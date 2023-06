Pronostici MotoGP GP Germania 2023. Nessuna sosta per il motomondiale che dopo il dominio di Bagnaia al Mugello è pronta per il Gran Premio di Germania al Sachsenring, pista in cui domina da anni Marc Marquez, record man tra le curve tedesche, tanto da aprire favorito per questo weekend, scavalcando il solito Pecco che ci aveva abituato ad aprire in testa alle lavagne delle scommesse.

Pronostici MotoGP GP Germania 2023: i protagonisti al Sachsenring

Questo fine settimana sul tracciato del Sachsenring è in programma il Gran Premio di Germania, settima tappa del Motomondiale 2023. La MotoGP torna quindi subito in pista, e senza soste, dopo il dominio della Ducati e di Pecco Bagnaia al Mugello, nella gara di casa. Il piemontese arriva al Sachsenring con 21 punti di vantaggio in classifica su Marco Bezzecchi e 24 su Jorge Martin, ma non è il favorito assoluto in questo fine settimana tedesco.

Questo tracciato storicamente è terra di conquista di Marc Marquez che qui ha regnato incontrastato per 8 anni di fila, dal 2013 al 2021 (undici vittorie in tutte le categorie). Lo scorso anno ha vinto Fabio Quartararo, ma solo perché il Cabroncito non correva, e nel 2021, appena rientrato da un pesante infortunio, e in affanno con la Honda, lo spagnolo sorprese tutti andando a vincere lo stesso, e confermando la sua superiorità qui dove sembra poter vincere anche con una mano sola. Ma arriva da un altra caduta in Italia e va bene vincere con una mano sola, ma riuscirà a vincere anche in bicicletta? Nel senso che la Honda quest’anno sta faticando, come la Yamaha del campione in carica di questo GP, Fabio Quartararo che ha poche speranze di vittoria, ma anche di podio, come Franco Morbidelli.

La Ducati qui non vince addirittura dal 2008, ma la superiorità di questo inizio di stagione porta a pensare che questa potrà essere la volta buona per interrompere l’astinenza, e non solo con Pecco, ma anche con altri protagonisti dei team satellite della moto di Borgo Panigale, Ci sono i già citati Bezzecchi e Martin, ma anche Johann Zarco (che qui lo scorso anno è andato forte chiudendo 2°), mentre Enea Bastianini potrebbe non essere ancora al 100%, come ha fatto vedere la settimana scorsa, così come Luca Marini.

Attenzione come non mai alla KTM, in particolare con Jack Miller (podio lo scorso anno in Germania con Ducati) e Brad Binder che, seppur non abbiano brillato al Mugello, potrebbero essere tra i protagonisti, così come le Aprilia di Mavericks Vinales ed Aleix Espargarò.

Per la qualifica è una lotta alla pari secondo Eurobet che mette Bagnaia e Marquez alla stessa quota di @2.50, con Martin poco più staccato @5.50, poi si sale in doppia cifra con Bezzecchi e Zarco @11. Nella Sprint di sabato, sempre in pole Marquez @2,75 davanti a Bagnaia @3,50. Martin insegue @7,50, mentre @9 un gruppetto di piloti formato da Zarco, Binder, Miller e Bezzecchi.

Pronostici MotoGP GP Germania 2023: circuito e condizioni meteo

Circuito. Il Gran Premio di Germania è una delle tappe storiche del Motomondiale, che prima di approdare sul tracciato del Sachsenring costruito nel 1996, si disputava sulle impervie strade di Chemnitz. Il circuito del Sachsenring è entrato ufficialmente nel calendario nel 1998, e nel corso degli anni ha subito numerose modifiche, fino a quella del 2001 che ha letteralmente stravolto il circuito. Il tracciato misura 3.7 Km, e conta ben 10 curve a sinistra e solamente 3 a destra

Meteo. Al momento è prevista pioggia per venerdì e sabato mentre dovrebbe esserci il sole per la gara

Programma completo e dove vedere il GP in TV

Si parte giovedì 15 giugno con la conferenza piloti, poi il venerdì delle Libere e il super sabato con qualifiche MotoGP alle 10.50 e la gara sprint alle 15. Domenica gran finale con la gara in programma alle 14, tutto in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su Now.

Venerdì 16 giugno

FP1 Moto3 9:00 – 9:35

FP1 Moto2 9:50 – 10:30

FP1 MotoGP 10:45 – 11:30

FP2 Moto3 13:15 – 13:50

FP2 Moto2 14:05 – 14:45

FP2 MotoGP 15:00 – 16:00

Sabato 17 giugno

FP3 Moto3 08:40 – 09:10

FP3 Moto2 09:25 – 09:55

FP3 MotoGP 10:10 – 10:40

Q1 MotoGP 10:50 – 11:05

Q2 MotoGP 11:15 – 11:30

Q1 Moto3 12:50 – 13:05

Q2 Moto3 13:15 – 13:30

Q1 Moto2 13:45 – 14:00

Q2 Moto2 14:10 – 14:25

Sprint Race MotoGP 15:00

Domenica 18 giugno

Warm Up MotoGP 10:45 – 10:55

Gara Moto3 11:00

Gara Moto2 12:15

Gara MotoGP 14:00

Tutte le quote sul Sachsenring

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per la vittoria della gara principale di domenica al Sachsenring.

Pronostici MotoGP GP Germania 2023: FREE PICK di Panda

