Pronostici MotoGP GP Austin 2023. Si torna in pista con le due ruote e col motomondiale che dopo l’Argentina sale a nord, negli Stati Uniti, e fa tappa in Texas col Gran Premio d’America. Il menu non cambia, le Ducati, e in particolare Francesco Bagnaia, rimangono i protagonisti da battere. Vediamo i migliori pronostici motori, MotoGP, col Gran Premio delle Americhe.

Pronostici MotoGP GP Austin 2023: i protagonisti del Gran Premio delle Americhe

Il Motomondiale riparte da Austin, Texas, dove domenica è in programma il Gran Premio delle Americhe, terza tappa della MotoGP, dopo che le prime 2 hanno visto un predominio Ducati. Ancora una volta si conteranno le assenze ma quelle che pesano più di tutte sono sicuramente Marc Márquez, vincitore in sette delle nove precedenti edizioni, ed Enea Bastianini, con la Ducati ufficiale che schiererà al suo posto Michele Pirro, il quale trionfò sul tracciato texano lo scorso anno.

Pecco Bagnaia deve voltare pagina dopo la caduta e lo zero nel weekend nero in Argentina, e va a caccia di rivincite su una pista che lo ha visto trionfare solo nel 2018 ma in Moto2. Il campione del mondo della MotoGP è però, secondo gli esperti Sisal, ancora una volta il grandissimo favorito per la vittoria ad Austin, ipotesi che si gioca @2,50.

Il primo avversario di Bagnaia è Jorge Martín, Ducati Pramac, che potrebbe esaltarsi sui tornanti del tracciato americano. Lo spagnolo, che qui ha trionfato in Moto3 sempre nel 2018, cerca la seconda vittoriain carriera in MotoGP, un ipotesi che si gioca @4.00 volte la posta. Sul terzo gradino del podio, tra i favoriti, si piazza Maverick Viñales che sembra aver trovato il feeling giusto con la sua Aprilia. Il pilota spagnolo della moto di Noale (che non vince da oltre due anni) si gioca @5,00.

Non vuole smettere di sognare invece Marco Bezzecchi, leader della MotoGP, il quale, dopo aver dominato il Gran Premio di Argentina, vuol ripetersi anche in terra nordamericana. Il pilota del VR46 Racing Team arriva ad Austin carico e pronto a mostrare alla concorrenza che non si trova davanti a tutti per caso: Bez vincente si gioca @6,00.

Partono indietro sia Fabio Quartararo, Yamaha, che Aleix Espargaró, con l’Aprilia, entrambi offerti @9,00 mentre Brad Binder, con la prima delle KTM, è in quota @16. Serve invece una vera e propria impresa all’unico pilota del Motomondiale capace di vincere ad Austin in tutte e tre le categorie, Álex Rins. Lo spagnolo della LCR Honda infatti difficilmente riuscirà a bissare il successo in MotoGP ottenuto nel 2019 visto che la sua vittoria pagherebbe @100 volte la posta.

Pronostici MotoGP GP Austin 2023: circuito e condizioni meteo

Circuito. Il COTA (Circuit of the Americans) misura 5.5 Km e conta 11 curve a sinistra e 9 a destra. Il primo settore è caratterizzato dalla salita della prima curva, ben 41 metri di dislivello, e prosegue con una sequenza di curve medio veloci.

Meteo. Al momento il meteo prevede tempo incerto venerdì e sabato e sole alla domenica.

Programma completo e dove vedere il GP in TV

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato e differita delle tre gare della domenica.

Venerdì 14 aprile

FP1 Moto3: 16:00 – 16:35

FP1 Moto2: 16:50 – 17:30

FP1 MotoGP: 17:45 – 18:30

FP2 Moto3: 20:15 – 20:50

FP2 Moto2: 21:05 – 21:45

FP2 MotoGP: 22:00 – 23:00

Sabato 15 aprile

FP3 Moto3: 15:40 – 16:10

FP3 Moto2: 16:25 – 16:55

FP3 MotoGP: 17:10 – 17:40

Qualifiche MotoGP: 17:50 – 18:30

Qualifiche Moto3: 19:50 – 20:30

Qualifiche Moto2: 20:45 – 21:25

Sprint MotoGP: 22:00

Domenica 16 aprile

Warm – Up MotoGP: 16:45 – 16:55

Gara Moto3: 18:00

Gara Moto2: 19:15

Gara MotoGP: 21:00

Tutte le quote sul GP d’America

In comparazione con le quote Sisal, sopra descritte, vediamo anche le principali quote Snai.

Free Pick MotoGP Austin

