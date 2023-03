Pronostici GP Argentina 2023. Non c’è sosta per il motomondiale che questa settimana, a Termas de Rio Hondo, corre la seconda gara della stagione 2023 di MotoGP. In Argentina non ci sarà Marquez (nemmeno Oliveira) e l’uomo da battere è ancora una volta Pecco Bagnaia, dopo la doppietta all’esordio in Portogallo.

Pronostici GP Argentina 2023: i favoriti a Rio Hondo

Giusto il tempo di archiviare il GP del Portogallo che la MotoGP deve già prepararsi per la seconda corsa della stagione, ovvero il Gran Premio d’Argentina.

Le Ducati non sembrano avere storicamente un grande feeling con la pista argentina, ma Francesco Bagnaia, vincitore sia della Sprint Race sia della gara domenicale al Portimao, si candida come favorito numero uno al successo in Argentina, che rappresenterebbe anche la prima assoluta per la casa di Borgo Panigale.

Grandi assenti. Al contrario un pilota che qui si è sempre trovato alla grande, e che poteva essere protagonista anche questo weekend, è Marc Marquez, ma lo spagnolo salterà l’appuntamento per via di un intervento chirurgico alla mano (non correrà nemmeno Miguel Oliveira, tirato giù dal Cabroncito subito al GP di casa). Non ci sarà nemmeno Enea Bastianini che si è infortunato nella prima Sprint Race dell’anno. Scongiurata l’operazione ed un lungo stop, il pilota italiano punta a rientrare ad Austin.

Parte più indietro Fabio Quartararo, che sta faticando con una Yamaha parsa in grande difficoltà in terra lusitana. Insomma, i rapporti di forza devono ancora essere definiti e il circuito argentino potrebbe dare qualche indicazione in più in questo senso ma si parte con le Ducati nettamente superiori (attenzione anche ai team satellite), con Aprilia e Ktm in grande crescita mentre le grandi case giapponesi, Honda e Yamaha, sembra essere ancora alle prese con molti problemi.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici GP Argentina 2023: tracciato e condizioni meteo

Si correrà nel weekend sul Termas de Rio Hondo, circuito progettato dall’italiano Jarno Zaffelli nella provincia di Santiago del Estero nel Nord dell’Argentina. Dopo essersi disputato saltuariamente fino al 1999, il GP d’Argentina è entrato stabilmente nel calendario del Motomondiale a partire dal 2014, anche se nel 2020 e nel 2021 l’appuntamento è saltato per via dell’emergenza da Covid-19. Nel 2022 la pista del Termas de Rio Hondo è entrata nella storia della MotoGP per via della prima vittoria nella top class da parte dell’Aprilia di Aleix Espargarò.

Il tracciato è lungo in totale 4.806 m e consta di 14 curve. Il record della pista lo detiene Valentino Rossi, che nel 2015 ha fermato il tempo con la sua Yamaha in 1:39.019. I recordman di vittorie sono Mick Doohan, Hugh Anderson e Marc Márquez, appaiati in testa a quota 3 successi, mentre il “Dottore” è l’unico italiano ad aver vinto in Argentina nella classe regina, proprio nel 2015.

Programma completo e dove vedere il GP in TV

Il weekend argentino della MotoGP sarà trasmesso integralmente da Sky sul canale Sky Sport MotoGP. In streaming, invece, appuntamento live su Sky Go e Now TV. TV8 (anche in streaming sul sito TV8.it) trasmetterà in diretta solo la Sprint Race, la gara di domenica 2 aprile solo in differita.

DIRETTA TV SKY MOTOGP

Venerdì 31 marzo 2023

ore 15:45 Prove Libere 1

ore 20:00 Prove Libere 2

Sabato 1 aprile 2023

ore 15:50 Prove Libere 3

ore 20:00 Sprint Race

Domenica 2 aprile 2023

ore 19:00 Gara

Tutte le quote sul GP Argentina

Free Pick MotoGP Argentina

Per questo weekend ci concentriamo sulle qualifiche del sabato, andando a giocare una DOPPIA @2.24 sui testa a testa. Prendiamo Zarco meglio di Mir e anche Rins meglio classificato rispetto a Fernandez.

Per i contenuti completi e tutte le pick sui motori (e non solo) con motivazioni, aggiornamenti e stake, entra nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.