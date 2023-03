Quote MotoGP 27 marzo 2023. Buona la prima, anzi buonissima la prima per Ducati e il campione in carica Francesco Bagnaia che vince sia la sprint che la gara di domenica e mette già le cose in chiaro, con la quota antepost per il bis nel motomondiale che crolla @1.50. Ottimo Mavericks Vinales con Aprilia, sarà davvero lui il primo avversario di Pecco? Deludente Quartararo con Yamaha, folle Marc Marquez con Honda.

Quote MotoGP 27 marzo 2023: risultati a Portimao

Dopo la Sprint Race del sabato, Francesco Bagnaia vince anche il gran premio del Portogallo della MotoGP. Il campione del mondo in carica, partito dalla seconda piazza, dimostra di essere il candidato numero uno anche al titolo del 2023 al termine di una gara condotta con autorevolezza. La sua Ducati ufficiale è una moto quasi perfetta e il feeling con il pilota piemontese è alto.

Nulla da fare per la concorrenza, per ora, con Maverick Vinales (Aprilia) che sale sul secondo gradino del podio, mentre Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46) conquista il gradino più basso. Non ha preso parte alla gara Enea Bastianini, per via dell’infortunio rimediato sabato, mentre Luca Marini è caduto quando era in lotta per un posto nella top 10. Al quarto posto la Ducati Pramac di Johann Zarco, che si piazza davanti alla Ducati Gresini di Alex Marquez, mentre a ruota troviamo all’arrivo le due KTM guidate da Brad Binder e Jack Miller.

Tra i ritirati anche Marc Marquez con la Honda ufficiale commette un grave errore al via e stende l’idolo di casa Miguel Oliveira, che era in lotta per le posizioni che contano al suo debutto con Aprilia. Il Cabroncito o è stato inoltre sanzionato dalla direzione gara per l’incidente causato con due long lap penalty da scontare nella prossima gara e ha riportato anche un problema alla mano e salterà il prossimo GP dell’Argentina.

Giornata da dimenticare anche per Fabio Quartararo, che con la sua Yamaha non è riuscito ad andare oltre l’8° posto dopo una gara che lo ha visto in maniera praticamente costante nelle retrovie. Chiudono la top 10 Aleix Espargarò (Aprilia), Alex Rins e Joan Mir.

Quote MotoGP 27 marzo 2023: Quote antepost sul motociclismo

La stagione di MotoGP riparte da Francesco Bagnaia, autore di una splendida doppietta (Sprint e gara) in Portogallo: bottino pieno per Pecco, che guida la classifica con 37 punti all’attivo, già 12 in più del primo inseguitore, Maverick Vinales. La vittoria del secondo mondiale per Bagnaia crolla @1,50.

Decisamente più staccata la concorrenza, con Enea Bastianini e Vinales a una quota @8. Tra gli altri pretendenti al titolo, il successo finale di Fabio Quartararo paga @10 volte la posta, mentre Marc Marquez, al centro delle polemiche dopo i fatti del Portogallo è quotato @15.

Comparatore quote con le migliori proposte antepost sul mercato americano per la vittoria finale del motomondiale.

Le classifiche del motomondiale

MotoGP, GP Portogallo 2023: Ordine d’arrivo

1 Francesco Bagnaia (Ducati)

2 Maverick Vinales (Aprilia)

3 Marco Bezzecchi (Ducati)

4 Johann Zarco (Ducati)

5 Alex Marquez (Ducati)

6 Brad Binder (KTM)

7 Jack Miller (KTM)

8 Fabio Quartararo (Yamaha)

9 Aleix Espargarò (Aprilia)

10 Alex Rins (Honda)

11 Joan Mir (Honda)

12 Takaaki Nakagami (Honda)

13 Augusto Fernandez (KTM)

14 Franco Morbidelli (Yamaha)

15 Raul Fernandez (Aprilia)

Ritirati:

Luca Marini (Ducati)

Jorge Martin (Ducati)

Fabio Di Giannantonio (Ducati)

Miguel Oliveira (Aprilia)

Marc Marquez (Honda)

MotoGP 2023: classifica piloti

1 BAGNAIA Francesco ITA 37

2 VIÑALES Maverick SPA 25

3 BEZZECCHI Marco ITA 16

4 ZARCO Johann FRA 15

5 MILLER Jack AUS 15

6 MARQUEZ Alex SPA 12

7 ESPARGARO Aleix SPA 11

8 BINDER Brad RSA 10

9 MARTIN Jorge SPA 9

10 QUARTARARO Fabio FRA 8

11 MARQUEZ Marc SPA 7

12 RINS Alex SPA 6

13 MIR Joan SPA 5

14 NAKAGAMI Takaaki JPN4

15 FERNANDEZ Augusto SPA 3

16 OLIVEIRA Miguel POR 3

17 MORBIDELLI Franco ITA 2

18 FERNANDEZ Raul SPA 0

19 DI GIANNANTONIO Fabio ITA 0

Prossimo GP, si torna in pista in Argentina

Il prossimo weekend torna subito in pista la MotoGP (c’è anche la Formula 1 in Australia). Come la F1, anche la stagione del motomondiale inizia bene, con un piccolo profitto grazie alla vittoria del sabato di Bagnaia preso a doppio stake in quota @2.25, ma purtroppo non va il cippino sulla quota di valore che avevamo dato anche come FREE PICK nel nostro canale Telegram, la pole di Bastianini @15 (avevamo azzardato anche la quota alta di Alex Espargaro @21, sempre per la pole position).

Se parliamo di scommesse, la Sprint Race del sabato blocca le giocate sulla gara di domenica. Bisogna prima vedere la sprint del sabato, che ci può dare anche un idea sulla gara di domenica, anche se le similitudini vanno prese con le pinze visto che si gioca con altri assetti e gomme, e si tratta di una gara veloce della metà dei giri rispetto al solito. Tornando al prossimo Gran Premio, il GP Argentina si correrà dal 31 marzo al 2 aprile.

Per i consigli sul motomondiale (e in generale sui motori) vi diamo appuntamento al giovedì con la FREE PICK che esce sul canale pubblico di TELEGRAM. Per i contenuti completi e tutte le pick sui motori (e non solo) con motivazioni, aggiornamenti e stake, entra nel VIP di BETTING MANIAC.