MotoGP Risultati GP delle Americhe 2023. Il weekend di Austin sembrava essere iniziato al meglio per il grande favorito, Pecco Bagnaia, che ha prima fatto la pole, poi ha vinto la sprint race, anche se è caduto in gara alla domenica, un altro zero dopo l’Argentina. Vince Rins con la Honda, Bezzecchi rimane in testa alla classifica piloti, ma i bookmakers sono sempre con Pecco e la Ducati che sta dominando in questa stagione, anche con i team satellite.

MotoGP Risultati GP delle Americhe 2023: risultati ad Austin

Alex Rins vince il Gran Premio delle Americhe della classe MotoGp, terzo appuntamento del Motomondiale 2023. Sul circuito di Austin, in Texas, il pilota spagnolo ha preceduto Luca Marini e Fabio Quartararo. Quarta la Aprilia di Maverick Vinales, 6° il leader del Mondiale Bezzecchi. Completano la top ten Zarco (Pramac), Morbidelli (Yamaha), Di Giannantonio (Ducati Gresini) e Augusto Fernandez (Gas Gas).

Cade, a 13 giri dal termine mentre era in testa alla gara, il campione del mondo Francesco Bagnaia, dopo un weekend da protagonista con la pole position e la vittoria nella sprint-race. Per Rins è la prima vittoria in carriera con la Honda del team LCR. Primo podio, invece, per il fratello di Valentino Rossi sulla Ducati del team VR46.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

MotoGP Risultati GP delle Americhe 2023: le classifiche

MotoGP, GP delle Americhe: ordine d’arrivo

A. RINS

L. MARINI+3.498

F. QUARTARARO+4.936

M. VIÑALES+8.318

M. OLIVEIRA+9.989

M. BEZZECCHI+12.049

J. ZARCO+12.242

F. MORBIDELLI+20.399

F. DI GIANNANTONIO+27.981

A. FERNANDEZ+28.217

MotoGP, classifica piloti

M. Bezzecchi 64

F. Bagnaia 53

A. Rins 47

M. Vinales 45

J. Zarco 44

L. Marini 38

F. Quartararo 34

A. Marquez 33

B. Binder 30

J. Martin 29

F. Morbidelli 29

J. Miller 26

A. Espargaro 18

M. Oliveira 16

A. Fernandez 14

Di Giannantonio 13

Nakagami 8

M. Marquez 7

J. Mir 5

M. Pirro 5

J. Folger 4

S. Bradl

R. Fernandez 2

Quote antepost del motomondiale

Per i consigli sul motomondiale (e in generale sui motori) vi diamo appuntamento al giovedì con la FREE PICK che esce sul canale pubblico di TELEGRAM. Per i contenuti completi e tutte le pick sui motori (e non solo) con motivazioni, aggiornamenti e stake, entra nel VIP di BETTING MANIAC.