Pronostici MotoGP GP Italia 2023. Dopo un mese di pausa gli appassionati azzurri del motomondiale possono esultare per il Gran Premio Oakley d’Italia dal mitico Mugello dove torna in pista anche Enea Bastianini, ma i riflettori sono tutti per il favorito Francesco Bagnaia che sogna il bis dopo il successo del 2022 al Mugello, per allungare in classifica MotoGP su Bezzecchi che sarà il suo primo avversario nel weekend in Toscana secondo i bookmakers.

Pronostici MotoGP GP Italia 2023: i protagonisti al Mugello

Dopo quasi un mese di pausa, torna la MotoGP con l’atteso GP d’Italia 2023, dopo che l’alluvione ci ha tolto la soddisfazione di vedere girare la Formula 1 ad Imola per il Gran Premio d’Emilia Romagna, qualche settimana fa. Questo weekend al Mugello riparte la lotta per il titolo, che vede attualmente Francesco Bagnaia in testa, tallonato a un punto da Marco Bezzecchi; poco più lontani, Brad Binder e Jorge Martin.

Proprio questo quartetto di piloti sono i favoriti tra le colline toscane secondo gli esperti di Planetwin365 con Pecco Bagnaia @2.20 per bissare il successo del 2022 e per vincere anche la seconda gara consecutiva. Dietro di lui ecco proprio Jorge Martin, che dopo aver ben figurato in Francia vede il successo al Mugello @5,50. A seguire Marco Bezzecchi che vede il terzo successo stagionale @6,50, la stessa quota assegnata a Marc Marquez, che rimane una grande incognita, in Francia prima della caduta era molto veloce, le noie fisiche sembrano quindi ormai superate, c’è solo da sistemare la moto, mentre Brad Binder si gioca @10 volte la posta.

La coppia di casa Aprilia, Maverick Vinales ed Aleix Espargaro è offerta @16, così come Jack Miller, mentre per Fabio Quartararo (che lo scorso anno salì sul podio qui) si sale @21. In casa Ducati, occhi puntati anche sul rientrante Enea Bastianini, assente addirittura dal primo weekend di Portimao, dopo un iniziale tentativo di recupero a Jerez; la vittoria del riminese si gioca a quota @26. Probabilmente la Bestia non sarà al top della forma sulla distanza di gara, vista la lunga assenza, ma potrà essere veloce e competitivo sul giro secco delle qualifiche, e magari anche sulla gara sprint ristretta.

Tra gli outsider vanno segnalati Luca Marini e la seconda Pramac di Johann Zarco. In casa KTM il team GASGAS sarà orfano di Pol Espargarò, ma con un Raul Fernandez in grande crescita.

Attenzione però già dal sabato visto che oltre alle qualifiche si corre anche la Sprint Race. Qui la forbice si restringe, con Bagnaia che sale @3,40, mentre Martin lo tallona @4,40, così come Binder e Bezzecchi (entrambi @5,25).

Nelle qualifiche ci si attende un monopolio Ducati se si considera che nella passata edizione la moto italiana mise ben 5 piloti nelle prime 5 posizioni in griglia. Visto che il divario con la concorrenza quest’anno sembra essere aumentato, sono attesi tanti ducatisti nella top 10. Per la pole position in Qualifica è sempre avanti Bagnaia @2,25, con Martin @4,40, poi Marquez @5,35 davanti a Bezzecchi @6,50.

Lo score relativo ai podi della prima parte di stagione può fornire altre indicazioni sui favoriti del weekend della MotoGP: fin qui la Ducati ne ha ottenuti ben 10, contro i 2 della KTM, uno a testa per Aprilia, Yamaha e Honda. Insomma, la prima antagonista delle Desmosedici dovrebbe essere la KTM, anche se su questo tracciato la scuderia ha ottenuto un solo podio, ovvero il 2° posto di Olivera nel 2021.

Pronostici MotoGP GP Italia 2023: circuito e condizioni meteo

Il circuito italiano del Mugello misura 5,2 Km e conta 6 curve a sinistra e 9 a destra. Il rettilineo principale misura 1142 m, uno dei più lunghi della stagione; qui nel 2018 Andrea Dovizioso ha fatto registrare la velocità record di 356,5 Km/h.

Precedenti. Su 36 gare corse qui dal 1976 in poi è la Honda a risultare il team più vincente, ma negli ultimi tempi i nipponici non sembrano essere molto competitivi. Nelle ultime 5 edizioni del GP d’Italia al Mugello, invece, la Ducati ha trionfato ben 4 volte: l’eccezione è rappresentata dall’edizione del 2021, quando la caduta di Francesco Bagnaia spianò la strada al successo di Fabio Quartararo su Yamaha.

Record. Il re incontrastato del circuito del Mugello è Valentino Rossi. Qui il 9 volte iridato ha trionfato 7 volte. Alle spalle dell’italiano, Jorge Lorenzo con 6 vittorie.

Previsioni Meteo. A rimescolare le carte ci potrebbe pensare anche il meteo è prevista pioggia per l’intero weekend.

Programma completo e dove vedere il GP in TV

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche di tutte le categorie e anche le gare.

Venerdì 9 giugno

FP1 Moto3 9:00 – 9:35

FP1 Moto2 9:50 – 10:30

FP1 MotoGP 10:45 – 11:30

FP2 Moto3 13:15 – 13:50

FP2 Moto2 14:05 – 14:45

FP2 MotoGP 15:00 – 16:00

Sabato 10 giugno

FP3 Moto3 08:40 – 09:10

FP3 Moto2 09:25 – 09:55

FP3 MotoGP 10:10 – 10:40

Q1 MotoGP 10:50 – 11:05

Q2 MotoGP 11:15 – 11:30

Q1 Moto3 12:50 – 13:05

Q2 Moto3 13:15 – 13:30

Q1 Moto2 13:45 – 14:00

Q2 Moto2 14:10 – 14:25

Sprint Race MotoGP 15:00

Domenica 11 giugno

Warm Up MotoGP 10:45 – 10:55

Gara Moto3 12:00

Gara Moto2 13:15

Gara MotoGP 15:00

Tutte le quote sul Mugello

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per la vittoria della gara principale di domenica al Mugello e a seguire le altre quote principali tra qualifica, sprint race e gara su Snai ed Eurobet.

Pronostici MotoGP GP Italia 2023: le FREE PICK di Panda

