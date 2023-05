Pronostici MotoGP GP Francia 2023. Il Motomondiale torna in pista con Pecco Bagnaia favorito anche a Le Mans, dopo che in Spagna si è ripreso la testa della classifica piloti. In Francia si attende il riscatto di Fabio Quartararo, il pilota di casa, ma attenzione anche al rientro di Marc Marquez, e al meteo che potrebbe mescolare le carte in tavola.

Pronostici MotoGP GP Francia 2023: i protagonisti a Le Mans

La MotoGP riparte dal GP di Francia sul circuito di Le Mans per il quinto atto della stagione del motomondiale. Dopo il successo di Jerez de la Frontera, Pecco Bagnaia è tornato in testa al Mondiale con 22 punti di vantaggio su Marco Bezzecchi (Mooney VR46). In attesa di capire se il campione del mondo si confermerà anche sul circuito francese, nel box avrà un nuovo compagno di scuderia, visto che Danilo Petrucci rimpiazzerà l’infortunato Enea Bastianini, ultimo vincitore su questo circuito proprio lo scorso anno.

Rientra invece Marc Marquez, pronto a tornare in sella alla sua Honda dopo aver saltato le ultime tre gare per la frattura al primo metacarpo della mano destra. Novità anche in casa Aprilia, che porterà in pista il collaudatore Lorenzo Savadori al posto di Miguel Oliveira (out per la frattura all’omero rimediata nell’incidente con Quartararo al via del GP di Spagna). Maverick Vinales ed Aleix Espargarò hanno commesso entrambi un passo falso nell’ultimo GP, ma hanno il potenziale per tornare a giocarsi la vittoria a Le Mans.

Proprio Fabio Quartararo è chiamato al riscatto dopo il difficile weekend di Jerez in sella alla sua Yamaha e nel GP di casa. Il tracciato di Le Mans ha molto grip e potrebbe facilitare il lavoro della Yamaha, rendendo competitivo non solo El Diablo, ma anche Franco Morbidelli.

Attenzione alle KTM che si inseriscono nella platea dei contendenti al titolo mondiale con Jack Miller e Brad Binder positivi a Jerez.

Pronostici MotoGP GP Francia 2023: circuito e condizioni meteo

Tracciato. Il circuito Bugatti misura 4.2 Km e conta 14 curve, 5 a sinistra e 9 a destra. Il rettilineo più lungo misura 674 metri. Il circuito francese entrò nel calendario del Motomondiale alla fine degli anni sessanta.

Record. Quella del 2023 sarà la 61a edizione del Gran Premio di Francia per la classe regina, il cui leader nel palmares è Jorge Lorenzo, unico pilota capace di raggiungere le cinque affermazioni (2009, 2010, 2012, 2015, 2016). Sono invece quattro i piloti in attività ad aver già trionfato a Le Mans: 3 successi per Marc Marquez (2014, 2018, 2019); una vittoria, invece, per Maverick Viñales (2017), Jack Miller (2021) ed Enea Bastianini (2022). Non mancano ovviamente i successi italiani: già citato quello ottenuto da Bastianini nel 2022, che è stato preceduto da altri 12. 4 portano la firma di Giacomo Agostini (1969, 1970, 1972, 1975) e 3 quella di Valentino Rossi (2002, 2005, 2008). Si aggiungono, inoltre, un successo a testa raccolti da Alfredo Milani (1951), Marco Lucchinelli (1981), Max Biaggi (2001), Marco Melandri (2006) e Danilo Petrucci (2020).

Meteo. Le previsioni delle condizioni atmosferiche non sono clementi. Venerdì non dovrebbe piovere (20% di possibilità al momento) ma sarà nuvoloso e abbastanza freddo (18° di massima). Al sabato aspettiamoci pioggia (80% di possibili precipitazioni) mentre per la gara di domenica torna nuvoloso ma con solo il 20% di possibilità di gara bagnata.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Programma completo e dove vedere il GP in TV

Il weekend del Gran Premio di Francia sarà trasmesso da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà in diretta ogni sessione e Sky Sport 1 (201). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) saranno visibili qualifiche e gara in differita, mentre la Sprint Race sarà in diretta.

Venerdì 12 maggio

Ore 10.45-11.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 15.00-16.00 Prove libere 2 MotoGP

Sabato 13 maggio

Ore 10.10-10.40 Prove libere MotoGP

Ore 10.50-11.05 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 11.15-11.30 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 15.00 Sprint Race MotoGP

Domenica 14 maggio

Ore 09.45-09.55 Warm-up MotoGP

Ore 12.15 Gara Moto2

Ore 14.00 Gara MotoGP

Tutte le quote sul GP Francia 2023

Pronostici MotoGP GP Francia 2023: FREE PICK

Per le giocate selezionate dal Panda, vi diamo appuntamento nelle prossime ore e giorni sul canale TELEGRAM gratuito di BETTING MANIAC (accedi da qui). Se vuoi ricevere tutti i contenuti delle scommesse sui Motori di Panda e Morfeo (anche Formula 1), ma pure di tutti gli altri sport principali, con 7 tipster al lavoro quotidiano, entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis grazie alle nostre promozioni speciali. Contattaci!