Pronostici GP Malesia 2022. Si corre a Sepang che potrebbe essere teatro del ritorno alla vittoria del motomondiale da parte di Ducati, con Francesco Bagnaia protagonista di una grande rimonta. Vediamo i migliori Pronostici MotoGP per questo weekend.

Pronostici GP Malesia 2022: i protagonisti del weekend

Dopo le grandi emozioni offerte dal GP d’Australia, il Motomondiale nel fine settimana si sposta a Sepang per il GP della Malesia. Si tratta della 19a e penultima tappa della MotoGP 2022, che potrebbe già assegnare il titolo piloti. Attualmente, in testa alla classifica c’è Francesco Bagnaia, che in sella alla sua Ducati si è portato in testa al Mondiale al termine della precedente gara. Una rimonta mai verificatasi prima quella di Pecco, che nelle ultime otto gare ha recuperato a Fabio Quartararo qualcosa come 105 punti.

La pista di Sepang, inoltre, è più favorevole alla Rossa di Borgo Panigale, ragion per cui al francese servirà una vera e propria impresa per rientrare nella lotta che porta al titolo. Attenzione agli outsider come Alex Rins, che in sella alla Suzuki ha vinto la gara in Australia, oppure di Marc Marquez, che con la sua Honda si sta dimostrando molto competitivo nonostante la lunga inattività.

E poi ci saranno le Aprilia di Aleix Espargarò e Maverick Vinales, che lotteranno per le prime posizioni e per chiudere in crescendo una stagione che si era aperta alla grande, prima di una flessione negativa che ha tolto le speranze iridate per i centauri della moto di Noale.

Pronostici GP Malesia 2022: Bagnaia campione del mondo se…

Bagnaia ora ha 14 punti di vantaggio sul “Diablo”, dopo essere stato a -91, e potrebbe chiudere i giochi già a Sepang se si verificassero determinate combinazioni: Bagnaia vince e Quartararo finisce 4° o fa peggio; il ducatista chiude 2° e il campione del mondo in carica finisce dal 7° posto in giù; Pecco chiude la gara in Malesia al 3° posto, Quartararo finisce dall’11° posto in giù ed Aleix Espargarò non arriva 1° o 2°; il piemontese arriva 4°e Quartararo finisce 14° o peggio, mentre Aleix Espargarò non sale sul podio; Bagnaia potrebbe vincere il titolo anche arrivando 5° se il campione del mondo in carica chiudesse dal 16° posto in giù (fuori dalla zona punti) ed Aleix Espargarò non dovesse salire sul podio.

Pronostici GP Malesia 2022: tracciato e condizioni meteo a Sepang

Il tracciato di Sepang misura in totale 5.5 km e consta di 5 curve a sinistra e 10 a destra. Il primo Gran Premio di Malesia si è corso nel 1991, mentre nelle ultime due stagioni la corsa non si è tenuta per via dell’emergenza Covid-19. Il trasferimento a Sepang della corsa avviene solo nel 1999, con l’inaugurazione dell’International Circuit. Ad oggi, il record di vittorie spetta a Valentino Rossi con 6 successi, mentre Dani Pedrosa segue a quota 3, Casey Stoner è 3° con 2 affermazioni. Il record della pista lo detiene il ‘Dottore’, che il 3 novembre 2019 ha fermato il cronometro in 1’59″661 in sella alla sua Yamaha YZR-M1.

La variabile esterna può essere rappresentata dal meteo: al momento, è prevista pioggia sia venerdì sia sabato, mentre per la gara il cielo dovrebbe essere parzialmente nuvoloso.

Pronostici GP Malesia 2022: Programma completo e dove vedere il GP in TV

Il weekend di Sepang sarà trasmesso integralmente in diretta TV su Sky Sport MotoGP. TV8, invece, trasmetterà in differita la sintesi delle qualifiche e la gara.

DIRETTA SKY SPORT MOTOGP

Venerdi 21

ore 4.50-5.35, Prove libere 1

ore 9.05-9.50, Prove libere 2

Sabato 22

ore 4.50-5.35, Prove libere 3

ore 8.25-8.55, Prove libere 4

9.05-9.20, Qualifica 1

9.30-9.45, Qualifica 2

Domenica 23

ore 4.40-5.00, Warm Up

ore 9.00, Gara

DIFFERITA TV8

Sabato 22

ore 9.30, Moto 3, Moto 2 e Moto GP, Qualifiche, sintesi

Domenica 23

ore 13.50, MotoGP Gara

Tutte le quote sul Motomondiale

Free Pick MotoGP Malesia

