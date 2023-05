MotoGP Risultati GP Jerez 2023. Francesco Bagnaia torna alla vittoria e si riprende la testa della classifica del motomondiale, vista anche la caduta di Bezzecchi. Bene anche le KTM, ora test sempre a Jerez prima del GP di Francia.

MotoGP Risultati GP Jerez 2023: Pecco Bagnaia torna a vincere

A Jerez Francesco Bagnaia vince il GP di Spagna della MotoGP al termine di una gara ricca di emozioni. Come successo nella Sprint Race, infatti, la gara è stata subito fermata con bandiera rossa per l’incidente che ha coinvolto Quartararo e Oliveira. Il pilota Yamaha è riuscito a ripartire, Oliveira invece no: per lui lussazione dell’omero della spalla sinistra. Alla ripartenza partono forte le KTM, con Brad Binder che ha la meglio sul compagno di box Jack Miller, ma è poi la Ducati di Pecco a beffarle alla bandiera a scacchi.

Caduta di Marco Bezzecchi che lancia Bagnaia anche come il nuovo leader del mondiale con 22 punti di vantaggio proprio sul connazionale.

Bilancio del weekend spagnolo tutto sommato positivo per la KTM che con Binder e Miller centra il podio bis dopo quello della Sprint Race (nell’occasione Binder primo e Miller terzo). Un risultato importante, soprattutto guardando anche al settimo posto della wild card Dani Pedrosa che chiude alle spalle di Jorge Martìn, Aleix Espargaro e Luca Marini, ma davanti ad Alex Marquez, Nakagami e Quartararo. A punti anche Franco Morbidelli, Di Giannantonio, Augusto Fernandez, Bradl e Raul Fernandez. Oltre a Oliveira, ko anche il già citato Bezzecchi, Vinales, Zarco, Rins e Mir.

MotoGP Risultati GP Jerez 2023: le classifiche

MotoGP, GP Spagna: l’ordine d’arrivo

1. Francesco Bagnaia (Ducati)

2. Brad Binder (KTM)

3. Jack Miller (KTM)

4. Jorge Martin (Ducati)

5. Aleix Espargarò (Aprilia)

6. Luca Marini (Ducati)

7. Dani Pedrosa (KTM)

8. Alex Marquez (Ducati)

9. Takaaki Nakagami (Honda)

10. Fabio Quartararo (Yamaha)

11. Franco Morbidelli (Yamaha)

12. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

13. Augusto Fernandez (KTM)

14. Stefan Bradl (Honda)

15. Raul Fernandez (Aprilia)

16. Iker Lecuona (Honda)

17. Jonas Folger (KTM)

Rit. Maverick Vinales (Aprilia)

Rit. Johann Zarco (Ducati)

Rit. Marco Bezzecchi (Ducati)

Rit. Alex Rins (Honda)

Rit. Joan Mir (Honda)

MotoGP: classifica piloti

1) Francesco Bagnaia 87

2) Marco Bezzecchi 65

3) Brad Binder 62

4) Jack Miller 49

5) Maverick Vinales 48

6) Luca Marini 48

7) Jorge Martin 48

8) Alex Rins 47

9) Johann Zarco 46

10) Alex Marquez 41

11) Fabio Quartararo 40

12) Franco Morbidelli 34

13) Aleix Espargaro 29

14) Miguel Oliveira 21

15) Fabio Di Giannantonio 17

16) Augusto Fernandez 17

17) Takaaki Nakagami 14

18) Dani Pedrosa 14

19) Marc Marquez 7

20) Joan Mir 5

21) Michele Pirro 5

22) Jonas Folger 4

23) Raul Fernandez 3

24) Stefan Bradl 2

25) Enea Bastianini 0

26) Iker Lecuona 0

27) Pol Espargaro 0

MotoGP: classifica dei team

1) Red Bull KTM Factory 124

2) Mooney VR46 Ducati 113

3) Prima Pramac Ducati 94

4) Ducati factory 92

5) Aprilia factory 77

6) Yamaha factory 74

7) LCR Honda 61

8) Gresini Racing Ducati 58

9) Aprilia WithU RNF 24

10) Gas Gas KTM21

11) Repsol Honda12

12) Team HRC2

