MotoGP Risultati GP Francia 2023. Marco Bezzecchi trionfa a Le Mans, dopo la vittoria della Sprint da parte di Jorge Martin. I due inseguono in classifica e nelle quote antepost Francesco Bagnaia che rimane il favorito per il bis in questa stagione del motomondiale.

MotoGP Risultati GP Francia 2023: Bezzecchi vince a Le Mans

Arriviamo da un weekend a Le Mans onestamente negativo con le scommesse sulla MotoGP. Avevamo puntato su Marco Bezzecchi, ma in qualifica. L’italiano del team Mooney invece ha vinto la gara di domenica, la 1000° GP della storia del Motomondiale, col riminese che si porta a -1 in classifica dalla Ducati ufficiale del campione del mondo in carica, Francesco Bagnaia, che rimane comunque nettamente il favorito per il bis del titolo iridato.

Pecco non va sul podio, quello è completato dalla tripletta di un altra Ducati, quella di Johan Zarco, mentre il piemontese è protagonista suo malgrado di un contatto al via con Maverick Vinales. Doppia eliminazione e discussione animata tra i due nella sabbia dopo il contatto. Poco dopo brutto crash anche tra Luca Marini e Alex Marquez. Finiscono a terra anche Mir, Rins, Miller e Marc Marquez nelle ultime fasi, con quindi solo 13 piloti al traguardo.

Quarto Augusto Fernandez, alla prima grande occasione della carriera in MotoGP. Quinto Aleix Espargaro poi Brad Binder che gioca una gara in rimonta visto che al 1° giro sbaglia e si ritrova 18° ma la KTM dimostra di essere una moto competitiva che gli permette di chiudere 6°, davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo che non riesce a battere un colpo nemmeno nella gara di casa e dove il grip non doveva essere troppo punitivo per la sua moto che continua ad essere inferiore alle prime della classe. Chiudono la top ten Di Giannantonio, Nakagami e Morbidelli.

ORDINE D’ARRIVO GP FRANCIA

1-Bezzecchi

2-Martin

3-Zarco

4-Augusto Fernandez

5-Aleix Espargaro

6-Binder

7-Quartararo

8-Di Giannantonio

9-Nakagami

10-Morbidelli

11-Petrucci

12-Savadori

13-Folger

MotoGP Risultati GP Francia 2023: le classifiche

Quote Antepost Motomondiale

Ora ci attende una lunga pausa col motomondiale che tornerà tra quasi un mese (11 giugno) ma lo farà al Mugello per il Gran Premio d’Italia 2023 dove speriamo di rivedere anche Enea Bastianini. Intanto seguiremo un altra tappa importante per gli appassionati italiani dei motori, quella della Formula 1 che questo fine settimana corre ad Imola per il Gran Premio dell’Emilia Romagna.

