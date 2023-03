Pronostici GP Portimao 2023. Dopo esserci già scaldati con due Gran Premi di Formula 1, nel fine settimana tocca alla prima tappa della stagione 2023 di MotoGP in Portogallo con il Gran Premio di Portimao che apre l’annata 2023 del motomondiale con Pecco Bagnaia campione del mondo in carica su Ducati.

Pronostici GP Portimao 2023: le novità della stagione

Tutto pronto dall’Autodromo Internacional do Algarve per il primo Gran Premio del motomondiale, il GP Portimao 2023 che inizia con Francesco Bagnaia campione del mondo MotoGP in carica e pilota da battere sulla Ducati ufficiale. Sarà una lunga stagione da 21 gare, che diventano praticamente il doppio, 42, considerando la novità della Sprint Race, presente al sabato in ogni GP. Le novità non si esauriscono qui visto che ci saranno anche 2 new entry tra i GP con India e Kazakistan.

Parlando della sprint race, la vera novità che impatterà anche a livello scommesse, a differenza della Sprint Race della Formula 1, si correrà con la stessa griglia di partenza della domenica, ma con un punteggio e giri dimezzati. Il venerdì si deciderà la Q1 e l’ingresso diretto in Q2. Sabato si svolgerà la gara Sprint. E domenica 25 giri decideranno chi si aggiudicherà i primi 25 punti della stagione.

Il Campionato partirà il 26 marzo in Portogallo e si chiuderà il 26 novembre a Valencia, con in mezzo quattro settimane di stop tra luglio e agosto.

Saranno 22 i piloti al via, con 8 nuovi abbinamenti. Joan Mir in Honda Factory, Alex Rins in Honda LCR e Jack Miller in KTM, c’è grande aspettativa in Enea Bastianini. Il #23 correrà nel Team Factory Ducati accanto al neo campione del mondo Bagnaia, mentre Alex Marquez ha preso il suo posto del Team Gresini. Debutto per il Team satellite Aprilia RNF con Miguel Oliveira e Raul Fernandez e per il rookie Augusto Fernandez, Team GASGAS

Pronostici GP Portimao 2023: la situazione al via e le quote antepost

La Ducati si è dimostrata la moto più forte nei test invernali e in queste condizioni Francesco Bagnaia, campione in carica, è giustamente il favorito. Attenzione anche alle non ufficiali visto che saranno ben otto le Desmosedici, quattro Factory (quelle del Team interno e del Pramac Racing, ndr) e quattro SAT, quelle del VR46 Racing Team (particolare attenzione a Luca Marini e Marco Bezzecchi) e del Team Gresini.

Insieme alla Ducati si è dimostrata molto competitiva l’Aprilia. La nuova RS-GP ha convinto i piloti ufficiali Aleix Espargarò e Maverick Vinales. Bene anche le RS-GP 2022 affidate al Team RNF di Miguel Oliveira e Raul Fernandez.

Inseguono Yamaha, Honda e KTM. La casa di Iwata schiererà due sole moto, le ufficiali di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. I test hanno detto che il francese è sempre competitivo mentre ha faticato così come tutta la scorsa stagione l’italo-brasiliano Franco Morbidelli.

La Honda è molto lontana dalla vetta e Marc Marquez ha lanciato l’allarme sin dal primo test in ottica 2023. La casa di Tokio quest’anno schiererà due Campioni del Mondo (Marc Marquez e Joan Mir) e un ottimo pilota (Alex Rins) ma la RC213V non è ancora a livello di Ducati e Aprilia.

Passando alla KTM, il Team ufficiale ha affiancato al confermato Brad Binder l’australiano Jack Miller. L’ex Ducati non ha ancora assorbito il cambiamento alla RC16, ma nell’ultimo test di Portimao si sono visti dei miglioramenti.

Pronostici GP Portimao 2023: tracciato e condizioni meteo

Tracciato. L’Autodromo Internacional do Algarve è stato inaugurato il 2 novembre 2008 dal WorldSBK quando si sono diretti in Portogallo per il round finale di quella stagione. In termini di layout del circuito attuale ha 15 curve: nove a destra, sei a sinistra. L’ondulazione a Portimao è incredibile e il rettilineo principale permetterà ai piloti della MotoGP di spingere prima della discesa che precede curva 1.

Precedenti. Nel 2020 a vincere fu Miguel Oliveira in sella alla KTM Tech3 mentre nella stagione 2021 la prima gara sul circuito portoghese è stata conquistata da Quartararo e la seconda da Francesco Bagnaia. Lo scorso anno vinse Fabio Quartararo davanti a Johann Zarco e Aleix Espargarò.

Meteo. Al momento è previsto bel tempo per tutto il weekend, con una temperatura massima di 22 gradi.

Programma completo e dove vedere il GP in TV

Venerdì 24 marzo 2023

FP1 Moto3: 10:00-10:35

FP1 Moto2: 10:50-11:30

FP1 MotoGP: 11:45-12:30

FP2 Moto3: 14:15-14:50

FP2 Moto2: 15:05-15:45

FP2 MotoGP: 16:00-17:00

Sabato 25 marzo 2023

FP3 Moto3: 9:40-10:10

FP3 Moto2: 10:25-10:55

FP3 MotoGP: 11:10-11:40

Qualifiche 1 MotoGP: 11:50-12:05

Qualifiche 2 MotoGP: 12:15-12:30

Qualifiche 1 Moto3: 13:50-14:05

Qualifiche 2 Moto3: 13:50-14:05

Qualifiche 1 Moto2: 14:45-15:00

Qualifiche 2 Moto2: 15:10-15:25

Sprint Race MotoGP: 16:00

Domenica 26 marzo 2023

Warm-Up MotoGP: 10:45-10:55

Gara Moto3: 12:00

Gara Moto2: 13:15

Gara MotoGP: 15:00

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8, trasmetterà la diretta delle qualifiche e della Sprint Race al sabato e la differita delle tre gare alla domenica.

TV8 Sabato 25 marzo

Qualifiche in diretta delle tre classi e della Sprint Race

TV8 Domenica 26 marzo

Differita gare:

Moto3 alle 14:15

Moto2 alle 15:30

MotoGP alle 17:00

