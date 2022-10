Quote MotoGP 17 Ottobre 2022. Francesco Bagnaia raccoglie altri punti a Phillip Island, Gran Premio d’Australia dove a vincere è stato Alex Rins. Intanto Pecco la prossima settimana può vincere il motomondiale a Sepang. Vediamo le combinazioni che servirebbero al ducatista.

Quote MotoGP 17 Ottobre: GP Australia, vince Rins ma festeggia anche Pecco

Spettacolo a Phillip Island dove è tornato il GP Australia 2022 dopo 3 anni di assenza. Gara pazzesca con sorpassi e contro sorpassi, quasi da moto 3, e alla fine a spuntarla è un super Alex Rins con la prima vittoria di questa stagione e quella che potrebbe essere l’ultima per Suzuki. Secondo un ritrovatissimo Marc Marquez.

Chiude il podio un costante Pecco Bagnaia che festeggia alla grande visto che il suo rivale, Fabio Quartararo, sbaglia ancora, ed è un altro errore sanguinoso. El Diablo comincia bene la gara rimanendo coi primi, ma al quinto giro finisce lunghissimo e torna in pista addirittura penultimo. Inizia la rimonta ma poco dopo cade a terra. Pecco ringrazia e ora comanda la generale con 14 punti di vantaggio. Ben 105 punti recuperati in poche gare, pazzesco.

Quote MotoGP 17 Ottobre: Pecco vicinissimo al motomondiale

Quattordici punti a due gare dal termine sono un bottino sufficiente per sognare il primo titolo mondiale in carriera. Ne sono convinti anche i bookmaker che vedono Francesco “Pecco” Bagnaia ormai a un passo dal mondiale con la sua Ducati; dopo il terzo posto nel GP d’Australia (e la caduta di Fabio Quartararo) l’italiano è ormai vicininissimo al titolo iridato con i betting analyst che lo vedono campione @1,12.

Ridotte al minimo le speranze di Fabio Quartararo, El Diablo è a secco di vittorie ormai da 8 gare ed quotato campione del mondo @5,75 volte la posta. Solo la matematica, invece, tiene vivi i sogni di Aleix Espargaro con l’Aprilia, con la quota per il titolo @50, così come Enea Bastianini con la sua incredibile vittoria mondiale quotata @500 volte la posta.

Bagnaia vince il mondiale a Sepang se…

– Vince la gara e Quartararo non fa meglio del 4° posto.

– Arriva 2°, Quartararo non fa meglio del 7° posto e Aleix Espargarò non vince la gara.

– Arriva 3°, Quartararo non fa meglio dell’11° posto e Aleix Espargarò arriva al massimo 3°.

– Si classifica 4°, Quartararo non fa meglio del 14° posto e Aleix Espargarò chiude giù dal podio.

– Arriva 5°, Quartararo chiude fuori dalla zona punti (16° o peggio) e Aleix Espargarò non va sul podio.

