

0:55-1:40 Prove Libere 3

4:30-5:00 Prove Libere 4

5:10-5:50 Qualifiche

Domenica 16 ottobre

0:40-1:00 Warm-up

5:00 Gara

DIFFERITA TV8

Sabato 15 ottobre

14:00 Sintesi qualifiche di Moto3, Moto2 e MotoGP

Domenica 16 ottobre

14:15 Gara

Tutte le quote sul Motomondiale

Free Pick MotoGP Australia

