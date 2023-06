MotoGP Risultati GP Italia 2023. Va in archivio il Gran Premio al Mugello, in un fine settimana praticamente perfetto per Francesco Bagnaia, leader del mondiale, e peri un pò tutte le Ducati che si confermano dominanti in questo momento. Vediamo i risultati, le classifiche e gli aggiornamenti delle quote antepost.

MotoGP Risultati GP Italia 2023: vince ancora Bagnaia

Pecco Bagnaia non sbaglia nel GP di casa, il Gran Premio d’Italia al Mugello. Solo al venerdì Pecco non riesce a dominare, ma da li in avanti è un assolo del piemontese campione del mondo in carica nel motomondiale, e che è al primo posto anche nella classifica generale della MotoGP 2023. Primo in qualifica sabato mattina con il record della pista, primo nella Sprint Race del pomeriggio, primo in gara domenica, meglio di così era impossibile fare al Mugello.

Delude invece in gara il primo avversario di Pecco, quel Marco Bezzecchi che aveva acceso la sfida di alta classifica arrivando alle spalle di Pecco in qualifica, ma alla domenica, dove si fanno i punti che contano, ha chiuso solo ottavo. In classifica adesso paga un ritardo di 21 punti da Bagnaia.

Sul podio sono finiti nell’ordine, Jorge Martin e Johann Zarco, la coppia del team Pramac, squadra di riferimento della Ducati che ha piazzato quattro moto nei primi quattro posti.

Alex Marquez è invece scivolato al 15° giro, mentre era in lotta per il podio con Luca Marini, ma anche l’italiano non è riuscito a salire in top-3, tagliando il traguardo al 4° posto. Weekend da dimenticare anche per Marc Marquez, uscito al 6° giro, fuori traiettoria al curvone della Bucine.

Aprilia non va oltre la sesta posizione di Aleix Espargaro (solo dodicesimo Maverick Vinales). C’era molta attesa anche per Enea Bastianini che rientra bene con un buon 9° posto che fa ben sperare sul recupero dall’infortunio alla spalla fratturata.

Ancora una delusione per Fabio Quartararo, finito alle spalle del compagno di squadra, in 11° posizione, ormai un classico per l’ex campione del mondo in grande difficoltà, come è in difficoltà la Yamaha. L’altra grande moto giapponese, la Honda, non se la passa meglio. Insomma, nelle due ruote dominano le moto italiane come non mai.

MotoGP, GP Italia: l’ordine d’arrivo

1. F. BAGNAIA 41:16.863

2. J. MARTIN +1.067

3. J. ZARCO +1.977

4. L. MARINI +4.625

5. B. BINDER +8.925

6. A. ESPARGARO’ +10.908

7. J. MILLER +10.999

8. M. BEZZECCHI +12.654

9. E. BASTIANINI +17.102

10. F. MORBIDELLI +17.610

MotoGP Risultati GP Italia 2023: le classifiche

MotoGP, classifica piloti

1 FRANCESCO BAGNAIA (Ducati Team) 131

2 MARCO BEZZECCHI (VR46 Racing Team) 110

3 JORGE MARTIN (Pramac Racing) 107

4 BRAD BINDER (Red Bull KTM Factory Racing) 92

5 JOHANN ZARCO (Pramac Racing) 88

6 LUCA MARINI (VR46 Racing Team) 72

7 JACK MILLER (Red Bull KTM Factory Racing) 63

8 FABIO QUARTARARO (Monster Energy Yamaha) 54

9 ALEIX ESPARGARO (Aprilia Factory Racing) 54

10 MAVERICK VIÑALES (Aprilia Factory Racing) 53

11 ALEX RINS (LCR Honda Castrol) 47

12 FRANCO MORBIDELLI (Monster Energy Yamaha) 46

13 ALEX MARQUEZ (Gresini Racing) 41

14 AUGUSTO FERNANDEZ (Tech 3 KTM Factory Racing) 31

15 FABIO DI GIANNANTONIO (Gresini Racing) 27

16 TAKAAKI NAKAGAMI (LCR Honda) 25

17 MIGUEL OLIVEIRA (Team RNF Aprilia) 21

18 MARC MARQUEZ (Repsol Honda Team) 17

19 DANI PEDROSA (Red Bull KTM Factory Racing) 13

20 ENEA BASTIANINI (Ducati Team) 8

21 JONAS FOLGERTECH (Tech 3 KTM Factory Racing) 7

22 JOAN MIR (Repsol Honda Team) 5

23 MICHELE PIRRO (Ducati Team) 5

24 DANILO PETRUCCI (Ducati Team) 5

25 LORENZO SAVADORI (RNF Team) 4

26 STEFAN BRADL (Repsol Honda Team) 4

MotoGP, classifica team

1) Prima Pramac Racing 195 punti

2) Mooney VR46 Racing Team 195

3) Red Bull KTM Factory Racing 168

4) Ducati Team 149

5) Aprilia Racing 107

6) Monster Energy Yamaha MotoGP 100

7) Gresini Racing MotoGP 68

8) LCR Honda Castrol 47

9) GASGAS Factory Racing Tech 38

10) RNF MotoGP Racing 28

Quote Antepost Motomondiale e prossimo GP

Comparazione delle migliori quote antepost sul mercato italiano, per la vittoria finale in MotoGP. Francesco Bagnaia allunga ancora su Marco Bezzecchi che viene raggiunto dia Jorge Martin. In seconda fascia, con quota in doppia cifra, si stacca un pò la KTM di Brad Binder, mentre prova a risalire Johann Zarco, comunque ancora lontano @33 volte la posta.

Per quanto riguarda le scommesse, per il Mugello abbiamo preferito non fare giocate. Panda non ha trovato quote di valore e ha deciso di non puntare, nonostante si corresse il GP d’Italia. Purtroppo negli ultimi anni il motomondiale è molto imprevedibile, e i bookmakers offrono un palinsesto di possibilità di scommesse molto scarno, rispetto alla Formula 1, inoltre l’aggiunta della Sprint Race ha ancora di più aumentato i dubbi a livello di betting.

Vedremo se al prossimo GP troveremo buone giocate, visto che si torna subito in pista e senza soste al Sachsenring, per il Gran Premio di Germania, terra di conquiste per il record man Marc Marquez qui.

Per i consigli sul motomondiale (e in generale sui motori) vi diamo appuntamento al giovedì con la FREE PICK che esce sul canale pubblico di TELEGRAM. Per i contenuti completi e tutte le pick sui motori (e non solo) con motivazioni, aggiornamenti e stake, entra nel VIP di BETTING MANIAC.

