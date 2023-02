Il MotoGP riparte dal Portogallo, con il primo Gran Premio di stagione, che si disputerà domenica 26 marzo 2023, sul circuito Autódromo Internacional do Algarve. Pronostici e Quote Mondiale MotoGP 2023: Francesco Bagnaia favorito per il Bis.

MotoGp 2023: il calendario

26 marzo: Portogallo (Portimao)

2 aprile: Argentina (Termas de Rio Hondo)

16 aprile: Usa (Austin)

30 aprile: Spagna (Jerez)

14 maggio: Francia (Le Mans)

11 giugno: Italia (Mugello)

18 giugno: Germania (Sachsenring)

25 giugno: Olanda (Assen)

9 luglio: Kazakhstan (Sokol)

6 agosto: Gran Bretagna (Silverstone)

20 agosto: Austria (Red Bull Ring)

3 settembre: Catalunya (Montmelò)

10 settembre: San Marino e Riviera Rimini (Misano)

24 settembre: India (Buddh)

1 ottobre: Giappone (Motegi)

15 ottobre: Indonesia (Mandalika)

22 ottobre: Australia (Phillip Island)

29 ottobre: Thailandia (Chang)

12 novembre: Malesia (Sepang)

19 novembre: Qatar (Losail)

26 novembre: Comunità Valenciana (Ricardo Tormo)

Pronostici e Quote Mondiale MotoGP 2023: Francesco Bagnaia favorito per il Bis

Per i bookmaker è il Campione del Mondo in carica di Moto Gp, l’Italiano Francesco Bagnania il favorito anche per la nuova stagione. Francesco Bagnaia, in sella a Ducati è offerto vincente a quota 2.50 su Sisal e a quota 3 su Starcasinò.

Il secondo in quota è un altro pilota azzurro, Enea Bastianini, su Ducati, giocato vincente a quota 3.50. Dietro i due piloti italiani troviamo lo spagnolo Marc Marquez su Honda, bancato a quota 5.50, stessa quota offerta per il successo del francese Fabio Quartararo su Yamaha.

Più staccati , Jorge Martin, offerto vincente a quota 16, Brad Binder e Maverik Vinales, entrambi offerti vincenti a quota 25, mentre a quota 33 troviamo ben 6 piloti, Joan Mir, Jack Miller, Aleix Espargaro, Luca Marini, Johann Zarco e Alex Rins.