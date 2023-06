MotoGP Risultati GP Germania 2023. Doppietta di Jorge Martin che vince Sprint e la gara di domenica al fotofinish su Pecco Bagnaia che rimane il pilota da battere, anche se Martin si avvicina con quota antepost dimezzata. Continua il dominio della Ducati che torna a vincere anche al Sachsenring.

MotoGP Risultati GP Germania 2023: Bagnaia (e noi) beffati per 64 decimi

Jorge Martìn trionfa nel GP di Germania, settima tappa stagionale della MotoGP. Al Sachsenring, in una gara orfana di Marc Marquez (il grande dominatore su questo tracciato) che ha dato forfait prima del via dopo la caduta (una delle tante) nel warm up che gli ha procurato una microfrattura al pollice della mano sinistra.

Ne approfitta lo spagnolo del team Ducati Pramac che trionfa al termine di una gara in lotta con la Ducati factory di Francesco Bagnaia, giunto davanti all’altra Desmosedici di Johann Zarco. Per Martin splendida doppietta visto che si è aggiudicato sia la Sprint che la gara della domenica, battendo in entrambe le occasioni. Noi invece perdiamo l’unica pick del weekend tedesco del motomondiale, la vittoria di Pecco @2.75 che viene beffato per 64 decimi nel fotofinish all’arrivo. A dare ancora più fastidio è il fatto che lo scorso GP avevamo puntato proprio su Martin @5.50 in Sprint Race, è girata al contrario!

Giù dal podio i due piloti del team VR46 Marco Bezzecchi e Luca Marini, che completano il pokerissimo Ducati davanti alla KTM di Jack Miller. Bagnaia mantiene il primato in classifica mondiale con 160 punti e 16 di vantaggio proprio su Martìn. Dopo il terzo posto in Germania, Zarco ha scavalcato Brad Binder nella classifica del Mondiale, salendo al 4° posto. Adesso ci sono 4 Ducati ai primi 4 posti della classifica piloti.

Statistiche post-GP

-Per la prima volta la Ducati ha monopolizzato le prime 5 posizioni al traguardo in una gara della top-class.

-L’ultimo costruttore a monopolizzare la top-5 era stata la Honda nel GP di Rio de Janeiro del 2003 (Rossi, Gibernau, Tamada, Biaggi, Hayden).

-Per la Ducati è la 76ª vittoria nella top-class (6ª quest’anno), precisamente è la vittoria numero 80 in tutte le classi.

-Per Jorge Martin è la 2° vittoria in top-class dopo il GP di Stiria del 2021. Da allora sono passati 34 GP e 679 giorni. Da quella vittoria era salito sul podio 8 volte (5 volte 2°, 3 volte 3°). Per la prima volta infila una sequenza di 3 podi in top-class.

-Per Pecco Bagnaia è il 24° podio in top-class (4° quest’anno), eguaglia Luca Cadalora, Carlos Checa, Jack Findlay e John Surtees al 28° posto di tutti i tempi in top-class.

-Per Johann Zarco è il 19° podio in top-class (4° quest’anno, 3° consecutivo), eguaglia Cal Crutchlow, John Kocinski e Marco Lucchinelli al 37° posto di tutti i tempi. Come il compagno di team Martin, infila per la prima volta 3 podi consecutivi.

MotoGP Risultati GP Germania 2023: le classifiche

MotoGP, GP Germania: ordine d’arrivo

Jorge Martin (Spa) Pramac Ducati 40’52″449

Francesco Bagnaia (Ita) Ducati +0″064

Johann Zarco (Fra) Pramac Ducati +7″013

Marco Bezzecchi (Ita) VR46 Ducati +8″430

Luca Marini (Ita) VR46 Ducati +11″679

Jack Miller (Aus) KTM +11″904

Alex Marquez (Spa) Gresini Ducati +14″040

Enea Bastianini (Ita) Ducati +14″859

Fabio di Giannantonio (Ita) Gresini Ducati +17″061

Miguel Oliveira (Por) Rnf Aprilia +19″648

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP

Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 160 punti

Jorge Martin (Spa) Pramac Ducati 144

Marco Bezzecchi (Ita) VR46 Ducati 126

Johann Zarco (Fra) Pramac Ducati 109

Brad Binder (Saf) KTM 96

Luca Marini (Ita) VR46 Ducati 89

Jack Miller (Aus) KTM 79

Fabio Quartararo (Fra) Yamaha 57

Aleix Espargaro (Spa) Aprilia 55

Maverick Vinales (Spa) Aprilia 53

CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP

Ducati 223

KTM 125

Aprilia 93

Honda 79

Yamaha 64

Quote Antepost motomondiale e prossimo GP

Il duello andato in scena nel weekend tedesco si ripropone anche in ottica titolo: Bagnaia e Martin ora divisi da soli 16 punti a favore di Pecco, e gli esperti concordano nell’assegnare una quota di @3,50 al successo finale di Martin. Un bel balzo in avanti, considerando che prima del round in Germania lo spagnolo vedeva le proprie chance a quota 7,50. Bagnaia rimane ancora il favorito, con il secondo titolo consecutivo che rimane stabile e si gioca @1,45.

A seguire, ecco Marco Bezzecchi, che perde un po’ di terreno ma rimane comunque in scia: anche la quota del pilota del Mooney VR46 Racing Team rimane di fatto invariata, @7,50, mentre per Johann Zarco si gioca @15 dopo i due podi consecutivi (una settimana fa si giocava a 35). Alla pari del francese, ecco Brad Binder. Weekend da incubo per Marc Marquez, con cinque cadute e un feeling irrimediabilmente deteriorato con la Honda: il titolo mondiale dello spagnolo si attesta @50, alla pari con Enea Bastianini; @75 Fabio Quartararo.

Il 25 giugno si torna subito in pista con la MotoGP nell’università delle due ruote, ad Assen, per il GP Olanda 2023 che come sempre seguiremo dal giovedì con articoli di analisi, migliori quote e i pronostici di Panda mentre per tutte le giocate vi consigliamo sempre il CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC dove operano 7 tipsters su tutti gli sport.

