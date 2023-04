MotoGP Risultati GP Argentina 2023. Marco Bezzecchi porta la Ducati sul gradino più alto di Termas de Rio Hondo, ma è la Ducati meno attesa visto che Francesco Bagnaia cade e lo zero pesa, tanto da spingere proprio il Bez come nuovo leader del motomondiale.

MotoGP Risultati GP Argentina 2023: risultati a Termas de Rio Hondo

Marco Bezzecchi domina sul circuito bagnato di Termas de Rio Hondo e conquista il Gp d’Argentina, secondo atto della stagione di MotoGP per un motomondiale sempre più imprevedibile, anche se con la costante delle Ducati (ufficiali o satellite che siano) superiori al resto delle moto. Per il pilota del Team Mooney VR46 (la squadra di Valentino Rossi) è il primo successo in carriera in top class. Complice anche la caduta di Francesco Bagnaia, vincitore del primo gran premio, Bezzecchi diventa il nuovo leader del Mondiale.

Sul podio del Gp d’Argentina gli fanno compagnia Johann Zarco e Alex Marquez, autore di una gara senza sbavature dopo la pole del sabato. Ottimo quarto posto per un redivivo Franco Morbidelli, positivo per tutto il weekend.

Sul circuito argentino una giornata no per i favoriti del Mondiale. Oltre alla caduta di Bagnaia, da segnalare anche le difficoltà di Fabio Quartararo: il francese finisce ultimo dopo un contatto con Nakagami ed è costretto a una grande rimonta chiudendo in settima piazza. Gara da dimenticare anche per le Aprilia e le Honda e anche per la KTM di Brad Binder, che dopo la vittoria della Sprint Race del sabato, si ritira nella gara principale della domenica.

MotoGP Risultati GP Argentina 2023: le classifiche

GP Argentina: l’ordine d’arrivo

Marco Bezzecchi (Ducati)

Johann Zarco (Ducati)

Alex Marquez (Ducati)

Franco Morbidelli (Yamaha)

Jorge Martin (Ducati)

Jack Miller (KTM)

Fabio Quartararo (Yamaha)

Luca Marini (Ducati)

Alex Rins (Honda)

Fabio Di Giannatonio (Ducati)

Augusto Fernandez (Gas Gas)

Maverick Vinales (Aprilia)

Takaaki Nakagami (Honda)

Raul Fernandez (Aprilia)

Aleix Espargaro (Aprilia)

Francesco Bagnaia (Ducati)

Brad Binder (KTM)

MOTOGP – CLASSIFICA PILOTI

Marco Bezzecchi 50

Francesco Bagnaia 41

Johann Zarco 35

Alex Marquez 33

Maverick Vinales 32

Jack Miller 25

Brad Binder 22

Jorge Martin 22

Franco Morbidelli 21

Fabio Quartararo 18

Luca Marini 15

Alex Rins 13

Aleix Espargaro 12

Augusto Fernandez 8

Marc Marquez 7

Takaaki Nakagami 7

Fabio Di Giannantonio 6

Joan Mir 5

Miguel Oliveira 3

Raul Fernandez 2

Quote antepost del motomondiale

Un motomondiale sempre più imprevedibile, con un nuovo leader, Marco Bezzecchi, ma ancora tantissimi GP da correre e Pecco Bagnaia rimane il favorito e con quota anche molto bassa @1.65, ma poi arriva proprio il Bez @6.50 che scavalca Mavericks Vinales @7.50. Più indietro, in doppia cifra, Enea Bastianini @10 che non ha corso neanche in Argentina, ma dovrebbe tornare ad Austin. Balzo in avanti di Johan Zarco @15 che aggancia un Fabio Quartararo in grande affanno con Yamaha, e Marc Marquez che non ha corso in Argentina, dopo il pasticcio dello scorso GP, e ha una penalizzazione che pende sulla sua testa.

Prossimo GP: il 16 aprile si torna negli Stati Uniti

Il prossimo weekend di Pasqua non ci saranno gare per quanto riguarda la MotoGP (e anche per la F1) che tornerà il 16 aprile col GP di America, negli Stati Uniti, ad Austin.

